Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 8
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Раз дорабатываете канвас, допилите 2 мелочи, кочующие из билда в билд:
1) Без этой правки 2 панели на разных чартах реагируют на сворачивание/разворачивание и клики по другим кнопкам вместе (а должны — каждая на свои клики):
2) Без этой правки (строка 4368 в последней версии файла) четверочный компилятор ругается на возможную ошибку в приоритетах (check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence):
Пятерочный — нет.
...
Чуда не бывает, кто-то должен взять финансовые риски. Нежелание брать финансовые риски брокером и самой биржей(а у нее только свои интересны и явная задача разделить счета чтобы избежать рисков) нельзя сказочным образом решить софтом.
Поэтому перестаньте разговаривать про единый счет, если брокер не хочет его реально реализовать.
...
Правильно я понял, что брокеру требуется дополнительное ПО, которое будет работать с рисками двух секций, как бы сводить в реальном времени данные и оценивать риски?
Ведь для Квика у них видимо есть такое ПО, и соответственно риски они на себя тогда берут - т.е. вопрос организации процесса, а не взятия рисков, или Квик дает гарантии, а MQ нет?
Код мне показался очень странным, но у всех свой авторский стиль.:)
Я так понимаю это такая хитрая инициализация константы на основе какого-то состояния ордеров в какой-то момент времени.
Это малая часть библиотеки BestInterval. Но это не важно. Главное, что один и тот же код выполняется по разному в Release и Debug. При этом в Debug - ошибка.
И это сложно-уловимая ошибка, которая может много дел натворить в Ваших же советниках.
Правильно я понял, что брокеру требуется дополнительное ПО, которое будет работать с рисками двух секций, как бы сводить в реальном времени данные и оценивать риски?
Ведь для Квика у них видимо есть такое ПО, и соответственно риски они на себя тогда берут - т.е. вопрос организации процесса, а не взятия рисков, или Квик дает гарантии, а MQ нет?
В Квике нет единого счета.
У вас там просто субсчета точно такие же как в МТ5. Только в МТ5 надо переключаться между аккаунтами в навигаторе, а в Квике из комбо списка выбирать в окне совершения сделок.
В Квике нет единого счета.
У вас там просто субсчета точно такие же как в МТ5. Только в МТ5 надо переключаться между аккаунтами в навигаторе, а в Квике из комбо списка выбирать в окне совершения сделок.
Меня не напрягает переключение, я согласен на такие условия! Там же идея в том, что ГО общее - купили акции - продали фьючерсы одного эмитента - ГО по дельте, что удобно. Даже переброс средств не очень напрягало бы между этими субсчетами...
Значит, получается, что для Квика у них отдельное ПО (сервис Квика), которое сводит эти субсчета и считает общее риски по позиции, а для MQ такого у них нет - в этом проблема?
Поскольку я понятия не имею, где опубликовать проблему фактического MT4 для Android, пожалуйста, извините меня здесь
Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/327695#comment_14139183 парень на немецком форуме говорит, что, похоже, его мобильное устройство (версия Android 9 auf Motorola g7)
похоже, что это планшет, но смартфон, который ограничивает работу:
What doesn't work in landscape mode - compare screenshot with the pictures at metaquotes.net: on the left side only four and a half symbols can be seen. You can't scroll down there either.
As I have no idea where to post a problem of the actual MT4 for Android please excuse me being here!
Here : https://www.mql5.com/de/forum/327695#comment_14139183 a guy in the German forum says that it seems that his mobile device (Android Version 9 auf Motorola g7)
seems to be interpreted as a tablet but a smartphone which restricts operation:
What doesn't work in landscape mode - compare screenshot with the pictures at metaquotes.net: on the left side only four and a half symbols can be seen. You can't scroll down there either.
What can I tell him?
Методы с параметрами по умолчанию показывают ошибку, если вы не вызываете их в полной форме
Методы с параметрами по умолчанию показывают ошибку, если вы не вызываете их в полной форме
Ошибки нет.
Вы сами создали ситуацию неопределенности, используя множество перегрузок.
There is no mistake.
You yourself created a situation of uncertainty using a lot of overloads.
Тогда, если компилятор не знает разницы между int и uint, это моя ошибка. Интересно, потому что это работает в MT4 и более старых сборках MT5