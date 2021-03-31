Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 11

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Vladimir Baskakov:
Ни один робот торговать лучше человека не будет, это иллюзия
Смотря какой человек и смотря какой робот. Но если этот человек - лучший трейдер, и он напишет робота исходя из своего опыта, то его робот имеет все шансы превзойти своего творца, т.к. мозги работают быстрее, реакция выше, не знает усталости, нет необходимости во сне, не подвержен стрессам, перепадам настроениям, страхам, жадности и т.д. 
А интуицию тоже можно описать математически и передать её роботу. Этим и занимается довольно успешно ИИ.
 
Georgiy Merts:

Робот ВСЕГДА торгует лучше человека.

и сливает тоже лучше (быстрее, эффективнее)
 
Nikolai Semko:
Смотря какой человек и смотря какой робот. Но если этот человек - лучший трейдер, и он напишет робота исходя из своего опыта, то его робот имеет все шансы превзойти своего творца, т.к. мозги работают быстрее, реакция выше, не знает усталости, нет необходимости во сне, не подвержен стрессам, перепадам настроениям, страхам, жадности и т.д. 
А интуицию тоже можно описать математически и передать её роботу. Этим и занимается довольно успешно ИИ.

Николай, про интуицию что имеете ввиду? Классически это понятие иррациональное же.

Про ИИ не соглашусь, Современные успехи в ИИ разработках пока очень далеки по интеллекту от человека. Человек может учиться на нескольких примерах, строить гипотезы, проводить самоанализ и рассуждать. ИИ учаться на тысячах примеров, гипотезы могут только проверять, самоанализ и рассуждения вообще ещё далеко. Остаётся только преимущество в физической выносливости, дисциплине и скорости, что нивелируется если торговля не супер-скоростная.

з.ы. Я убеждён, что все лучшие трейдеры в торговле руководствуются не формализованными жёсткими системами, а гибкой системой правил, постоянно изменяющейся под каждую ситуацию и использующей весь опыт, знания и навыки. Поэтому в автоматическую систему можно заложить только ту часть знаний трейдера, которая поддаётся формализации современными методами.

 
Aleksey Mavrin:

Николай, про интуицию что имеете ввиду? Классически это понятие иррациональное же.

Про ИИ не соглашусь, Современные успехи в ИИ разработках пока очень далеки по интеллекту от человека. Человек может учиться на нескольких примерах, строить гипотезы, проводить самоанализ и рассуждать. ИИ учаться на тысячах примеров, гипотезы могут только проверять, самоанализ и рассуждения вообще ещё далеко. Остаётся только преимущество в физической выносливости, дисциплине и скорости, что нивелируется если торговля не супер-скоростная.

з.ы. Я убеждён, что все лучшие трейдеры в торговле руководствуются не формализованными жёсткими системами, а гибкой системой правил, постоянно изменяющейся под каждую ситуацию и использующей весь опыт, знания и навыки. Поэтому в автоматическую систему можно заложить только ту часть знаний трейдера, которая поддаётся формализации современными методами.

Ох, длинный это разговор... Больше философский.

Несколько лет назад я бы согласился с Вами на все 100. Сейчас думаю иначе. Но здесь существует масса оговорок и уточнений терминологии, чтобы разговаривать на одном языке.

Наш     рациональный      ум всегда найдет     рациональное объяснение любому "по-настоящему"  иррациональному событию. 

Наш иррациональный разум всегда найдет иррациональное объяснение любому "по-настоящему"      рациональному событию.

 
Igor Yeremenko:
и сливает тоже лучше (быстрее, эффективнее)

Вроде выше говорилось о проверенном эксперте. Да могут быть непредвиденные просадки, но если депозит  с расчетом на скачек, то даже они легко проходятся.
И как было сказано выше, лучше в проверенную и настроенную систему ручками не влазить. Иногда раньше замечал, что вроде влез нормально, но если бы не шалил ручками, то и просадка была бы ниже, и прибыль в конечном итоге больше. Так что последнее время вообще чисто зритель со стороны...

 
Все очень просто.
Если цена сейчас будет выше цены в будущем тупо открываете на sell.
 Если цена сейчас будет ниже цены в будущем открываете на buy.

Количество сделок за это время, расстояния не важны.соответственно прибыль тоже.

Правы вы или нет сможете узнать по убыткам или прибыли.

Конечно есть много нюансов. Но суть очень простая и понятная. 
Если не верите. Сделайте робота который рандомно открывает сделки на sell в тесте на eurusd с сентября 2014 по февраль 2015 поймёте о чем я пишу.

Будущее, определяемое отрезком времени, является ключевым элементом относительно того правы вы будете или нет.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Все очень просто.
Если цена сейчас будет выше цены в будущем тупо открываете на sell.
 Если цена сейчас будет ниже цены в будущем открываете на buy.

Количество сделок за это время, расстояния не важны.соответственно прибыль тоже.

Правы вы или нет сможете узнать по убыткам или прибыли.

Конечно есть много нюансов. Но суть очень простая и понятная. 
Если не верите. Сделайте робота который рандомно открывает сделки на sell в тесте на eurusd с сентября 2014 по февраль 2015 поймёте о чем я пишу.

Будущее, определяемое отрезком времени, является ключевым элементом относительно того правы вы будете или нет.
Выходит ,правым можно быть определеный промежуток времени.Если сейчас прав то через минуту может быть что уже ее прав.
 
MrBobr1:

Роботы не вытеснили  водителей или хирургов. И трейдеров вряд ли заменят. 

В Китае уже на автобусных маршрутах рулит компьютер. Водитель тлько присутствует но больше как обслуживающий персонал. 

 
Aleksey Mavrin:

Ага, а 99% объемов торгов идут через интернет, поэтому интернет торгует лучше всех)

khorosh:

Правильно, даже, если я торгую вручную, сделки выполняются через робота. Я только жму кнопку, а он освобождает меня от других рутинных операций: расчёт лота, ТП и СЛ, траление СЛ, закрытие позиции, вывод на график необходимую для торговли информацию. Так что? Мой робот для ручной торговли входит в те 90% ? Или всё-таки в эти 90% входят только полные автоматы?

Абсолютно верно ! полные автоматы. В основном это HFT роботы. Именно по частоте торговли и делают выводы кто торгует, человек или робот. 

 
Vladimir Baskakov:
Ни один робот торговать лучше человека не будет, это иллюзия

НУ посмотри счета, можно не свои, где торговля была вручную. открой сервис сигналов и сравни сколько денег заработали роботы и сколько заработал народ вручную. 

С другой стороны - торговля по интуиции - чисто ручная торговля, а вот строгая торговля по сигналам в ручную - полная глупость. Можно написать робота и пусть он следует алгоритмам. 

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