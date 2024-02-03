Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто жесть... предлагают на уровне Брокеров ждять фиксы в виде Костылей... в данный момент ни у кого не работает на маке даже эмуллированная версия - и так постоянно. Установить виндовс второй системой на макбук ваще смешно
This message only concerns those using MetaTrader for Mac.
Unfortunately, the newest update for MacOS, Catalina, introduced a compatibility issue that does not allow MetaTrader programs to no longer function on the platform. We recommend our MacOS-based users who wish to continue trading on their Mac platform to postpone the update until a fix is available.
In the meantime, affected users can continue to trade via the ***, or install Windows onto their Mac systems as a second OS, or to use within virtualization software like Parallels.
All traders who utilise the PC or Windows platform are not affected, and can continue trading without concern.
If you have further questions regarding this issue, please contact our customer service.
Kind regards,
Admiral Markets
Если они закодят версию под OSX то под Linux им не составит труда пересобрать. Они похожи. И опять таки если они собрали под Windows то и под OSX им не нужно делать много затрат... это еще проще. Я делал приложения под разные ОС и знаю что говорю по опыту. Тут вы правы реально речь идет о какойто Windows монополии в плане Metaquotes ... у меня тоже такое впечатление сложилось
А сама виндовс в режиме простоя крутит вентилляторы и майнит без вас на вашей видяхе...поставил чистую винду , на пару сайтов зашел и делаешь майнинг бесплатно комуто...безопасности и качество хранение данных наглухо отсутствует
Нормально все на винде с вирусами. Она не идеальна, но вы ерунду говорите. У меня года 4 точно уже виндовс стоит. Антивируса нет, стандартный защитник работает. Ни одного пароля не украдено. Ничего нигде не майнит, процессор на 1% в простое занят, видеокарта на 0. Конечно виндовс не идеален и есть причины им не пользоваться, у всего должна быть альтернатива, но того, что вы пишите нет. Да и проблемы с безопасностью обусловлены популярностью. Если бы 91% сидел на маке, то там были бы проблемы с безопасностью ровно такие-же. Я не спорю нужен или нет терминал под мак, я бы сам хотел терминал под линукс, хоть под какую-то сборку, ну ваши утверждения не имеют смысла.
Нормально все на винде с вирусами. Она не идеальна, но вы ерунду говорите. У меня года 4 точно уже виндовс стоит. Антивируса нет, стандартный защитник работает. Ни одного пароля не украдено. Ничего нигде не майнит, процессор на 1% в простое занят, видеокарта на 0. Конечно виндовс не идеален и есть причины им не пользоваться, у всего должна быть альтернатива, но того, что вы пишите нет. Да и проблемы с безопасностью обусловлены популярностью. Если бы 91% сидел на маке, то там были бы проблемы с безопасностью ровно такие-же. Я не спорю нужен или нет терминал под мак, я бы сам хотел терминал под линукс, хоть под какую-то сборку, ну ваши утверждения не имеют смысла.
Я хочу полноценную Линукс и Мак версию МТ4 и МТ5 и обсуждения того, что популярнее из ОС не имеют никакого отношения к тому что Metaquotes не хотят кодить эти версии и это не должно быть ответом-отказом такой компании и уровня что они не Хотят делать Compatible версии их платформ. Мало того надежнее и лучше было бы роботов на Linux VPS ставить...
Это не уровень компании международного порядка. Вот в чем суть. Надеюсь так дойдет лучше для Metquotes и юзеров MACOS и Linux что Нужно Кодить платформу и для этих ОС и они поддержат своими постами эту ветку
Эта Ветка для тех кто УСТАЛ ОТ КОСЯЧНОЙ ЭМУЛЯЦИИ И КРИВОЙ РАБОТЫ Metatrader в MACOS
люди, которые по своему финансовому достатку позволят себе пользоваться техникой Apple) просто умоляем вас ...
Я себе в жизни на компьютер Windows не поставлю - вирус сплошной... под нее даже антивирус не могут норм разаботать...
Пользуюсь Windows где-то 60 часов в неделю, Линуксом - около 5 часов в неделю.
Последние года не использую сторонних антивирусов, только штатный Windows Serurity. По факту - за последние годы не поймано ни одного трояна или вируса, хотя бываю и в тех места, куда лучше не ходить тем, кто страдает мизофобией.
Вся моя работа сохраняется автоматом в облаке, и востанавливал информацию всего пару раз и то только тогда, когда сам нечаянно снес.
Не забывайте, что процент людей, использующих MacOS, в мире около 7%.
Сейчас учусь в Канаде по программе "Computer Programmer". По своему курсу вижу, что где-то 10% студентов используют Маки, и у них постоянно возникают проблемы с устанновкой софта для разработчиков.
Зачем Вам нужно устанавливать на свой мак MT?
Установите МТ в облако на Windows Server и работайте полноценно в нем со своего Мака. Цена вопроса 7-60 евро в месяц ( в зависимости от того, что облако или выделенный сервер, а также степени понтов).
Думаю Ваш "финансовый достаток" не сильно пострадает. Тем более получите 100 % онлайн для алготрейдинга и понты Ваши не пострадают (не нужно будет унижаться перед окружающими реальными пацанами, что юзаете винду:).
Пользуюсь Windows где-то 60 часов в неделю, Линуксом - около 5 часов в неделю.
Последние года не использую сторонних антивирусов, только штатный Windows Serurity. По факту - за последние годы не поймано ни одного трояна или вируса, хотя бываю и в тех места, куда лучше не ходить тем, кто страдает мизофобией.
Вся моя работа сохраняется автоматом в облаке, и востанавливал информацию всего пару раз и то только тогда, когда сам нечаянно снес.
Не забывайте, что процент людей, использующих MacOS, в мире около 7%.
Сейчас учусь в Канаде по программе "Computer Programmer". По своему курсу вижу, что где-то 10% студентов используют Маки, и у них постоянно возникают проблемы с устанновкой софта для разработчиков.
Зачем Вам нужно устанавливать на свой мак MT?
Установите МТ в облако на Windows Server и работайте полноценно в нем со своего Мака. Цена вопроса 7-60 евро в месяц ( в зависимости от того, что облако или выделенный сервер, а также степени понтов).
Думаю Ваш "финансовый достаток" не сильно пострадает. Тем более получите 100 % онлайн для алготрейдинга и понты Ваши не пострадают (не нужно будет унижаться перед окружающими реальными пацанами, что юзаете винду:).
Предложите тоже самое - поставить МТ4 в облако Windows юзерам и платить 60 евро в месяц дополнительно... ну что за бред
Я работаю в МАКОС и хочу МАКОС версию metatrader так же как она доступна для пользователям супер операционки Windows .
Здесь вопрос несостоятельности Metaqoutes закодить данную платформу под самую лучшую OC в мире. Самое популярное не всегда самое лучшее... Тут скорее вопрос в том что сама МТ4 написана не на С++ изначально и работает как тормоз... А была бы на С++ уже бы давно летал и тестер и оптимизатор и были бы версии под все 3 самые популярные OC а не убогие инструкции как эмулировать МТ4 в МАКОС ... бред
Предложите тоже самое - поставить МТ4 в облако Windows юзерам и платить 60 евро в месяц дополнительно... ну что за бред
не надо 60 евро (это больше для понтов)
я плачу 8.9 евро
этого вполне достаточно:
не надо 60 евро (это больше для понтов)
я плачу 8.9 евро
этого вполне достаточно:
Поставь мультивалютную оптимизацию на своем ВПС по 24 парам простенького MT5 робота на всех тиках ... он тебе Хард забьет только котирами.... Думаю вопрос закрыт... И проц уложит за 5 мин
Я видел ВПС и по 3 доллара - это не выход
т.е по вашему чтобы писать или кждый раз когда нужно пофиксить робота или его лицензию - я должен буду пожизненно арендовывать ВПС и на нем код писать ? Жесть - ЭТО ОПЯТЬ КОСТЫЛЬ
Такое выражение лица всегда у тех кто никогда не юзал MAC или IOS и продолжает сидеть на Windows и Android железе и не могут купить новый айфон или макбук после презентации :D
Это что? Попытка оскорбить всех несогласных? Про МАС ничего сказать не могу, как-то не вижу острой необходимости. Порносайты и соцсети не посещаю, соответственно инфекции нахватать негде. А вот что касается огрызка... извините, будет валяться на дороге совершенно новый, я даже не взгляну в его сторону. Могу ещё и пнуть, чтобы не мешал приличным людям ходить...)))
Это что? Попытка оскорбить всех несогласных? Про МАС ничего сказать не могу, как-то не вижу острой необходимости. Порносайты и соцсети не посещаю, соответственно инфекции нахватать негде. А вот что касается огрызка... извините, будет валяться на дороге совершенно новый, я даже не взгляну в его сторону. Могу ещё и пнуть, чтобы не мешал приличным людям ходить...)))
ну вот пока у вас МАКОС не появится - и правда лучше ничего не говорить про него. Если у вас нет острой необходимости юзать макос - то вы ошиблись веткой
Поставь мультивалютную оптимизацию на своем ВПС по 24 парам простенького MT5 робота на всех тиках ... он тебе Хард забьет только котирами.... Думаю вопрос закрыт... И проц уложит за 5 мин
Я видел ВПС и по 3 доллара - это не выход
я ж не буду робота писать на ВПС все время ?
Еще раз повторю: если нужно больше мощностей - просто платите больше. ВПС все равно нужен, если Вы реальный трейдер и программист. Раньше я несколько лет платил по 60 евро в месяц за реальное многоядерное железо, а не облако.
Но потом слез на более дешевый вариант, т.к. разницы не увидел. Работает один робот по 5-15 символам. Тормозов нет.
Ко мне пожалуйста на "Вы".
Я сам людей прошу обращаться ко мне на ты, когда человек мне симпатичен.