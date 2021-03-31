Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 11
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Ни один робот торговать лучше человека не будет, это иллюзия
Робот ВСЕГДА торгует лучше человека.
Смотря какой человек и смотря какой робот. Но если этот человек - лучший трейдер, и он напишет робота исходя из своего опыта, то его робот имеет все шансы превзойти своего творца, т.к. мозги работают быстрее, реакция выше, не знает усталости, нет необходимости во сне, не подвержен стрессам, перепадам настроениям, страхам, жадности и т.д.
Николай, про интуицию что имеете ввиду? Классически это понятие иррациональное же.
Про ИИ не соглашусь, Современные успехи в ИИ разработках пока очень далеки по интеллекту от человека. Человек может учиться на нескольких примерах, строить гипотезы, проводить самоанализ и рассуждать. ИИ учаться на тысячах примеров, гипотезы могут только проверять, самоанализ и рассуждения вообще ещё далеко. Остаётся только преимущество в физической выносливости, дисциплине и скорости, что нивелируется если торговля не супер-скоростная.
з.ы. Я убеждён, что все лучшие трейдеры в торговле руководствуются не формализованными жёсткими системами, а гибкой системой правил, постоянно изменяющейся под каждую ситуацию и использующей весь опыт, знания и навыки. Поэтому в автоматическую систему можно заложить только ту часть знаний трейдера, которая поддаётся формализации современными методами.
Николай, про интуицию что имеете ввиду? Классически это понятие иррациональное же.
Про ИИ не соглашусь, Современные успехи в ИИ разработках пока очень далеки по интеллекту от человека. Человек может учиться на нескольких примерах, строить гипотезы, проводить самоанализ и рассуждать. ИИ учаться на тысячах примеров, гипотезы могут только проверять, самоанализ и рассуждения вообще ещё далеко. Остаётся только преимущество в физической выносливости, дисциплине и скорости, что нивелируется если торговля не супер-скоростная.
з.ы. Я убеждён, что все лучшие трейдеры в торговле руководствуются не формализованными жёсткими системами, а гибкой системой правил, постоянно изменяющейся под каждую ситуацию и использующей весь опыт, знания и навыки. Поэтому в автоматическую систему можно заложить только ту часть знаний трейдера, которая поддаётся формализации современными методами.
Ох, длинный это разговор... Больше философский.
Несколько лет назад я бы согласился с Вами на все 100. Сейчас думаю иначе. Но здесь существует масса оговорок и уточнений терминологии, чтобы разговаривать на одном языке.
Наш рациональный ум всегда найдет рациональное объяснение любому "по-настоящему" иррациональному событию.
Наш иррациональный разум всегда найдет иррациональное объяснение любому "по-настоящему" рациональному событию.
и сливает тоже лучше (быстрее, эффективнее)
Вроде выше говорилось о проверенном эксперте. Да могут быть непредвиденные просадки, но если депозит с расчетом на скачек, то даже они легко проходятся.
И как было сказано выше, лучше в проверенную и настроенную систему ручками не влазить. Иногда раньше замечал, что вроде влез нормально, но если бы не шалил ручками, то и просадка была бы ниже, и прибыль в конечном итоге больше. Так что последнее время вообще чисто зритель со стороны...
Все очень просто.
Роботы не вытеснили водителей или хирургов. И трейдеров вряд ли заменят.
В Китае уже на автобусных маршрутах рулит компьютер. Водитель тлько присутствует но больше как обслуживающий персонал.
Ага, а 99% объемов торгов идут через интернет, поэтому интернет торгует лучше всех)
Правильно, даже, если я торгую вручную, сделки выполняются через робота. Я только жму кнопку, а он освобождает меня от других рутинных операций: расчёт лота, ТП и СЛ, траление СЛ, закрытие позиции, вывод на график необходимую для торговли информацию. Так что? Мой робот для ручной торговли входит в те 90% ? Или всё-таки в эти 90% входят только полные автоматы?
Абсолютно верно ! полные автоматы. В основном это HFT роботы. Именно по частоте торговли и делают выводы кто торгует, человек или робот.
Ни один робот торговать лучше человека не будет, это иллюзия
НУ посмотри счета, можно не свои, где торговля была вручную. открой сервис сигналов и сравни сколько денег заработали роботы и сколько заработал народ вручную.
С другой стороны - торговля по интуиции - чисто ручная торговля, а вот строгая торговля по сигналам в ручную - полная глупость. Можно написать робота и пусть он следует алгоритмам.