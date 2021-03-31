Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 12
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НУ посмотри счета, можно не свои, где торговля была вручную. открой сервис сигналов и сравни сколько денег заработали роботы и сколько заработал народ вручную.
С другой стороны - торговля по интуиции - чисто ручная торговля, а вот строгая торговля по сигналам в ручную - полная глупость. Можно написать робота и пусть он следует алгоритмам.
Сигналы не знаю, но я слежу и анализировал какое-то время ПАММы. Полные автоматы прибыльные там очень недолго живут. А наиболее устойчивые стабильные стейты у ручников или полуавтоматов.
И даже из прибыльных и долгоживущих, читай успешных, сеток / мартышек выживают те, где управ постоянно следит за ними, когда можно их включить а когда отключить.
Выходит ,правым можно быть определеный промежуток времени.Если сейчас прав то через минуту может быть что уже Не прав.
Я вам по теме ещё подкину материала.
https://charts.mql5.com/23/779/eurusd-h1-fxopen-investments-inc.png
Я вам по теме ещё подкину материала.
https://charts.mql5.com/23/779/eurusd-h1-fxopen-investments-inc.png
Думаю что вы, господа, без труда заметите что игра шла с плечом 1/500 . И что бы увеличить баланс в 1000 крат мне придётся корячиться недели три. Мне не ведомо какой крупности лот мне позволят применять. Ведь , если внимательно посмотреть, то будет заметно что следующий ордер должен быть 28,6 (это 2/1000 от баланса). Когда меня начнёте уличать во лжи, я конечно же выставлю сначала прогноз, с фиксацией времени опубликования, а потом результат. Но меня всё равно будут обвинять в фальсификации.
Никто не обвинит в фальсификации. Но постарайтесь результаты на этом счете показать через месяц :)
Я вам по теме ещё подкину материала.
https://charts.mql5.com/23/779/eurusd-h1-fxopen-investments-inc.png
Выводите полученую прибыль , пока не поздно. И продолжайте увеличивать счет в 1000 раз.
Выводите полученую прибыль , пока не поздно. И продолжайте увеличивать счет в 1000 раз.
За демо-доллары ничего не купишь.
Я создаю свою систему прогнозирования много лет и кажется эта задача соответствует моему потенциалу. Таково моё мнение. И мне кажется что я имею право иметь мнение о том какой должен быть форум трейдеров, людей интеллектуальных и рациональных. И именно для этого я и обращался к модераторам. См. ссылку.- https://www.mql5.com/ru/forum/329860#comment_14481717
Я могу поднять баланс в 1000 крат в разумные сроки, но и у меня есть свои проблемы. И мне нужны партнёры на условиях взаимности. Казалось бы, что может быть лучше свободного форума для поиска подходящих персон!? Но суровая реальность такова, отсутствие возможности отфильтровывать пустопорожних персонажей не даёт шансов на успех. Как вариант для людей умных,- пишите мне в личку. Думаю что попугайчикам нужна широкая аудитория и в личку писать не станут.
Я могу поднять баланс в 1000 крат в разумные сроки, но и у меня есть свои проблемы.
Какие?
Какие?
Ваш вопрос вполне логичен. Но я прошу от Вас некоторое уточнение. Для Вас имеет принципиальное значение что бы я выложил список своих проблем прямо здесь или можно как то иначе? Через личку например? Вы конечно сильно удивитесь , но я склонен к некоторой приватности.
Я вам по теме ещё подкину материала.
https://charts.mql5.com/23/779/eurusd-h1-fxopen-investments-inc.png
Думаю что вы, господа, без труда заметите что игра шла с плечом 1/500 . И что бы увеличить баланс в 1000 крат мне придётся корячиться недели три. Мне не ведомо какой крупности лот мне позволят применять. Ведь , если внимательно посмотреть, то будет заметно что следующий ордер должен быть 28,6 (это 2/1000 от баланса). Когда меня начнёте уличать во лжи, я конечно же выставлю сначала прогноз, с фиксацией времени опубликования, а потом результат. Но меня всё равно будут обвинять в фальсификации.
Похвастайтесь результатом месяц прошел уже. Интерессно посмотреть, ведь цель то одинаковая, рост счета в 1000 раз. Я не смог это сделать из за дисциплины.