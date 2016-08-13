У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4?
Возник, именно на такой комплектации, вопрос: если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData) и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл советника - то оказывается, что терминал не видит ни эту новую папку, ни этот файл советника.
В общем нужно проверить на такой-же комплектации повторяемость замеченного эффекта.
Параметры терминала:
Требуется уточнение - именно в папке, которая открывается из меню "Открыть каталог данных"? И именно в этой папке нужно создавать, без перехода в папку MQL4? Если так, то ничего удивительного - мы за пределами песочницы.
Нет. Data Folder /MQL4/Experts/ создаём папку New Folder и помещаем туда скомпилированный НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ советник.
У Вас Windows 7 x64?
Создал внутри MQL4/Experts и все увиделось.
У Вас Windows 7 x64? Data Folder в AppData?
Нет. Data Folder /MQL4/Experts/ создаём папку New Folder и помещаем туда скомпилированный НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ советник.
Другого компа сейчас, к сожалению, нет под рукой. Взял просто ex4 с другого терминала и скопировал в только что созданную папку MyExperts. Результат на скрине:
У Вас Windows 7 x64?
Другого компа сейчас, к сожалению, нет под рукой. Взял просто ex4 с другого терминала и скопировал в только что созданную папку MyExperts. Результат на скрине:
Да, конечно. Название темы прочитал.
А закиньте туда, пожалуйста, этот файл:
Под правами админскими папка копировалась?
Да. Терминал установлен из под Админа, мало того, сам терминал пробовали запускать и просто двойным кликом принудительно с правами админа. Результат тот-же - терминал не видит ничего из DataFolder.
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Возник, именно на такой комплектации, вопрос: если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData)/MQL4/Experts/ и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл советника (этот файл был скомпилирован на другом компьютере, в другой стране, в Windows 10 Pro, редактор билд 1351) - то оказывается, что терминал не видит ни эту новую папку, ни этот файл советника.
В общем нужно проверить на такой-же комплектации повторяемость замеченного эффекта.
Параметры терминала: