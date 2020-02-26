Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 23

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Alexander Fedosov:

Билд 2271. Не знаю ошибка ли:

1. Открываю обзор рынка.

2. Правой кнопкой открываем контекстное меню, строка Набор символов: выбираем forex.majors

3. Снова правой кнопкой и выбираем Столбцы. Убираем Всё, кроме Спреда.

4. Сохраняем этот вид под именем forex.majors.

5. Теперь выбираем его и там снова висят отключенные ранее поля стоявшие по умолчанию.


Видео ошибки

Можете приложить сюда (или мне в ЛС) сохранённый файл forex.majors.set
 

с новым билдом ничего не поменялось, или это не ошибка?

 
Slava:
Можете приложить сюда (или мне в ЛС) сохранённый файл forex.majors.set

В билде 2280 видимо исправлено. Ошибка не наблюдается.

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