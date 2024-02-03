Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 14
Тоже очень бы хотелось иметь нативную Linux-версию MT5.
Пока приходится жить под Wine'ом, грустно.
Зато в Мак ОС Big Sur 11.1 появилась возможность запускать на Apple M1 приложение МТ5 для iPadOS в полноэкранном режиме.
Но если честно - то такое чувство, как будто работаешь в DOS на IBM PC/XT.
MQ, сделайте пожалуйста родное приложение для macOS Big Sur на Apple M1 (МТ5 без тестера, только ручная торговля).
В справку и статьи добавил раздел про установку MetaTrader на Mac OS с помощью установочного пакета по технологии CrossOver.
А сколько ждать после запуска - ничего не происходит, просто зависает и все (разве уже исправили версию для МБА М1)?
В новой версии приложения МТ5 для iPadOS, которое запускается в macOS на Apple M1, теперь можно изменять масштаб, но пожалуйста - сделайте шрифты покрупнее везде!
Да, мы методично будем улучшать функционал iPad версии в режиме совместимости с десктопом.
Добавим больше команд на панели, изменим видимость и тд.
Это очень хорошо, т.к. в приложении МТ5 для iPadOS на Макбуке Apple M1 ручная торговля удобней, чем в сборке CrossOver для macOS Big Sur, которая стала запускаться на версии 11.2!