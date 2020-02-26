Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 13
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Люди, поделитесь версией 2190 (обновил все свои терминалы (((( )
Залил в архив.
Господа-товарищи!
Что делать с проблемой в десятки раз замедлившейся оптимизации?
Устал уже рыдать навзрыд ))))))))))
Залил в архив.
Огромное спасибо!!!
Что делать с проблемой в десятки раз замедлившейся оптимизации?
Где воспроизведение?
Сначала нужно устанавливать максимальное значение. Только потом минимальное
Где воспроизведение?
Проблема не в Мультитестере, а в новом Тестере.
Поставил 2190, при этом советник остался скомпилированным в 2265
Вот и всё воспроизведение )))))
Забыл как отключить обновление на новый релиз... ???
Господа-товарищи!
Что делать с проблемой в десятки раз замедлившейся оптимизации?
Устал уже рыдать навзрыд ))))))))))
Вы путаете фоновую работу кеша результатов, который выдает ранее просчитанные результаты.
При смене билда старые результаты инвалидируются.
Вы путаете фоновую работу кеша результатов, который выдает ранее просчитанные результаты.
При смене билда старые результаты инвалидируются.
Перед оптимизацией в обоих случаях, я полностью удалял все .opt файлы.
Вот и всё воспроизведение
Пока не будет данных, как 100% воспроизвести тормоза, никто и пальцем в этом направлении не пошевелит.
Пока не будет данных, как 100% воспроизвести тормоза, никто и пальцем в этом направлении не пошевелит.
Очень интересно, и где взять эти данные?
Сейчас очищу лог, запущу оптимизацию на новом билде (ждать его завершения более 3-х минут не буду, смысла нет) и выложу этот лог тут. Потом выложу тот же лог после оптимизации на 2190.
........
Может, я и далёкий...
Но перед тем как сделать приведённые скриншоты я всё же дотумкал полностью очиститьпапку Tester\cache\
И насколько нужно быть близким, чтобы увидеть такую разницу в скорости оптимизации?
Готовлю логи...