Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Удалить файл MQL5\Profiles\Tester\Symbols\EURUSD.txt
неожиданное обновление, теперь любой нуб с любым советником может такие отчеты с реальными тиками рисовать
Спасибо. Но лучше поправить ;)
Default, Ok не работают? Ключевой момент - после нажатия кнопки Default надо обязательно нажать Ok
проверил не сработало, создается опять новый файл
проверил не сработало, создается опять новый файл
А что в этом файле что написано?
TickSize=0.00001
одна строка
TickSize=0.00001
Спасибо. Проверим.
там точно нужно убрать изменения свопа, с ними очень просто граальные отчеты рисовать
Default, Ok не работают? Ключевой момент - после нажатия кнопки Default надо обязательно нажать Ok
Слава, я ж показывал гифку - там после Default я нажимаю OK:
https://www.mql5.com/ru/forum/327443/page10#comment_14158314
там точно нужно убрать изменения свопа, с ними очень просто граальные отчеты рисовать
Просто убрать - это грубо и снижает предоставленную возможность тестирования для отладки событийных моделей.
Нужно обдуманно всё делать - раз, и два - проще в отчёт тестера выводить информацию о том, что параметры символа нестандартные. Да красненьким...