Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 6

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MrBobr1:

Как увеличить счет в 1000 раз. Мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз. Осталось увеличить счет еще в 35 раз и цель была бы достигнута. Ведь это так манит, открыл счет на счет 10$ а через год у тебя 10000$. Вот мой отчет

В статистике не силен, попробую предположить такой вариант ММ. При увеличении баланса (в данном случае речь идет про Х (разы)), снижать риски (рабочий лот). Или по другому, чем продолжительнее счет не слился, тем меньше рискуем в последующих сделках. Это очень похоже на разгон депозита, с последющим переход в более более консервативный режим торговли.
 
Igor Yeremenko:
В статистике не силен, попробую предположить такой вариант ММ. При увеличении баланса (в данном случае речь идет про Х (разы)), снижать риски (рабочий лот). Или по другому, чем продолжительнее счет не слился, тем меньше рискуем в последующих сделках. Это очень похоже на разгон депозита, с последющим переход в более более консервативный режим торговли.

1000 раз - это 10 сделок х2, за год думаю можно найти 10 возможностей, когда ну прям уверен, и найти вход чтобы стоп чуть меньше чем тейк был.

 
Aleksey Mavrin:

1000 раз - это 10 сделок х2, за год думаю можно найти 10 возможностей, когда ну прям уверен, и найти вход чтобы стоп чуть меньше чем тейк был.

Или 234 сделки, каждый раз в среднем зарабатывая 3 процента депо. Второй путь, на мой взгляд, менее рискованный.

 
sibirqk:

Или 234 сделки, каждый раз в среднем зарабатывая 3 процента депо. Второй путь, на мой взгляд, менее рискованный

Ну это как сказать. В вашем случае ведь нужно тоже 100% прибыльных сделок. Каждая убыточная сделка, пусть в 1-2% будет увеличивать необходимое кол-во сделок с возрастающим приростом.

10 сделок вероятнее сделать в плюс 100%, чем 234, подумайте об этом. Это конечно же если именно х1000 цель, а не просто стабильная торговля :)

 
Nikolai Semko:
Конечно.
И, вообще, при высокорискованной стратегии, я считаю расмер депозита не доожен превышать 1% от суммы свободных собственных средств. Тогда высокорискованная стратегия может быть более безопасной, чем консервативная (классика консервативной торговли это когда для торговли вы используете не более 3% баланса при плече 100%). 

у вас все проценты были сделаны до замониторивания. сервис их закрасил серым.

после замониторивания было сделано только 35,44%.



всем известно как эти трюки делаются. открывается пару сотен центовых счетов, и закидывается на каждый счет по доллару (в сервисе сигналы это будет отображаться как 100 долларов). открываются разнонаправленные сделки. потом выживший счет добавляется в сигналы. подробно описано здесь.


в сервисе сигналов полно таких счетов, с тысячами процентов каждый месяц до замониторивания. сервис эти все числа зарисовывает серым.

в "сигналах" каждый десятый уже такой трюк проделывал. нашли тоже чем удивить)))

 
Aleksey Mavrin:

Ну это как сказать. В вашем случае ведь нужно тоже 100% прибыльных сделок. Каждая убыточная сделка, пусть в 1-2% будет увеличивать необходимое кол-во сделок с возрастающим приростом.

10 сделок вероятнее сделать в плюс 100%, чем 234, подумайте об этом. Это конечно же если именно х1000 цель, а не просто стабильная торговля :)

Вероятность завершения сделки в плюс больше всего зависит от соотношения ТП / СЛ.

Но ни в каком случае эта вероятность не может быть = 1.0 даже при условии 100%-ной уверенности.

 
Grigori.S.B:

Вероятность завершения сделки в плюс больше всего зависит от соотношения ТП / СЛ.

Но ни в каком случае эта вероятность не может быть = 1.0 даже при условии 100%-ной уверенности.

Больше всего всё-таки зависит ещё и от "правильности" входа.

Я и не говорил про вероятность 1.0. Я говорил о сравнении вероятности выполнения серии плюсовых сделок  из 10 сделок и из 234 сделки. 

из 10 сделок очевидно выше при любых раскладах, а при равных стратегиях входа тем более.

 
danminin:

у вас все проценты были сделаны до замониторивания. сервис их закрасил серым.

после замониторивания было сделано только 35,44%.



всем известно как эти трюки делаются. открывается пару сотен центовых счетов, и закидывается на каждый счет по доллару (в сервисе сигналы это будет отображаться как 100 долларов). открываются разнонаправленные сделки. потом выживший счет добавляется в сигналы. подробно описано здесь.


в сервисе сигналов полно таких счетов, с тысячами процентов каждый месяц до замониторивания. сервис эти все числа зарисовывает серым.

в "сигналах" каждый десятый уже такой трюк проделывал. нашли тоже чем удивить)))

центовые сейчас бесплатные, так что смысла не имеет, если не химичить с ДЦ.

 
Aleksey Mavrin:

центовые сейчас бесплатные, так что смысла не имеет, если не химичить с ДЦ.

есть много брокеров, у которых центовые счета размещены на одном сервере с долларовыми.

в сервисе сигналов эти счета отображаются как долларовые.

 
danminin:

есть много брокеров, у которых центовые счета размещены на одном сервере с долларовыми.

в сервисе сигналов эти счета отображаются как долларовые.

ну я и говорю, химичить) исправляют и это.

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