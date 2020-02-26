Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 7
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Запрос на улучшение MetaEditor.
1. Сделайте доступным файл mqh для вставки с помощью сочетания клавиш и / или пользовательской кнопки на панели инструментов.
2. При отображении диалогового окна «Открыть» папка по умолчанию должна автоматически находиться в MQL5 \ Включить
Это было бы действительно практично. 1 прикосновение или 1 щелчок, а затем просто выберите файл.
Еще лучше сделать в виде intellisense: прямо при наборе include показывать выпадающий список с файлами, имена которых начинаются на первые введенные буквы. Через диалог Открыть - в любом случае неудобно.
Еще лучше сделать в виде intellisense: прямо при наборе include показывать выпадающий список с файлами, имена которых начинаются на первые введенные буквы. Через диалог Открыть - в любом случае неудобно.
Постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Скомпилировал файл, а потом ищешь его в Терминале, чтобы запустить. Очень долго.
Возможно ли сделать опцию перехода из ME на соответствующий советник в панели Навигатор Терминала?
В Обзоре рынка очень легко найти символ из тысяч, т.к. есть строка поиска/добавления. Такого же функционала не хватает в Навигаторе.
Когда в Навигаторе дерево развернуто во многих местах, приходится сначала заниматься сворачиванием, а затем поиском нужного. Горячую бы клавишу на сворачивание всего.
Так можно в Навигаторе добавить в избранное файл и на отдельной вкладке там же его наблюдать.
Сценарий, когда это не можно.
Решил создать новую версию советника. Save As, а дальше как?
Вопрос-предложение:
Касается групп входных параметров. То, что их добавили - просто замечательно.
А можно добавить специальную группу
Чтобы и она, и последующие входные параметры при запуске в окне символа не отображались?
Если запускать Release-вариант, то будет распечатан true, Debug - false.
Оказалось, что в Debug-режиме это выражение (файл Deal_Base.mqh)
возвращает false при ненулевом FullProfit (смотрел в дебагере).
Более лаконичный пример воспроизведения бага не получился. Очень прошу подтвердить наличие бага и сделать Debug-ex5 корректными.
ЗЫ Проверил b1970 - то же самое. Баг древний.
А вот операция присваивания FullProfit = ... там точно операция присваивания, или там должно быть сравнение?
Просто не могу понять логического смысла проверки: прошло присваивание удачно или нет?
А вот операция присваивания FullProfit = ... там точно операция присваивания, или там должно быть сравнение?
Просто не могу понять логического смысла проверки: прошло присваивание удачно или нет?
FullProfit будет иметь значение false только в случае, если значение присваиваемого ему выражения будет равно нулю. В остальных случаях FullProfit будет иметь значение true.
Таким образом, Res будет иметь значение true в случае, если тип ордера имеет значение OP_BUY или OP_SELL и (прибыль+комиссия+своп) не равны нулю.
Зачем это нужно - другой вопрос...
FullProfit будет иметь значение false только в случае, если значение присваиваемого ему выражения будет равно нулю. В остальных случаях FullProfit будет иметь значение true.
Таким образом, Res будет иметь значение true в случае, если тип ордера имеет значение OP_BUY или OP_SELL и (прибыль+комиссия+своп) не равны нулю.
Зачем это нужно - другой вопрос...
Код мне показался очень странным, но у всех свой авторский стиль.:)
Я так понимаю это такая хитрая инициализация константы на основе какого-то состояния ордеров в какой-то момент времени.