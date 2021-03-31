Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 17
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Не принял убыток и не прекратил торговлю до следующего дня. А пытался отыграться на эмоциях. Точнее принял убыток, но полез отыгрываться. В мониторинге ведь видно все. Посмотрите.
там нету истории сделок, непонятно.
а доливки были? сеткой велась торговля или одной сделкой?
Пару недель назад от скуки наторговал. Получилось что-то около 70 кратного увеличения депо. Дальше начал путаться и слил. Ручная торговля 100%
Не принял убыток и не прекратил торговлю до следующего дня. А пытался отыграться на эмоциях. Точнее принял убыток, но полез отыгрываться. В мониторинге ведь видно все. Посмотрите.
график баланса действительно ровный, но это может быть следствием применения мартингейла.
график баланса действительно ровный, но это может быть следствием применения мартингейла.
Есть четкое понимание входа в сделку и выхода по стопу или профиту. В остальное время я просто не лезу в рынок, а сижу и жду сигнала. Изредка заглядываю в терминал на пару секунд.
Пару недель назад от скуки наторговал. Получилось что-то около 70 кратного увеличения депо. Дальше начал путаться и слил. Ручная торговля 100%
Результат впечатляет. Особенно за такое время. Был бы риск менеджер рядом, и вы и я наверное и 1000 сделали.
Пару недель назад от скуки наторговал. Получилось что-то около 70 кратного увеличения депо. Дальше начал путаться и слил. Ручная торговля 100%
Обычное дело - тут такие толпами ходят... Все почему-то рано или поздно "начинаются путаться и сливают"...
То не путались-не путались, а тут бац... и начали путаться...
Не иначе, как Ктулху заколдовал...
Обычное дело - тут такие толпами ходят... Все почему-то рано или поздно "начинаются путаться и сливают"...
То не путались-не путались, а тут бац... и начали путаться...
Не иначе, как Ктулху заколдовал...
Ответ простой. При разгоне торговля ведется завышенными рискми. это маленькие риски прощают ошибки. Совершил ощибку и ничего страшного не произошло. Ну уменьшился счет на 1-2%. Или даже 5%, досадно, но не критично. Или ошибку можно пересидеть, и закрыться в ноль или с минимальным убытком. С завышенными рисками, все не так. А удержаться от ошибки совершая сотни сделок очень тяжело.
Обычное дело - тут такие толпами ходят... Все почему-то рано или поздно "начинаются путаться и сливают"...
То не путались-не путались, а тут бац... и начали путаться...
Не иначе, как Ктулху заколдовал...
Это усталость и влияние эмоций + жадность, желание отыграть просадку не отходя от кассы.
Ответ простой. При разгоне торговля ведется завышенными рискми. это маленькие риски прощают ошибки. Совершил ощибку и ничего страшного не произошло. Ну уменьшился счет на 1-2%. Или даже 5%, досадно, но не критично. Или ошибку можно пересидеть, и закрыться в ноль или с минимальным убытком. С завышенными рисками, все не так. А удержаться от ошибки совершая сотни сделок очень тяжело.
ну вы же и в процессе торговли нарушали дисциплину, еще до слива. просто, когда это проканало, и вышел с плохой ситуации с плюсом - то это и забываешь.
а когда не проканало - то винишь во всем самодисциплину. просто должны быть прописаны на листочке правила. и тогда, если будет слив, уже точно будешь знать, что не дисциплина виновата, а торговая система.
ну вы же и в процессе торговли нарушали дисциплину, еще до слива. просто, когда это проканало, и вышел с плохой ситуации с плюсом - то это и забываешь.
а когда не проканало - то винишь во всем самодисциплину. просто должны быть прописаны на листочке правила. и тогда, если будет слив, уже точно будешь знать, что не дисциплина виновата, а торговая система.
Да бывало нарушал систему. Да , если честно и не раз. Мы трейдеры, а не роботы. Бывало прокатило, да было дело. Но по сути сути я следовал тому что просчитал. Поэтому и не слился за день два. Попробуйте вы поторговать такими рисками, потом обсудим вашу торговлю и вам все станет понятно.