Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 10
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2019.12.04 23:10
Локализовал проблему.
Запускаете этот советник на чарте и потом руками снимаете. Будет зависание Терминала.
Выполнение этого же кода в любой другой On-функции зависания не производит.
2265 - актуально.
не могу найти как отключить кастомизацию настроек символов тестере значок остается со звездочкой, хотя и захожу в настройку и жму - по умолчанию, и всеравно в тесте пишет EURUSD: custom settings for the symbol applied from file 'MQL5\Profiles\Tester\Symbols\EURUSD.txt'
Да, там по-моему есть баг - стоит один раз изменить параметры тестируемого символа, и далее он будет постоянно отображаться как изменённый:
И никакие обновления на последние билды этого не меняют - EURUSD был мною изменён один раз при выходе первого билда, позволяющего менять параметры тестируемых символов. И теперь он у меня всегда "кастомный". Вот и фунт теперь таким будет - неважно, жму я потом "Default", или возвращаю режим исполнения на тот, который был до изменения - параметры символа стандартные, но он отображается как пользовательский.
хотелось бы в редакторе при "минимизированном" окне Инструменты, что-бы она сигнализировала при ошибках компиляции, пока все время выношу панель в отдельное окно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
Flops, 2019.11.09 01:57
...
сильно замедлилась компиляция при отключенной оптимизации):
Проблема осталась в 2265. Очень раздражает. Приходится откатываться на предыдущую версию.
При компиляции из командной строки такой проблемы нет.
Кажется, эта проблема есть не только при компиляции, иногда при открытии и закрытии файлов есть подобные подвисания на секунду-две.
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые инструменты не работают с новой сборкой MT5 2265 - как это исправить?
Ален Верлейен , 2019.12.07 17:33
Я смог изолировать проблему с использованием StringTrimRight () со строкой достаточно длинной (может быть, также связанной с содержимым строки?).
MT5 не дает сбоя в этом простом тесте, как в советнике, но имеет место нарушение прав доступа.
2019.12.07 11: 31: 44.732 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) Нарушение доступа при 0x00007FF6D711AE30 с чтением в 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
2019.12.07 11: 31: 44.733 Сбой MT52265_Crash (DA6Z19, M5) -> 00007FF6D711AE30 488B0E mov rcx, [rsi]
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00007FF6D711AE33 4889CE mov rsi, rcx
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00007FF6D711AE36 4883E6FC и rsi, 0xfc
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00007FF6D711AE3A F6C102 тестовый кл, 0x2
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00007FF6D711AE3D 74F1 jz 0x7ff6d711ae30
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5)
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00007FF6D711AE3F 488B4A08 mov rcx, [rdx + 0x8]
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00007FF6D711AE43 F6C102 тестовый кл, 0x2
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5)
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 00: 0x00007FF6D711AE30
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 01: 0x00007FF6D7793ED9
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 02: 0x00007FF6D77CAEAA
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 03: 0x00007FF6D7949F43
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 04: 0x00007FF6D7108966
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 05: 0x00007FF6D728ED9D
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 06: 0x00007FF6D7299A30
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 07: 0x00007FF6D7B0980C
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 08: 0x00007FFB7A977BD4
2019.12.07 11: 31: 44.733 MT52265_Crash (DA6Z19, M5) 09: 0x00007FFB7BFCCED1
Форвард-тест перед запуском так и зависает.
Тестер при загрузке продолжает вешать терминал.
Графики оптимизации......
Да, там по-моему есть баг - стоит один раз изменить параметры тестируемого символа, и далее он будет постоянно отображаться как изменённый:
И никакие обновления на последние билды этого не меняют - EURUSD был мною изменён один раз при выходе первого билда, позволяющего менять параметры тестируемых символов. И теперь он у меня всегда "кастомный". Вот и фунт теперь таким будет - неважно, жму я потом "Default", или возвращаю режим исполнения на тот, который был до изменения - параметры символа стандартные, но он отображается как пользовательский.