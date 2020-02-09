Почему не верно указывается цена на покупку сигнала или совтника ???
уже не могу пополнить счет что бы подписаться
Как что сделать кто сталкивался ?
Информация по налогу VAT
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не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
Renat Fatkhullin, 2019.09.14 22:38
Налог(VAT/НДС) собирается с покупателей граждан Евросоюза(не с продавцов), учитывается и суммируется для каждой страны отдельно и уплачивается нами централизованно в налоговую каждой страны. Налог добавляется к цене продавца, а не вычитается из него.
Продавцы со своих доходов должны платить налоги в своей стране самостоятельно.
Информация по налогу VAT
спасибо
Информация по налогу VAT
уже не могу пополнить счет что бы подписаться
Как что сделать кто сталкивался ?
Что делать: прочесть предупреждение. Выполнить рекомендуемое действие. Дальше ждать.
Что делать: прочесть предупреждение. Выполнить рекомендуемое действие. Дальше ждать.
прочел . в службу поддержки написал . буду ждать спасибо за помощь.
Что делать: прочесть предупреждение. Выполнить рекомендуемое действие. Дальше ждать.
такой еще вопрос . там написано что налог ндс 20% с Евросоюза . я живу в Беларусь это не Евросоюз. почему тогда с меня взяли налог в 20% ?
такой еще вопрос . там написано что налог ндс 20% с Евросоюза . я живу в Беларусь это не Евросоюз. почему тогда с меня взяли налог в 20% ?
С какого IP заходили и платили? Как и через что платили? Это всё Вы должны были указать в заявке в СервисДеск.
С какого IP заходили и платили? Как и через что платили? Это всё Вы должны были указать в заявке в СервисДеск.
аааааа понял . хорошо сейчас все укажу спасибо
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Итог таков я приобрел советника за 12 уе как на сайте но списали 14,64 уе
а советник стоит в итоге не 30 уе как на сайте а 36 уе ????
что это за комиссии ??? почему сразу не указыват перед выбором ????????