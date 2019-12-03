Нужен ваш совет, какой сигнал выбрать для подписки. - страница 12
Не могу помочь. Вас искусственный интеллект банит. Что-то в Вас не так (может Вы не человек вовсе?).
Какой интеллект?
Если у кого есть возможность создавать опросы, создайте, пожалуйста, и киньте ссылку нам.
А нет возможности (желания), мы справимся без опроса - так определимся, в переписке. Просто в форме опроса - меньше будет "места", вы понимаете. И нагляднее!
P.S. Если кого из админов чем-то обидел - приношу свои извинения, был не прав! Не повторится с моей стороны более такого, если повторится - мне бан сразу.
Подписываюсь под своими словами.
Вернемся к вопросу:
Уже 2 голоса за $500 - минимальный депозит сигнала для нашего фильтра (пояснения выше).
Все согласны?
$200 достаточно
$200 достаточно
а сколько там плата за подписку ?
надо ещё смотреть чтобы "подписанты" не приносили основную прибыль "сигнальщику". Что он торгует не ради подписок
$200 достаточно
$200 сумма лояльная слишком. Она быстрее "отобъётся" - это значит, что сигнальщик может набрать всего несколько подписок, оплата за которые будет выше его депозита. При этом, прибыль может быть невысокой. Что не выгодно подписчику.
Также, $200 получить и вложить проще, исходя из зарплат, например и т.д.
Самое важное - прибыль и риск. На $200 прибыли будет меньше, чем на $500, при любом раскладе (это факт, можно не спорить). И при этом, риск будет выше значительно на $200 и "маневренность" ниже, чем на $500.
Следовательно, ставить ниже $500 - смысла нет.
И это не жесткий фильтр совсем, у нас нет цели сделать так, чтобы ни один сигнал не подходил.
Тут не угадаешь, набежит 3000 подписантов а у тебя депо только 10к
кстати можно просто статистику снять по сигналам - число подписчиков к объёму депозита. Что за сигмой убрать - то особые случаи (или автор супер-популярен/вообще не известен или ещё что) и посмотреть.
вообще по всем возможным статистикам убирать сигмы, сигнал на который ещё стоит подписываться где-то внутри
$200 сумма лояльная слишком. Она быстрее "отобъётся" - это значит, что сигнальщик может набрать всего несколько подписок, оплата за которые будет выше его депозита. При этом, прибыль может быть невысокой. Что не выгодно подписчику.
Также, $200 получить и вложить проще, исходя из зарплат, например и т.д.
Вот и еще поэтому не следует платить более, чем 1% суммы в месяц.
На счету $200 ? Значит, провайдер оценивает его надежность в $2 в месяц, не более. Какой смысл за такой счет платить больше ?
У провайдера десяток счетов по $200, и он надеется, что "плохие счета" отобьют "хорошие" - никаких проблем, это значит, что каждый его счет стоит $2, и таких счетов десяток - следовательно, за все десять подписок можно в сумме отдать $20 в месяц.
И никаких исследований больше делать не надо - пусть сам провайдер сигнала проводит исследования.
Я вас ждал)
Про остальные вещи мы сказали уже выше: провайдер имеет свое мнение, подписчик свое. Соединим адекватно, оба мнения, и получим выборку сигналов.
Если у сигнальщика несколько счетов - ещё лучше. Выберем тот или те, которые подходят. Но ведь сильной разницы в счетах не будет, если сигнальщик не умеет петь или делает это "неуверенно" ;)
И если глянуть по пунктам наш фильтр - то там эквити не самое важное место занимает, хотя, безусловно, имеет значение.
P.S. Оценку давать сигналам мы не будем и выбирать, продвигать кого-то и т.п. Наша задача - адекватный фильтр. Который реально уже может помочь определиться с выбором каждому.