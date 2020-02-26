Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 6
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мне уже более 10+раз отключали, прочитайте их регламент и мой комментарий( то есть что они говорят)
Ссылку на регламент можете дать?
Если баланс <50к - просто будете платить за обслуживание счета. Отключить терминал могут, если будет 0 баланс (какое-то время) после открытия счета .
Вот... точно. А я поговорил, повесил трубку, а потом, не поняв, не расслышав за что платить, сам придумал, что за пользование терминалом...
Поясните пожалуйста.
Мне в открывашке сообщали, что у них установлен минимальный баланс счёта в 50 000 рублей, если среднее эквити в течении 60 дней меньше, то терминал мт5 отключают по такому то пункту своего приложения 10 к регламенту.
Что у них такое правило введено потому, что(как я понял с их слов, несколько раз уточнял у разных сотрудников в разные периоды) им такое условие установил(отключать терминал если эквити менее 50000 рублей в теч 60 дней) в договоре с ними разработчик ПО Метатрейдер 5, и по этому вопросу к нему. Верно? Или какой комментарий можете вы дать?
Все терминалы бесплатны для всех брокеров и их клиентов. Никаких условий мы им не выставляли.
Вместо того, чтобы сказать "мы хотим брать арендные платежи за использование биржевой рыночной информации чего требует биржа", они придумали якобы какие-то ограничения со стороны разработчика.
Самое смешное, что никаких платежей бирже за маркет дату по каждому пользователю они не платили и не платят. Там все скопом идет.
Ссылку на регламент можете дать?
https://s3.open-broker.ru/site/disclosure/Tsxmx7lJr8OJXwK4CTiD3X2y6yZKpdF4mNx6EkCx/k-reglamentu-10---pravila-obsluzhivaniya-po-metatrader-5-red-16-01-2018-3109700-v5.PDF
6. Обслуживание ПО MetaTrader 5
6.1. Увеличение/уменьшение количества обслуживаемых терминалов ПО MetaTrader 5, используемых Клиентом, производится Клиентом путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание с указанием Торгового кода, Лицевого счета и типа (вида) Портфеля, либо путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете. Размер вознаграждения за обслуживание дополнительных терминалов ПО MetaTrader 5 определяется Тарифами Брокера. Для подачи Поручений на заключение сделок на Срочном, Валютном и Фондовом рынках используются разные терминалы (рабочие станции) ПО MetaTrader 5. . Правила оказания информационно-технических услуг по обслуживанию MetaTrader 5 стр.6 из 7
6.2. В случае если Стоимость портфеля Клиента, в рамках которого он бесплатно использует ПО MetaTrader 5 для подачи Электронных документов на заключение сделок (за экземпляр такого ПО Брокер не взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами), на конец каждого рабочего дня будет составлять меньше 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, Брокер вправе прекратить оказание услуг по подключению ПО MetaTrader 5 к Серверу ПО и обслуживание указанного экземпляра ПО MetaTrader 5.
6.3. В случае если Клиент в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней не осуществляет Авторизацию в ПО MetaTrader 5 посредством подключения с помощью Аутентификационных данных (с использованием Главного пароля), Брокер вправе прекратить предоставление услуг по подключению к Серверу ПО и обслуживанию ПО MetaTrader 5 путем уведомления Клиента любым из способов, предусмотренных Порядком обмена сообщениями между Брокером и Клиентом, не позднее дня, предшествующего планируемой дате прекращения оказания услуг.
Конкретно вот этот п. 6.2. напрягает.
1-ый раз отключали по п. 6.3. что по сути логично. А потом начали постоянно по п. 6.2. хотя какая им разница, если я и так плачу им эти платы, я им и предлагал давайте я буду вам платить за 3 терминала, мне не нужная эта проблема с отключением рандомно одного из терминалов, потом другого и т.п( у меня подключены 3 терминала под каждую секцию.). Ответ их бла бла , нет и т.п. Зато радуют этими отключениями рандомно терминалов, в связи с чем теряется история торгов в самих терминалах мт5.
Все терминалы бесплатны для всех брокеров и их клиентов. Никаких условий мы им не выставляли.
Вместо того, чтобы сказать "мы хотим брать арендные платежи за использование биржевой рыночной информации чего требует биржа", они придумали якобы какие-то ограничения со стороны разработчика.
Самое смешное, что никаких платежей бирже за маркет дату по каждому пользователю они не платили и не платят. Там все скопом идет.
Понятно, спасибо.
Ну и как я писал выше, к сожалению общаться с поддержкой в этом брокере, это просто тратить своё время без решения вопросов. ( у меня так было, но кому то и помогали, как мне писали некоторые)
https://s3.open-broker.ru/site/disclosure/Tsxmx7lJr8OJXwK4CTiD3X2y6yZKpdF4mNx6EkCx/k-reglamentu-10---pravila-obsluzhivaniya-po-metatrader-5-red-16-01-2018-3109700-v5.PDF
6. Обслуживание ПО MetaTrader 5
6.1. Увеличение/уменьшение количества обслуживаемых терминалов ПО MetaTrader 5, используемых Клиентом, производится Клиентом путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание с указанием Торгового кода, Лицевого счета и типа (вида) Портфеля, либо путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете. Размер вознаграждения за обслуживание дополнительных терминалов ПО MetaTrader 5 определяется Тарифами Брокера. Для подачи Поручений на заключение сделок на Срочном, Валютном и Фондовом рынках используются разные терминалы (рабочие станции) ПО MetaTrader 5. . Правила оказания информационно-технических услуг по обслуживанию MetaTrader 5 стр.6 из 7
6.2. В случае если Стоимость портфеля Клиента, в рамках которого он бесплатно использует ПО MetaTrader 5 для подачи Электронных документов на заключение сделок (за экземпляр такого ПО Брокер не взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами), на конец каждого рабочего дня будет составлять меньше 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, Брокер вправе прекратить оказание услуг по подключению ПО MetaTrader 5 к Серверу ПО и обслуживание указанного экземпляра ПО MetaTrader 5.
6.3. В случае если Клиент в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней не осуществляет Авторизацию в ПО MetaTrader 5 посредством подключения с помощью Аутентификационных данных (с использованием Главного пароля), Брокер вправе прекратить предоставление услуг по подключению к Серверу ПО и обслуживанию ПО MetaTrader 5 путем уведомления Клиента любым из способов, предусмотренных Порядком обмена сообщениями между Брокером и Клиентом, не позднее дня, предшествующего планируемой дате прекращения оказания услуг.
Понял. Раньше такого не было. Не было ограничений ни на размер счета, ни на частоту входа.
Понял. Раньше такого не было. Не было ограничений ни на размер счета, на на частоту входа.
Я дополнил свой пост выше.
Да вроде было и ранее, после 1-ого отключения по п. 6.3. я обратил внимание и увидел и пункт 6.2. Просто как мне на то время сказали, типо пункт был, но его не использовали.
Да и если ты прочитаешь там написано, что отключить их право, а не обязанность. Поэтому мне их ответ про разработчика, весьма смутил( как бы если им условие ставит разработчик, почему у них это как "право" а не "обязанность".
Кстати в бкс тоже есть условие что то про 5 и 10 тысяч и отключение терминала если их нет на счёте. и потом как мне сказали подключать только в офисе(точно не помню, разок читал только)
А в Финаме(как раз они вроде там любят все эти ЕБС счета) мне недавно сказали по телефону что по итогу тестирования не будут вводить мт5.
Я дополнил свой пост выше.
Да вроде было и ранее, после 1-ого отключения по п. 6.3. я обратил внимание и увидел и пункт 6.2. Просто как мне на то время сказали, типо пункт был, но его не использовали.
Да и если ты прочитаешь там написано, что отключить их право, а не обязанность. Поэтому мне их ответ про разработчика, весьма смутил( как бы если им условие ставит разработчик, почему у них это как "право" а не "обязанность".
Кстати в бкс тоже есть условие что то про 5 и 10 тысяч и отключение терминала если их нет на счёте. и потом как мне сказали подключать только в офисе(точно не помню, разок читал только)
А в Финаме(как раз они вроде там любят все эти ЕБС счета) мне недавно сказали по телефону что по итогу тестирования не будут вводить мт5.
Грустно, что сказать, везде накладывают новые ограничения.
Постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Скомпилировал файл, а потом ищешь его в Терминале, чтобы запустить. Очень долго.
Возможно ли сделать опцию перехода из ME на соответствующий советник в панели Навигатор Терминала?
В Обзоре рынка очень легко найти символ из тысяч, т.к. есть строка поиска/добавления. Такого же функционала не хватает в Навигаторе.
Когда в Навигаторе дерево развернуто во многих местах, приходится сначала заниматься сворачиванием, а затем поиском нужного. Горячую бы клавишу на сворачивание всего.
Когда вам нужно использовать файл mqh, скучно каждый раз писать правильно написанное имя. Так что команда Insert - хорошая идея ... в теории.
На практике это не очень полезно, потому что вы должны:
В результате, вероятно, никто не использует его. Я не.
Запрос на улучшение MetaEditor.
1. Сделайте доступным файл mqh для вставки с помощью сочетания клавиш и / или пользовательской кнопки на панели инструментов.
2. При отображении диалогового окна «Открыть» папка по умолчанию должна автоматически находиться в MQL5 \ Включить
Это было бы действительно практично. 1 прикосновение или 1 щелчок, а затем просто выберите файл.