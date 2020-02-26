Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 13

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Сергей Таболин:

Люди, поделитесь версией 2190 (обновил все свои терминалы (((( )

Залил в архив.

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Господа-товарищи! 

Что делать с проблемой в десятки раз замедлившейся оптимизации? 

Устал уже рыдать навзрыд ))))))))))

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Andrey Khatimlianskii:

Залил в архив.

Огромное спасибо!!!

 
Сергей Таболин:

Что делать с проблемой в десятки раз замедлившейся оптимизации? 

Где воспроизведение?

 
Slava :

Сначала нужно устанавливать максимальное значение. Только потом минимальное

Оно работает. Спасибо.
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fxsaber:

Где воспроизведение?

Проблема не в Мультитестере, а в новом Тестере.

Поставил 2190, при этом советник остался скомпилированным в 2265

Вот и всё воспроизведение )))))

Забыл как отключить обновление на новый релиз... ???

 
Сергей Таболин:

Господа-товарищи! 

Что делать с проблемой в десятки раз замедлившейся оптимизации? 

Устал уже рыдать навзрыд ))))))))))

Вы путаете фоновую работу кеша результатов, который выдает ранее просчитанные результаты.

При смене билда старые результаты инвалидируются.


К сожалению, вы продолжительное время ведете себя как далекий от техники человек и делаете все более и более бездоказательные заявления. Вы понимаете, какой класс обоснований считается доказательством?
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Renat Fatkhullin:

Вы путаете фоновую работу кеша результатов, который выдает ранее просчитанные результаты.

При смене билда старые результаты инвалидируются.

Перед оптимизацией в обоих случаях, я полностью удалял все .opt файлы.

 
Сергей Таболин:

Вот и всё воспроизведение

Пока не будет данных, как 100% воспроизвести тормоза, никто и пальцем в этом направлении не пошевелит.

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fxsaber:

Пока не будет данных, как 100% воспроизвести тормоза, никто и пальцем в этом направлении не пошевелит.

Очень интересно, и где взять эти данные?

Сейчас очищу лог, запущу оптимизацию на новом билде (ждать его завершения более 3-х минут не буду, смысла нет) и выложу этот лог тут. Потом выложу тот же лог после оптимизации на 2190.

Renat Fatkhullin:

........

К сожалению, вы продолжительное время ведете себя как далекий от техники человек и делаете все более и более бездоказательные заявления. Вы понимаете, какой класс обоснований считается доказательством?

Может, я и далёкий...

Но перед тем как сделать приведённые скриншоты я всё же дотумкал полностью очиститьпапку Tester\cache\

И насколько нужно быть близким, чтобы увидеть такую разницу в скорости оптимизации?

Готовлю логи...

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