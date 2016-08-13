У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4?

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Возник, именно на такой комплектации, вопрос: если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData)/MQL4/Experts/ и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл советника (этот файл был скомпилирован на другом компьютере, в другой стране, в Windows 10 Pro, редактор билд 1351) - то оказывается, что терминал не видит ни эту новую папку, ни этот файл советника.

 

В общем нужно проверить на такой-же комплектации повторяемость замеченного эффекта. 

 

Параметры терминала:

2016.08.09 19:04:22.929 MetaTrader 4 build 988 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.08.09 19:04:22.931 Windows 7 Home Premium (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Quad-Core Processor (up to 1.4GHz) , RAM: 1518 / 3526 Mb, HDD: 11211 / 92101 Mb, GMT+02:00
2016.08.09 19:04:22.931 Data Folder: C:\Users\Hendrik\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702
 
Karputov Vladimir:

Возник, именно на такой комплектации, вопрос: если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData) и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл советника - то оказывается, что терминал не видит ни эту новую папку, ни этот файл советника.

 

В общем нужно проверить на такой-же комплектации повторяемость замеченного эффекта. 

 

Параметры терминала:

Требуется уточнение - именно в папке, которая открывается из меню "Открыть каталог данных"? И именно в этой папке нужно создавать, без перехода в папку MQL4? Если так, то ничего удивительного - мы за пределами песочницы.
 
Ihor Herasko:
Требуется уточнение - именно в папке, которая открывается из меню "Открыть каталог данных"? И именно в этой папке нужно создавать, без перехода в папку MQL4? Если так, то ничего удивительного - мы за пределами песочницы.

Нет. Data Folder /MQL4/Experts/ создаём папку New Folder и помещаем туда скомпилированный НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ советник.

У Вас Windows 7 x64? 

 
Создал внутри MQL4/Experts и все увиделось.
 
Andrey Barinov:
Создал внутри MQL4/Experts и все увиделось.

У Вас Windows 7 x64? Data Folder в AppData?

 
Karputov Vladimir:

У Вас Windows 7 x64? Data Folder в AppData?

Да, в AppData

P.S. виртуалка 

 

 
Andrey Barinov:

Да, в AppData

P.S. виртуалка 

 

Нужно только реальная (не виртуальная) Windows 7 x64 и чтобы Data Folder терминала MetaTrader 4 была в AppData.
 
Karputov Vladimir:

Нет. Data Folder /MQL4/Experts/ создаём папку New Folder и помещаем туда скомпилированный НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ советник.

Другого компа сейчас, к сожалению, нет под рукой. Взял просто ex4 с другого терминала и скопировал в только что созданную папку MyExperts. Результат на скрине:

 

 

У Вас Windows 7 x64? 

Да, конечно. Название темы прочитал.
 
Под правами админскими папка копировалась?
 
Ihor Herasko:

Другого компа сейчас, к сожалению, нет под рукой. Взял просто ex4 с другого терминала и скопировал в только что созданную папку MyExperts. Результат на скрине:

 

Да, конечно. Название темы прочитал.

А закиньте туда, пожалуйста, этот файл:

Файлы:
lalculator_for_signals.ex4  217 kb
 
Igor Konyashin:
Под правами админскими папка копировалась?

Да. Терминал установлен из под Админа, мало того, сам терминал пробовали запускать и просто двойным кликом принудительно с правами админа. Результат тот-же - терминал не видит ничего из DataFolder.

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