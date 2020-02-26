Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 14
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Выкладываю логи.
У меня при автоматической закачке обновлений с брокером связь рвётся. А качается достаточно долго (более 5 минут - скорость сети далеко не на полную используется). И блям-блям раз в секунду делает. Двойное испытание для нервов (потеря контроля над открытыми позициями и звуковой раздражитель)
Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.
Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.
Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.
Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.
Пока обновления нет.
Попробуйте переключиться на другую точку доступа (в правом нижнем углу терминала)
Попробуйте переключиться на другую точку доступа (в правом нижнем углу терминала)
Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.
Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.
Неужели так сложно приложить краткий список изменений/исправлений?
Нужно хоть немного уважать время бесплатных бета-тестеров.
Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.
Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.
Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.
Спасибо за правки в Canvas.mqh:
Еще одна просьба - сохраните файлы в нормальном юникоде, USC-2 не читается некоторыми редакторами нормально.