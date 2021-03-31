Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 17

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MrBobr1:

Не принял убыток и не прекратил торговлю до следующего дня. А пытался отыграться на эмоциях.  Точнее принял убыток, но полез отыгрываться. В мониторинге ведь видно все. Посмотрите.

там нету истории сделок, непонятно.
а доливки были? сеткой велась торговля или одной сделкой?

 

Пару недель назад от скуки наторговал. Получилось что-то около 70 кратного увеличения депо. Дальше начал путаться и слил. Ручная торговля 100%

лихой

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Dashing
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Dashing
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно...
 
MrBobr1:

Не принял убыток и не прекратил торговлю до следующего дня. А пытался отыграться на эмоциях.  Точнее принял убыток, но полез отыгрываться. В мониторинге ведь видно все. Посмотрите.

график баланса действительно ровный, но это может быть следствием применения мартингейла.

 
multiplicator:

график баланса действительно ровный, но это может быть следствием применения мартингейла.

Есть четкое понимание входа в сделку и выхода по стопу или профиту. В остальное время я просто не лезу в рынок, а  сижу и жду сигнала. Изредка заглядываю в терминал на пару секунд. 

 
Alexandr Bryzgalov:

Пару недель назад от скуки наторговал. Получилось что-то около 70 кратного увеличения депо. Дальше начал путаться и слил. Ручная торговля 100%


Результат впечатляет. Особенно за такое время.  Был бы риск менеджер рядом, и вы и я наверное и 1000 сделали.

 
Alexandr Bryzgalov:

Пару недель назад от скуки наторговал. Получилось что-то около 70 кратного увеличения депо. Дальше начал путаться и слил. Ручная торговля 100%


Обычное дело - тут такие толпами ходят... Все почему-то рано или поздно "начинаются путаться и сливают"...

То не путались-не путались, а тут бац... и начали путаться...

Не иначе, как Ктулху заколдовал...

 
Georgiy Merts:

Обычное дело - тут такие толпами ходят... Все почему-то рано или поздно "начинаются путаться и сливают"...

То не путались-не путались, а тут бац... и начали путаться...

Не иначе, как Ктулху заколдовал...

Ответ простой. При разгоне торговля ведется завышенными рискми. это маленькие риски прощают ошибки. Совершил ощибку и ничего страшного не произошло. Ну уменьшился счет на 1-2%. Или даже 5%, досадно, но не критично. Или ошибку можно пересидеть, и закрыться в ноль или с минимальным убытком. С завышенными рисками, все не так. А удержаться от ошибки совершая сотни сделок очень тяжело. 

 
Georgiy Merts:

Обычное дело - тут такие толпами ходят... Все почему-то рано или поздно "начинаются путаться и сливают"...

То не путались-не путались, а тут бац... и начали путаться...

Не иначе, как Ктулху заколдовал...

Это усталость и влияние эмоций + жадность, желание отыграть просадку не отходя от кассы.

 
MrBobr1:

Ответ простой. При разгоне торговля ведется завышенными рискми. это маленькие риски прощают ошибки. Совершил ощибку и ничего страшного не произошло. Ну уменьшился счет на 1-2%. Или даже 5%, досадно, но не критично. Или ошибку можно пересидеть, и закрыться в ноль или с минимальным убытком. С завышенными рисками, все не так. А удержаться от ошибки совершая сотни сделок очень тяжело. 

ну вы же и в процессе торговли нарушали дисциплину, еще до слива. просто, когда это проканало, и вышел с плохой ситуации с плюсом - то это и забываешь.
а когда не проканало - то винишь во всем самодисциплину. просто должны быть прописаны на листочке правила. и тогда, если будет слив, уже точно будешь знать, что не дисциплина виновата, а торговая система.

 
multiplicator:

ну вы же и в процессе торговли нарушали дисциплину, еще до слива. просто, когда это проканало, и вышел с плохой ситуации с плюсом - то это и забываешь.
а когда не проканало - то винишь во всем самодисциплину. просто должны быть прописаны на листочке правила. и тогда, если будет слив, уже точно будешь знать, что не дисциплина виновата, а торговая система.

Да бывало нарушал систему. Да , если честно и не раз. Мы трейдеры, а не роботы. Бывало прокатило, да было дело.  Но  по сути сути я следовал тому что просчитал. Поэтому и не слился за день два. Попробуйте вы поторговать такими рисками, потом обсудим вашу торговлю и вам все станет понятно.

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