Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виндузятская секта. Никакого самоуважения ... Понравилось:
"На всякий случай рекомендуем периодически проверять чтобы служба была по-прежнему отключена, чтобы лимитное подключение было установлено и всё остальное. Так как десятка система довольно непростая и часто не подчиняется пользователю и эти службы могут каким-то образом обратно запуститься" )))
Комбайн-софт (вроде офиса), который с каждой новой версией заставляет обновлять железо. Недаром один из UNIX принципов гласит: "пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо". А не MS Word, который поёт, танцует и заодно там можно текст набирать.
Жертвы прогресса.
Артем, повеселил. А чей же еще скайп грузить, - того, кто банил? Пионер, ты в ответе за все.
...
Виндовс после ХР-64, действительно, не улучшается в плане пользователедружественности (хотя ядро стало стабильнее). Попытка проникнуть в нишу мобильных девайсов оказалась провалом, а стремление унифицировать интерфейс с планшетами привело к порче этого самого интерфейса. Зато индус Надела, который заведовал вебклауд-кладовкой в микрософте, после восхождения на трон дорвался до сбора биг-даты, глобалист чертов))) В своей клауд-кладовке всегда мечтал об этом, наверное. Надеюсь, с новым сео - когда он сменится, в смысле - ситуация с самой операционкой выправится. После приятного на глаза и психику серого классического интерфейса этой плоской фигнёй пользоваться нереально.
Если, однако, яблочники считают, что в купертино их юзер-дату никак не собирают - они наивнее идиотов.
А сам срач получился зачётный, одобряю, твёрдая пятёрка.
Виндовс после ХР-64, действительно, не улучшается в плане пользователедружественности (хотя ядро стало стабильнее). Попытка проникнуть в нишу мобильных девайсов оказалась провалом, а стремление унифицировать интерфейс с планшетами привело к порче этого самого интерфейса. Зато индус Надела, который заведовал вебклауд-кладовкой в микрософте, после восхождения на трон дорвался до сбора биг-даты, глобалист чертов))) В своей клауд-кладовке всегда мечтал об этом, наверное. Надеюсь, с новым сео - когда он сменится, в смысле - ситуация с самой операционкой выправится. После приятного на глаза и психику серого классического интерфейса этой плоской фигнёй пользоваться нереально.
Если, однако, яблочники считают, что в купертино их юзер-дату никак не собирают - они наивнее идиотов.
А сам срач получился зачётный, одобряю, твёрдая пятёрка.
Удивительно как Микрософт в погоне за Эппловским вау-фактором грохнули свою очень даже годную windows mobile, начали пилить другую (windows phone) и её фактически уже провалили и в итоге остались с носом...
Удивительно как гигантская мега-корпорация выпускает интерфейс который выглядит как будто его делал пьяный студент в ночь перед сессией...
Удивительно и то что они кажется не осознают и сейчас что сделали...
Они ведь и до сих пор не отступают от своих фантазий и пытаются теперь сделать Windows Core OS которая скорее всего тоже провалится потому что не нужна ещё одна стрёмная система без приложений, а этот новый Cshell это опять продолжение плиток, которые уже казалось бы можно было осознать никому тоже не нужны...
На десктопе UWP-приложения кажутся совершенно убогими примитивными по сравнению с классическими олдовыми программами даже эпохи 98 года...
Теперь в результате в 10 винде безумно неунифицированный интерфейс, контрольная панель растащена на куски, и всё в разных закоулках, кнопки и панели разного размера, всё вразнобой, темы оформления где-то работают, где-то не работают, даже меню пуск подлагивает хотя казалось бы чему там лагать? чёрная тема которую не так давно добавили вообще не юзабельная из-за запредельной контрастности, такое впечатление что команда там никогда не видели как делаются тёмные интерфейсы все эти годы в том же gnome/KDE/XFCE...
Складывается даже впечатление что это какой-то заговор, диверсия глобального масштаба...
Винда держится на поддержке огромной массы накопленных программ (в том числе Метатрейдер, куча офисных, бухгалтерских программ и т.д.) и на поддержке игр, и вот если представить что кто-то предложит адекватную и качественную безглючную поддержку архитектуры приложений win32/win64 то винда будет просто не нужна вообще...
Сейчас теоретически можно всё запускать под wine, но всё-таки не настолько удобно как хотелось бы, игры получили существенный прирост после proton/steam/dxvk, но всё-таки ещё пока проще под виндой, и если эти факторы будут преодолены то обычного пользователя ничто не удержит от покидания windows, пока ещё об этом речи нет, большая часть сидят под виндой, но кажется микрософт прилагают все усилия чтобы это случилось )))
Винда держится на поддержке огромной массы накопленных программ (в том числе Метатрейдер, куча офисных, бухгалтерских программ и т.д.) и на поддержке игр, и вот если представить что кто-то предложит адекватную и качественную безглючную поддержку архитектуры приложений win32/win64 то винда будет просто не нужна вообще...
Да и пусть держится, здоровья ей. С ужасом представляю, как все эти сектанты гуетыкатели перейдут на linux, например. Это будет конец, начало второй винды, им нужна цветастая гуйня, рекламки, акции, платить за всё, телеметрия поглубже. Пусть вся эта прелесть цветет в винде, обнести забором и забыть.
На Mojave - получилось запустить x64 битный Terminal.exe в Бутылке Windows10x64 (путем переименования Terminal64.exe в Terminal.exe с учетом того, что екзешник будет постоянно взят с последнего билда МТ4, который стоит и обновляется на Windows х64)
Но вызываемый тестер стратегий пишет что LcalNetworkFarm доступен только в 64 bit версии MetaEditor64.exe. По факту Terminal.exe (64 бит) вызывает MetaEditor.exe (но он 32 бит!!! ) и пишет Local Network Farm отключены (т.е это 32 битный Тестер). Заметим что сам эмулятор работает на х64 и даже Terminal не написал что "Для лучшей производительности вам лучше запустить х64 версию Мт5":
Тестер пишет 32 бита: Запустить MetaTester64.exe не получается Вообще! Удалили Metatester.exe (32 бит) и подсунули ему Metatester64.exe переименованный в Metatester.exe (64 бит) взятый с последнего билда 2267 МТ5 на Windows!!!
Но если вы собрали по какимто причинам апп с билдом ниже оффициального - он обновляет до последней версии и потом после перезапуска МТ5 вроде бы показывает последнюю версию, но стоит вам закрыть и открыть опять МТ5 он сбрасывается до предидущего билда и опять просит обновления. Замкнутый круг. И опять таки с тестером х32
А в МТ5 нужен ПОЛНОЦЕННЫЙ х64 ТЕСТЕР с Мультипроцессорностью в Оптимизации мультивалютной. Сам мт5 terminal.exe х64 не нужен по сути, а все усилия были ради тестера х64 который не вызывается. Реализация обновления в х64 у Метаквотов на сколько я понял происходит так: скачивается terminal64.exe последний - переименовывается в terminal.exe и пахается в папку...но почему автообнова у нас тогда не работает и нам нужно пихать ему руками виндосовский билд не ясно мне. реализация того что в даже в 64 битной версии Терминала сам тестер вызывается в подвале и может вызываться даже 32 битный просто жесть.
У всех брокеров на данный день нет ни одного 64 битного эмулированного мт5 под ЛЮБОЙ МАКОС и темболее Тестера Стратегий х64.
Компания Metaquotes продолжает постявлять брокерам 32 битные глюченные МТ5 термиланы и тестеры в Wine емуляторах, которые жрут до 50% ресурсов процессора. Речь даже не идет о том, чтобы их использовать в Catalina - я повторюсь В ЛЮБОЙ OSX нет 64 битного мультипроцессорного тестера МТ5 !
Что сделали Брокеры - как ни в чем не бывало перепостили 32 битные эмуляторы у себя для MACOS и их не колышит что в Catalina нет вообще поддержки 32 бит процессов
На Catalina запустили МТ5 terminal.exe х64 аналогичным образом и он даже залогинился и делала поиск серверов и брокеров но постояв пару минут тупо вылетал = закрывался сам и тупил жестко...ни о каком тестере даже речи не могло идти
Вас кто-то заставляет использовать MT, против вашей воли?
Очередная холиварная ветка - остроконечники vs тупоконечники...
Сносить нужно виндовс на вашем Мощном компьютере, и устанавливать нормальный Хакинтош. Видео для развития кругозора
https://www.youtube.com/watch?v=Rr33w3rqQtM
Вас кто-то заставляет использовать MT, против вашей воли?
Да ! Мои клиенты, которые меня заставляют кодить для них роботы и индикаторы и мало того Оптимизировать мои продукты для Них и за это они мне даже денег платят. Надеюсь дал исчерпывающий ответ для подобного Вопроса