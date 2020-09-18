О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 182
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Пока очевидно одно - профит можно как дождаться, так и не дождаться, с этим всё вполне себе однозначно.
И как гласит старая реклама стирального порошка: "А если нет никакой разницы, то зачем платить больше?" ))
Можно например частичное закрытие
Благодарю.
Покажу фокус в реальном времени.
Ну наконец то вспомнил эту ветку, фокусы продолжить не хотите, я кое что не давно вспомнил про фокальное расстояние эллипса, кстати там тоже фокусом называется сие действие. Я конечно далек от точных наук может разовьете эту тему если вы здесь еще?
Ну наконец то вспомнил эту ветку, фокусы продолжить не хотите, я кое что не давно вспомнил про фокальное расстояние эллипса, кстати там тоже фокусом называется сие действие. Я конечно далек от точных наук может разовьете эту тему если вы здесь еще?
Коллеги, признаюсь честно не читал тему, но хочу поделится своим наблюдением. Я являюсь приверженцем торговой стратегии Секвента, Томаса Демарка которая формирует сигналы на покупку и на продажу в областях так называемых перекупленности и перепроданнсоти. Так вот в рамках дальнейшей работы со стратегие мне потребовалось разделить сигналы отдельно бай и отдельно селл. И я не знаю почему, но именно сигналов на покупку было больше на всей истории инструмента. Сами сигналы были более красивыми с точки построения. Ладно бы речь шла об акциях и этому было бы объяснение, но данный эффект наблюдался на фунт доллар, причём любых ТФ. То есть сигналов на покупку было больше и они были более правильными что ли с точки зрения формирования. Именно поэтому я начал использовать сигналы на ПОКУПКУ как основные для дальнейшей работы. То есть если Вы спросите о не равной вероятности между покупкой и продажей. То думаю да, такой перекос имеет место быть и на валютных парах то же, что подтверждает статистика вполне обычной стратегии Секвента.
Никаких зон перекупленности и перепроданности нет.
Все осцилляторы основаны на отслеживании тенденции - если цены долго снижались, то это типа перепроданность и наоборот.
Преобладание сигналов на покупку - это простое отражение падения курса фунта в результате всех событий вокруг Брексита
Перекупленность-перепроданность в показаниях осцилляторов-есть критические уровни цены, со всеми вытекающими. Либо отскок, либо пробой.
Статистической основы под этими "критическими уровнями" - никакой. А любая горизонтальная прямая на графике - либо отскок, либо пробой. Хоть церез каждую точку проводи
Никаких зон перекупленности и перепроданности нет.
Все осцилляторы основаны на отслеживании тенденции - если цены долго снижались, то это типа перепроданность и наоборот.
Преобладание сигналов на покупку - это простое отражение падения курса фунта в результате всех событий вокруг Брексита
Вполне возожно, на наблюдать этот эффект на протжении нескольких лет на младших ТФ не естественно.
фокусы продолжить не хотите
Вполне возожно, на наблюдать этот эффект на протжении нескольких лет на младших ТФ не естественно.
Вся фигня с Брекситом сколько продолжалась?
У меня робот по этой стратегии работает.
Это у всех так роботы "работают" - кривулек в тестере миллион, а денег нет