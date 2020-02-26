Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 11

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Slava:
1. Удалить файл MQL5\Profiles\Tester\Symbols\EURUSD.txt
2. Зайти в настройки символа, нажать на Default, потом нажать Ok
Спасибо. Но лучше поправить ;)
 

неожиданное обновление, теперь любой нуб с любым советником может такие отчеты с реальными тиками рисовать



 
Artyom Trishkin:
Спасибо. Но лучше поправить ;)
Default, Ok не работают? Ключевой момент - после нажатия кнопки Default надо обязательно нажать Ok
 
Slava:
Default, Ok не работают? Ключевой момент - после нажатия кнопки Default надо обязательно нажать Ok

проверил не сработало, создается опять новый файл

Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
  • www.mql5.com
[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке. Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции...
 
Fast235:

проверил не сработало, создается опять новый файл

А что в этом файле написано?
 
Slava:
А что в этом файле что написано?

TickSize=0.00001

одна строка

Простой порядок действий - с закрытым терминалом просто удалить файл
 
Fast235:

TickSize=0.00001

одна строка
Спасибо. Проверим.
 
Slava:
Спасибо. Проверим.

там точно нужно убрать изменения свопа, с ними очень просто граальные отчеты рисовать

 
Slava:
Default, Ok не работают? Ключевой момент - после нажатия кнопки Default надо обязательно нажать Ok

Слава, я ж показывал гифку - там после Default я нажимаю OK:

https://www.mql5.com/ru/forum/327443/page10#comment_14158314

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий
  • 2019.12.07
  • www.mql5.com
В пятницу 6 декабря 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Fast235:

там точно нужно убрать изменения свопа, с ними очень просто граальные отчеты рисовать

Просто убрать - это грубо и снижает предоставленную возможность тестирования для отладки событийных моделей.

Нужно обдуманно всё делать - раз, и два - проще в отчёт тестера выводить информацию о том, что параметры символа нестандартные. Да красненьким...

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