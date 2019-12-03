Нужен ваш совет, какой сигнал выбрать для подписки. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что значит "риск адекватен", "сильно просел"? думаю, надо внести больше конкретики.
Обращайте внимание на счета, где эквити, преимущественно, выше баланса.
Отлично! В точку. Спасибо. Внесем.
С пояснениями, что сигнальщик достаточно часто отрабатывает определенные ситуации по инструментам с высокой точностью, за счет чего эквити либо равна с кривой баланса, либо выше.
И надо добавить, чтобы не было прострелов эквити вниз с последующим возвратом к кривой баланса - это говорит о мартингейле (наверно отдельный пункт, поглядим, как лучше будет)Про мартина напишем, но там свои нюансы.. подумаю как или помогите сразу... )
Добавь еще "Communication" - должны быть и действовать контакты, ответы от владельца должны появляться быстро,
плюс вестись активный блог именно о конкретном сигнале.
Блог должен быть явно не механическим, то есть наполняться руками, а не робото-скриншотами и автоотчётами.
Должно быть видно что за сигналом следит человек и ему не наплевать ни на сигнал, ни на подписчиков. А не просто поставлен робот, залиты деньги, вложено в маркетинг, отбилось и фик с ним.
----
с полным списком требований, от горы сигналов вообще ничего не останется :-)
Добавь еще "Communication" - должны быть и действовать контакты, ответы от владельца должны появляться быстро,
плюс вестись активный блог именно о конкретном сигнале.
Блог должен быть явно не механическим, то есть наполняться руками, а не робото-скриншотами и автоотчётами.
Должно быть видно что за сигналом следит человек и ему не наплевать ни на сигнал, ни на подписчиков. А не просто поставлен робот, залиты деньги, вложено в маркетинг, отбилось и фик с ним.
----
с полным списком требований, от горы сигналов вообще ничего не останется :-)
Ценно. Добавим. Спасибо)
С полным списком требований, от горы сигналов вообще ничего не останется :-) - Да) Выбора будет меньше под фильтром.
Надо дополнить: подписываться можно на несколько сигналов, балансируя стратегии, риски и т.д. в зависимости от "стиля торговли" провайдера и т.д. и т.п. - но это за рамками нашего топика.
Нам нужен фильтр сначала. Адекватный и реальный, без сильных рамок, но достаточно жесткий к "опыту трейдера", скажем так.
Сейчас фильтр выглядит так, без учета новых дополнений:
https://www.mql5.com/ru/forum/326617/page5
Присоединяйтесь.
Спасибо.
Что хочу сказать - я и сам люблю сетки. Когда перегибаю с риском, получаю "кочергой" по депозиту) Но про сетки предлагаю тут не раздувать пока дальше.
Речь не о сетках. В этих счетах до мониторинга используется пачка центовых счетов, ордера в которых открываются в одну сторону и пачка счетов с ордерами в другую, выжившая пачка делится пополам и опять открывается в две стороны. И так пока не останется один счет с бешеными приростами, который подключают к мониторингу. Но так как торговать не умеют, потом или сливаются в течение 1-2 месяца, если пытаются повторить "подвиги" с приростами или болтаются около нуля, чтобы набрать подписчиков.
Наблюдение в три месяца после мониторинга обычно выводит таких "стратегов" на чистую воду. Все становится очевидным.
Да сказал же !
Реальное Эквити должно быть в 100 раз больше, чем сумма, оплачиваемая в месяц. Ты процента не видишь ? Ты в школе-то учился ?
Сейчас фильтр выглядит так, без учета новых дополнений:
https://www.mql5.com/ru/forum/326617/page5
Присоединяйтесь.
Интересную ветку вы создали.
3 месяца - это заветный порог, включаем в фильтр.
3 месяца именно после мониторинга, а то можно тоже в мошенническую схему попасть, где до мониторинга бешеные приросты, а потом
Нету в фильтре настроек, чтобы выбрать "3 месяца после мониторинга"
там время - это время с даты открытия счета трейдером.
говори об этом метаквотам не говори, что нужно такую настройку добавить - им все пофиг.
Нету в фильтре настроек, чтобы выбрать "3 месяца после мониторинга"
там время - это время с даты открытия счета трейдером.
говори об этом метаквотам не говори, что нужно такую настройку добавить - им все пофиг.
Можно самому отсчитать три месяца от момента подключения сигнала к сервису, это поле "Запущен"