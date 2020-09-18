О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 182

Новый комментарий
 
Aleksandr Volotko:

Пока очевидно одно - профит можно как дождаться, так и не дождаться, с этим всё вполне себе однозначно.

И как гласит старая реклама стирального порошка: "А если нет никакой разницы, то зачем платить больше?" ))

Можно например частичное закрытие

 
Mikhael1983:

Благодарю.

Покажу фокус в реальном времени.

Ну наконец то вспомнил эту ветку, фокусы продолжить не хотите, я кое что не давно вспомнил про фокальное расстояние эллипса, кстати там тоже фокусом называется сие действие. Я конечно далек от точных наук может разовьете эту тему если вы здесь еще?

1

 
Коллеги, признаюсь честно не читал тему, но хочу поделится своим наблюдением. Я являюсь приверженцем торговой стратегии Секвента, Томаса Демарка которая формирует сигналы на покупку и на продажу в областях так называемых перекупленности и перепроданнсоти. Так вот в рамках дальнейшей работы со стратегие мне потребовалось разделить сигналы отдельно бай и отдельно селл. И я не знаю почему, но именно сигналов на покупку было больше на всей истории инструмента. Сами сигналы были более красивыми с точки построения. Ладно бы речь шла об акциях и этому было бы объяснение, но данный эффект наблюдался на фунт доллар, причём любых ТФ. То есть сигналов на покупку было больше и они были более правильными что ли с точки зрения формирования. Именно поэтому я начал использовать сигналы на ПОКУПКУ как основные для дальнейшей работы. То есть если Вы спросите о не равной вероятности между покупкой и продажей. То думаю да, такой перекос имеет место быть и на валютных парах то же, что подтверждает статистика вполне обычной стратегии Секвента.
 
Martingeil:

Ну наконец то вспомнил эту ветку, фокусы продолжить не хотите, я кое что не давно вспомнил про фокальное расстояние эллипса, кстати там тоже фокусом называется сие действие. Я конечно далек от точных наук может разовьете эту тему если вы здесь еще?


В чём фокус?
 
Mihail Marchukajtes:
Коллеги, признаюсь честно не читал тему, но хочу поделится своим наблюдением. Я являюсь приверженцем торговой стратегии Секвента, Томаса Демарка которая формирует сигналы на покупку и на продажу в областях так называемых перекупленности и перепроданнсоти. Так вот в рамках дальнейшей работы со стратегие мне потребовалось разделить сигналы отдельно бай и отдельно селл. И я не знаю почему, но именно сигналов на покупку было больше на всей истории инструмента. Сами сигналы были более красивыми с точки построения. Ладно бы речь шла об акциях и этому было бы объяснение, но данный эффект наблюдался на фунт доллар, причём любых ТФ. То есть сигналов на покупку было больше и они были более правильными что ли с точки зрения формирования. Именно поэтому я начал использовать сигналы на ПОКУПКУ как основные для дальнейшей работы. То есть если Вы спросите о не равной вероятности между покупкой и продажей. То думаю да, такой перекос имеет место быть и на валютных парах то же, что подтверждает статистика вполне обычной стратегии Секвента.

Никаких зон перекупленности и перепроданности нет.

Все осцилляторы основаны на отслеживании тенденции - если цены долго снижались, то это типа перепроданность и наоборот.

Преобладание сигналов на покупку - это простое отражение падения курса фунта в результате всех событий вокруг Брексита

 
Vitaly Stepanov:

Перекупленность-перепроданность в показаниях осцилляторов-есть критические уровни цены, со всеми вытекающими. Либо отскок, либо пробой.

Статистической основы под этими "критическими уровнями" - никакой. А любая горизонтальная прямая на графике - либо отскок, либо пробой. Хоть церез каждую точку проводи 

 
Дмитрий:

Никаких зон перекупленности и перепроданности нет.

Все осцилляторы основаны на отслеживании тенденции - если цены долго снижались, то это типа перепроданность и наоборот.

Преобладание сигналов на покупку - это простое отражение падения курса фунта в результате всех событий вокруг Брексита

Вполне возожно, на наблюдать этот эффект на протжении нескольких лет на младших ТФ не естественно.

 
Martingeil:

фокусы продолжить не хотите

Автору пока некогда. Он уже больше месяца "спокойно ждет прибыль".
Думаю, если и появится, то под новым ником (четвертым по счету, что ли).
 
Mihail Marchukajtes:

Вполне возожно, на наблюдать этот эффект на протжении нескольких лет на младших ТФ не естественно.

Вся фигня с Брекситом сколько продолжалась?

 
Vitaly Stepanov:

У меня робот по этой стратегии работает.

Это у всех так роботы "работают" - кривулек в тестере миллион, а денег нет

1...175176177178179180181182183184
Новый комментарий