Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 6
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Как увеличить счет в 1000 раз. Мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз. Осталось увеличить счет еще в 35 раз и цель была бы достигнута. Ведь это так манит, открыл счет на счет 10$ а через год у тебя 10000$. Вот мой отчет
В статистике не силен, попробую предположить такой вариант ММ. При увеличении баланса (в данном случае речь идет про Х (разы)), снижать риски (рабочий лот). Или по другому, чем продолжительнее счет не слился, тем меньше рискуем в последующих сделках. Это очень похоже на разгон депозита, с последющим переход в более более консервативный режим торговли.
1000 раз - это 10 сделок х2, за год думаю можно найти 10 возможностей, когда ну прям уверен, и найти вход чтобы стоп чуть меньше чем тейк был.
1000 раз - это 10 сделок х2, за год думаю можно найти 10 возможностей, когда ну прям уверен, и найти вход чтобы стоп чуть меньше чем тейк был.
Или 234 сделки, каждый раз в среднем зарабатывая 3 процента депо. Второй путь, на мой взгляд, менее рискованный.
Или 234 сделки, каждый раз в среднем зарабатывая 3 процента депо. Второй путь, на мой взгляд, менее рискованный
Ну это как сказать. В вашем случае ведь нужно тоже 100% прибыльных сделок. Каждая убыточная сделка, пусть в 1-2% будет увеличивать необходимое кол-во сделок с возрастающим приростом.
10 сделок вероятнее сделать в плюс 100%, чем 234, подумайте об этом. Это конечно же если именно х1000 цель, а не просто стабильная торговля :)
Конечно.
у вас все проценты были сделаны до замониторивания. сервис их закрасил серым.
после замониторивания было сделано только 35,44%.
всем известно как эти трюки делаются. открывается пару сотен центовых счетов, и закидывается на каждый счет по доллару (в сервисе сигналы это будет отображаться как 100 долларов). открываются разнонаправленные сделки. потом выживший счет добавляется в сигналы. подробно описано здесь.
в сервисе сигналов полно таких счетов, с тысячами процентов каждый месяц до замониторивания. сервис эти все числа зарисовывает серым.
в "сигналах" каждый десятый уже такой трюк проделывал. нашли тоже чем удивить)))
Ну это как сказать. В вашем случае ведь нужно тоже 100% прибыльных сделок. Каждая убыточная сделка, пусть в 1-2% будет увеличивать необходимое кол-во сделок с возрастающим приростом.
10 сделок вероятнее сделать в плюс 100%, чем 234, подумайте об этом. Это конечно же если именно х1000 цель, а не просто стабильная торговля :)
Вероятность завершения сделки в плюс больше всего зависит от соотношения ТП / СЛ.
Но ни в каком случае эта вероятность не может быть = 1.0 даже при условии 100%-ной уверенности.
Вероятность завершения сделки в плюс больше всего зависит от соотношения ТП / СЛ.
Но ни в каком случае эта вероятность не может быть = 1.0 даже при условии 100%-ной уверенности.
Больше всего всё-таки зависит ещё и от "правильности" входа.
Я и не говорил про вероятность 1.0. Я говорил о сравнении вероятности выполнения серии плюсовых сделок из 10 сделок и из 234 сделки.
из 10 сделок очевидно выше при любых раскладах, а при равных стратегиях входа тем более.
у вас все проценты были сделаны до замониторивания. сервис их закрасил серым.
после замониторивания было сделано только 35,44%.
всем известно как эти трюки делаются. открывается пару сотен центовых счетов, и закидывается на каждый счет по доллару (в сервисе сигналы это будет отображаться как 100 долларов). открываются разнонаправленные сделки. потом выживший счет добавляется в сигналы. подробно описано здесь.
в сервисе сигналов полно таких счетов, с тысячами процентов каждый месяц до замониторивания. сервис эти все числа зарисовывает серым.
в "сигналах" каждый десятый уже такой трюк проделывал. нашли тоже чем удивить)))
центовые сейчас бесплатные, так что смысла не имеет, если не химичить с ДЦ.
центовые сейчас бесплатные, так что смысла не имеет, если не химичить с ДЦ.
есть много брокеров, у которых центовые счета размещены на одном сервере с долларовыми.
в сервисе сигналов эти счета отображаются как долларовые.
есть много брокеров, у которых центовые счета размещены на одном сервере с долларовыми.
в сервисе сигналов эти счета отображаются как долларовые.
ну я и говорю, химичить) исправляют и это.