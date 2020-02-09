Почему не верно указывается цена на покупку сигнала или совтника ???

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Сегодня пополнил счет на 42 уе с расчетом того что арендую себе советника за 12 уе в месяц и подпишусь на сигнал . как написано на сайте .
Итог таков я приобрел советника за 12 уе как на сайте но списали 14,64 уе 
а советник стоит в итоге не 30 уе как на сайте а 36 уе ???? 
что это за комиссии ??? почему сразу не указыват перед выбором ????????
 

уже не могу пополнить счет что бы подписаться 

Как что сделать кто сталкивался ? 

 

и вот как сейчас пополнить ? 
Что происходит с сайтом 
 

Информация по налогу VAT

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не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани

Renat Fatkhullin, 2019.09.14 22:38

Налог(VAT/НДС) собирается с покупателей граждан Евросоюза(не с продавцов), учитывается и суммируется для каждой страны отдельно и уплачивается нами централизованно в налоговую каждой страны. Налог добавляется к цене продавца, а не вычитается из него.

Продавцы со своих доходов должны платить налоги в своей стране самостоятельно.


 
Vladimir Karputov:

Информация по налогу VAT



спасибо 

 
Vladimir Karputov:

Информация по налогу VAT


а как мне сейчас пополнить баланс ?  отключена возможность ? 
 
morfffx:

уже не могу пополнить счет что бы подписаться 

Как что сделать кто сталкивался ? 

Что делать: прочесть предупреждение. Выполнить рекомендуемое действие. Дальше ждать.

 
Vladimir Karputov:

Что делать: прочесть предупреждение. Выполнить рекомендуемое действие. Дальше ждать.

прочел . в службу поддержки написал . буду ждать спасибо за помощь. 

 
Vladimir Karputov:

Что делать: прочесть предупреждение. Выполнить рекомендуемое действие. Дальше ждать.

такой еще вопрос . там написано что налог ндс 20% с Евросоюза . я живу в Беларусь это не Евросоюз. почему тогда с меня взяли налог в 20% ? 

 
morfffx:

такой еще вопрос . там написано что налог ндс 20% с Евросоюза . я живу в Беларусь это не Евросоюз. почему тогда с меня взяли налог в 20% ? 

С какого IP заходили и платили? Как  и через что платили? Это всё Вы должны были указать в заявке в СервисДеск.

 
Vladimir Karputov:

С какого IP заходили и платили? Как  и через что платили? Это всё Вы должны были указать в заявке в СервисДеск.

аааааа понял . хорошо сейчас все укажу спасибо 

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