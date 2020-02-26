Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 14

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Выкладываю логи.


Файлы:
20191209_build_2265.log  10 kb
20191209_build_2190.log  13 kb
 

У меня при автоматической закачке обновлений с брокером связь рвётся. А качается достаточно долго (более 5 минут - скорость сети далеко не на полную используется). И блям-блям раз в секунду делает. Двойное испытание для нервов (потеря контроля над открытыми позициями и звуковой раздражитель)

 

Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.

Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.

 
Aytugan Khafizov:

Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.

Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.

Пока обновления нет.
 
SEM:
Пока обновления нет.

Попробуйте переключиться на другую точку доступа (в правом нижнем углу терминала)

 
Aytugan Khafizov:

Попробуйте переключиться на другую точку доступа (в правом нижнем углу терминала)

на EU 3 нашлось
 
Aytugan Khafizov:

Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.

Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.

Неужели так сложно приложить краткий список изменений/исправлений?

Нужно хоть немного уважать время бесплатных бета-тестеров.

 
Aytugan Khafizov:

Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.

Просим подключиться к MetaQuotes-Demo серверу, обновить свой терминал и отписаться в этот тред о результатах работы на новом билде.

запуск тестера с зависанием и черными полосами на 1 минуту  15 сек, в логах ничего нет. Уменьшилась нагрузка на процессор, раньше было тоже самое но 1 ядро полностью было загружено, сейчас свободно.
 
Зависание вроде есть когда большая загрузка в виртуальную память идёт, у меня такое бывает ssd тормозит всю систему пока свои дела не сделает, не только в мт
 
Aytugan Khafizov:

Выпустили бета билд 2267 с исправлениями.

Спасибо за правки в Canvas.mqh:


Еще одна просьба - сохраните файлы в нормальном юникоде, USC-2 не читается некоторыми редакторами нормально.

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