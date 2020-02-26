Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 8

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Раз дорабатываете канвас, допилите 2 мелочи, кочующие из билда в билд:

1) Без этой правки 2 панели на разных чартах реагируют на сворачивание/разворачивание и клики по другим кнопкам вместе (а должны — каждая на свои клики):

 


2) Без этой правки (строка 4368 в последней версии файла) четверочный компилятор ругается на возможную ошибку в приоритетах (check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence):

Пятерочный — нет.

 
Renat Fatkhullin:

...

Чуда не бывает, кто-то должен взять финансовые риски. Нежелание брать финансовые риски брокером и самой биржей(а у нее только свои интересны и явная задача разделить счета чтобы избежать рисков) нельзя сказочным образом решить софтом.

Поэтому перестаньте разговаривать про единый счет, если брокер не хочет его реально реализовать.

...

Правильно я понял, что брокеру требуется дополнительное ПО, которое будет работать с рисками двух секций, как бы сводить в реальном времени данные и оценивать риски?

Ведь для Квика у них видимо есть такое ПО, и соответственно риски они на себя тогда берут - т.е. вопрос организации процесса, а не взятия рисков, или Квик дает гарантии, а MQ нет?

 
Maksim Emeliashin:

Код мне показался очень странным, но у всех свой авторский стиль.:)

Я так понимаю это такая хитрая инициализация константы на основе какого-то состояния ордеров в какой-то момент времени.

Это малая часть библиотеки BestInterval. Но это не важно. Главное, что один и тот же код выполняется по разному в Release и Debug. При этом в Debug - ошибка.

И это сложно-уловимая ошибка, которая может много дел натворить в Ваших же советниках.

 
Aleksey Vyazmikin:

Правильно я понял, что брокеру требуется дополнительное ПО, которое будет работать с рисками двух секций, как бы сводить в реальном времени данные и оценивать риски?

Ведь для Квика у них видимо есть такое ПО, и соответственно риски они на себя тогда берут - т.е. вопрос организации процесса, а не взятия рисков, или Квик дает гарантии, а MQ нет?

В Квике нет единого счета.

У вас там просто субсчета точно такие же как в МТ5. Только в МТ5 надо переключаться между аккаунтами в навигаторе, а в Квике из комбо списка выбирать в окне совершения сделок.

 
Renat Fatkhullin:

В Квике нет единого счета.

У вас там просто субсчета точно такие же как в МТ5. Только в МТ5 надо переключаться между аккаунтами в навигаторе, а в Квике из комбо списка выбирать в окне совершения сделок.

Меня не напрягает переключение, я согласен на такие условия! Там же идея в том, что ГО общее - купили акции - продали фьючерсы одного эмитента - ГО по дельте, что удобно. Даже переброс средств не очень напрягало бы между этими субсчетами...

Значит, получается, что для Квика у них отдельное ПО (сервис Квика), которое сводит эти субсчета и считает общее риски по позиции, а для MQ такого у них нет - в этом проблема?

 

Поскольку я понятия не имею, где опубликовать проблему фактического MT4 для Android, пожалуйста, извините меня здесь
Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/327695#comment_14139183 парень на немецком форуме говорит, что, похоже, его мобильное устройство (версия Android 9 auf Motorola g7)
похоже, что это планшет, но смартфон, который ограничивает работу:

What doesn't (so well) work in landscape format: the selection of the individual functions.

What doesn't work in landscape mode - compare screenshot with the pictures at metaquotes.net: on the left side only four and a half symbols can be seen. You can't scroll down there either.



As I have no idea where to post a problem of the actual MT4 for Android please excuse me being here!
Here : https://www.mql5.com/de/forum/327695#comment_14139183 a guy in the German forum says that it seems that his mobile device (Android Version 9 auf Motorola g7)
seems to be interpreted as a tablet but a smartphone which restricts operation:

What doesn't (so well) work in landscape format: the selection of the individual functions.

What doesn't work in landscape mode - compare screenshot with the pictures at metaquotes.net: on the left side only four and a half symbols can be seen. You can't scroll down there either.

What can I tell him?

MT 4 App
MT 4 App
  • 2019.12.04
  • www.mql5.com
Hallo, ich habe die MT 4 App auf mein Android Smartphone runtergeladen...
 
Предложение: сделать масштабирование по горизонтали таким же как и по вертикали (плавным). Сейчас всего 6 позиций масштабирования, и ни какой плавности нет. А программным способом - количество свечей на экране или интервал дат.
 

Методы с параметрами по умолчанию показывают ошибку, если вы не вызываете их в полной форме

 
Juan Fernandez:

Методы с параметрами по умолчанию показывают ошибку, если вы не вызываете их в полной форме

Ошибки нет.

Вы сами создали ситуацию неопределенности, используя множество перегрузок.

 
MetaQuotes Software Corp. :

There is no mistake.

You yourself created a situation of uncertainty using a lot of overloads.

Тогда, если компилятор не знает разницы между int и uint, это моя ошибка. Интересно, потому что это работает в MT4 и более старых сборках MT5

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