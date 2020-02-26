Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 23
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Билд 2271. Не знаю ошибка ли:
1. Открываю обзор рынка.
2. Правой кнопкой открываем контекстное меню, строка Набор символов: выбираем forex.majors
3. Снова правой кнопкой и выбираем Столбцы. Убираем Всё, кроме Спреда.
4. Сохраняем этот вид под именем forex.majors.
5. Теперь выбираем его и там снова висят отключенные ранее поля стоявшие по умолчанию.
Видео ошибки
с новым билдом ничего не поменялось, или это не ошибка?
Можете приложить сюда (или мне в ЛС) сохранённый файл forex.majors.set
В билде 2280 видимо исправлено. Ошибка не наблюдается.