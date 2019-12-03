Нужен ваш совет, какой сигнал выбрать для подписки. - страница 10

Vladimir Kononenko:

что значит "риск адекватен", "сильно просел"? думаю, надо внести больше конкретики. 

Обращайте внимание на счета, где эквити, преимущественно, выше баланса.

Отлично! В точку. Спасибо. Внесем.

С пояснениями, что сигнальщик достаточно часто отрабатывает определенные ситуации по инструментам с высокой точностью, за счет чего эквити либо равна с кривой баланса, либо выше.

И надо добавить, чтобы не было прострелов эквити вниз с последующим возвратом к кривой баланса - это говорит о мартингейле (наверно отдельный пункт, поглядим, как лучше будет)

Про мартина напишем, но там свои нюансы.. подумаю как или помогите сразу... )

 

Добавь еще "Communication" - должны быть и действовать контакты, ответы от владельца должны появляться быстро,
плюс вестись активный блог именно о конкретном сигнале.
Блог должен быть явно не механическим, то есть наполняться руками, а не робото-скриншотами и автоотчётами.

Должно быть видно что за сигналом следит человек и ему не наплевать ни на сигнал, ни на подписчиков. А не просто поставлен робот, залиты деньги, вложено в маркетинг, отбилось и фик с ним.

----

с полным списком требований, от горы сигналов вообще ничего не останется :-)

Maxim Kuznetsov:

Ценно. Добавим. Спасибо)


С полным списком требований, от горы сигналов вообще ничего не останется :-) - Да) Выбора будет меньше под фильтром.


Надо дополнить: подписываться можно на несколько сигналов, балансируя стратегии, риски и т.д. в зависимости от "стиля торговли" провайдера и т.д. и т.п. - но это за рамками нашего топика. 

Нам нужен фильтр сначала. Адекватный и реальный, без сильных рамок, но достаточно жесткий к "опыту трейдера", скажем так.

Сейчас фильтр выглядит так, без учета новых дополнений: 

https://www.mql5.com/ru/forum/326617/page5

Присоединяйтесь.

 
jori77:

Спасибо.

Что хочу сказать - я и сам люблю сетки. Когда перегибаю с риском, получаю "кочергой" по депозиту) Но про сетки предлагаю тут не раздувать пока дальше.

Речь не о сетках. В этих счетах до мониторинга используется пачка центовых счетов, ордера в которых открываются в одну сторону и пачка счетов с ордерами в другую, выжившая пачка делится пополам и опять открывается в две стороны. И так пока не останется один счет с бешеными приростами, который подключают к мониторингу. Но так как торговать не умеют, потом или сливаются в течение 1-2 месяца, если пытаются повторить "подвиги" с приростами или болтаются около нуля, чтобы набрать подписчиков.

Наблюдение в три месяца после мониторинга обычно выводит таких "стратегов" на чистую воду. Все становится очевидным.

 
Georgiy Merts:

Да сказал же !

Реальное Эквити должно быть в 100 раз больше, чем сумма, оплачиваемая в месяц. Ты процента не видишь ?  Ты в школе-то учился ?

Ваша формула не лишена смысла, но субъективна и не применима к сигналам. По вашему - если у сигнальщика 1000 на счету то его сигнал ровно в 10 раз качественнее чем у того, у кого 100? - нет конечно, может быть качественнее а может быть и ровно наоборот. Сигнал это не товар, а услуга. То есть, к примеру, стоимость аренды авто или квартиры, яхты, будет напрямую связана с их рыночной стоимостью, а у сигнала нет рыночной стоимости как таковой, потому что прибыль подписчика (для сравнения реальной стоимости - удовольствие от яхты и соответствующие оплаченное страхование рисков в страховой компании) никак не связана напрямую с размером депозита у сигнальщика! Какая страховая компания в здравом уме будет страховать риски подписунов?
Если бы сигнальщик гарантировал прибыль пропорционально депозиту подписчиков - то да, но нет, никто из сигнальщиков гарантировать прибыль не может и не имеет права.
Так что, гадалка баба Нюра ровно настолько может что то гарантировать, как и гадалка баба Авдотья - 0 гарантий, а платят им страждущие откровений ровно столько, во сколько они оценивают свою веру в гадалок, точно так же и с сигналами. 
 
jori77:

Сейчас фильтр выглядит так, без учета новых дополнений: 

https://www.mql5.com/ru/forum/326617/page5

Присоединяйтесь.

Интересную ветку вы создали.

 
У меня тоже есть что предложить в качестве сигнала (пока есть нюансы с правами продавца, скоро исправим).
 
jori77:

3 месяца - это заветный порог, включаем в фильтр.


Vasiliy Pushkaryov:

3 месяца именно после мониторинга, а то можно тоже в мошенническую схему попасть, где до мониторинга бешеные приросты, а потом

Нету в фильтре настроек, чтобы выбрать "3 месяца после мониторинга"

там время - это время с даты открытия счета трейдером.

говори об этом метаквотам не говори, что нужно такую настройку добавить - им все пофиг.

 
multiplicator:

Нету в фильтре настроек, чтобы выбрать "3 месяца после мониторинга"

там время - это время с даты открытия счета трейдером.

говори об этом метаквотам не говори, что нужно такую настройку добавить - им все пофиг.

Можно самому отсчитать три месяца от момента подключения сигнала к сервису, это поле "Запущен"


