Metatrader 4/5 MACOS ????
Поддерживаю данный вопрос.
Сам тоже запускаю МТ5 на Макбуке в Windows через Boot Camp, но при этом невозможно пользоваться МакОС (поэтому нет смысла покупать новый MacBook).
К тому же у моего ДЦ нет веб версии терминала (его вообще можно запускать с SSL сертификатом безопасности или нет)?
Сейчас можно портировать приложения из новой iPadOS в macOS для использования не на Айпаде, а на компьютере Эппл (но при этом нельзя писать свои советники).
Что скажут по этому поводу разработчики MQ и просто пользователи техники Apple?
Вы можете открыть ветку в англ части форума (со встроенным переводчиком - который есть в каждом посте на написание поста или на прочтение поста), и может быть - подскажут решение.
В англ части один из модераторов ( Marco vd Heijden) - часто отвечает на разные ситуации с Маками и Линуксами.
Вы можете открыть ветку в англ части форума (со встроенным переводчиком - который есть в каждом посте на написание поста или на прочтение поста), и может быть - подскажут решение.
Спасибо - у нас и с англ все ок , но мы хотели бы поднять вопрос того что мы устали от портирования и костылей в MACOS чтобы запустить глюченный Заветный МТ4 либо MT5 ...я люблю кодить и хранить информацию в защищенном MACOS ... На супер ОС Windows ловишь каждый день вирус и попробуй там потерять файл - все с концами.... на MACOS сидят все разработчики изза качества сохранности данных поминутно ... откатить любую версию в любое время можно и на любую дату имспользуя встроенную утилиту TimeMashine ... Про файловую систему HFS и ее скорость работы я вообще молчу - она просто лучшая...
Поэтому мы просим компанию Metaquotes закодить полноценную некостыльную и не эмулированную версию для MACOS юзеров. В простонародии COMPATIBLE версию для MACOS. Вроде нормальная корпорация а за столько лет неспособны предложить решение для одной из самых популярных ОС у разработчиков...не знаю, на их месте мне было бы стыдно
Я себе в жизни на компьютер Windows не поставлю - вирус сплошной... под нее даже антивирус не могут норм разаботать...На MacOS в макбуке (и на Кампе под Хакинтош - 5 лет уже пользуюсь) в жизни ни одного вируса без антивируса не было.
Мы (разработчики и люди, которые по своему финансовому достатку позволят себе пользоваться техникой Apple)
вы хотите оскорбить тех кто не использует технику аппле?
многие люди с достаточным финансовым достатком не позволят себе пользоваться этой техникой, может заменить на "умственный" достаток
вы хотите оскорбить тех кто не использует технику аппле?
многие люди с достаточным финансовым достатком не позволят себе пользоваться этой техникой, может заменить на "умственный" достаток
не хочу никого оскорблять - у вас есть возможность попробовать MACOS в качестве Хакинтоша - ставится на любой компьютер с Intel процессором, работает как часы. У меня и макбук есть оригинальный - в довес того что metaquotes сейчас начнут меня укорять за то что мол я неполноценную типа ломаную MACOS использую .. ничего подобного - Есть Макбук тоже ! Все проверялось и кодилось в основном на нем. Сейчас и такой возможности нет - очередное обновление ушатало даже портированные версии. И это очень удручает и складывает плохое впечатление про компанию metaquotes и ее саппорта для MACOS... просто устали ковырять в эмуляторе...и хотелось бы все это прекратить путем создания норм версии совместимой полностью с OSX где визуально все красиво работать будет и в тестере быстро оптимизироваться
Pavel Kolchin: не воспринимайте на свой счет даже если вас как это зацепило или обидело И не виноват я что вы это го не знали . Если у вас меньше знаний чем у меня это мне не повод вас называть недоумком или умственно отсталым - google в помощь. Ваше развитие только в ваших руках
Я просто уверен что разработчик нормального софта всегда больше зарабатывает с MACOS чем тот юзер который его софт покупает для своего Windows
Добрый день уважаемые разработчики платформы МТ4 / MT5 для Windows!
Мы (разработчики и люди, которые по своему финансовому достатку позволят себе пользоваться техникой Apple) просто умоляем вас - разработайте ПОЛНОЦЕННУЮ версию Мetatrader 4 и 5 для MACOS, которая не глючит и не использует Эмуляторы типа :
- Wine
- PlayOnMac
- Parallel Desctop
- CrossOver ...
и тому подобную чушь.... которая ужасно жрет процессор любой, даже самой мощной техники Apple (iMac, MacPro, и особенно Macbook с которым путешествуешь и кодишь) и работает неполноценно.
Недостатки эмуляторных версий Metatrader в MACOS:
1) сам эмулятор грузит двумя процессами проц и + приложение мт4 (суммарно 3 процесса ) зашкваривет проц на 25-50% (на windows это составялет 2-3 % максимум в среднем для сравнения)
2) в тетстере стратегий некорректно отображается ползунок регулятора скорости тестирования на Визуале
3) многие инфо-панельные-индикаторы норректно работают в эмулированной версии изза недостатка виндовс шрифтов
4) в Каталине 10.15.1 многие брокеры вообще отписали что вы им не можете поставить даже эмуляторную версию: https://admiralmarkets.com/about-us/news/metatrader-mac-catalina-issue c пометкой о том что вы можете использовать Вебверсию платформы мт4... Карл но как кодить робот разработчику в МАКОС в Вебверсии терминала ?
Знаю что вы ответите - самая распространенная версия ОС = Windows ...и что вы не собираетесь кодить Полноценную версию под MACOS...
Но Windows к сожаление не пользуется популярностью среди Разработчиков любого уровня, как по достатку так и по соображениям безопасности.
Извините но ставить Windows на макбук второй системой просто для того чтобы запустить Metaeditor ??? Это кощунство. Я более чем уверен что 50% роботов и индикаторв с вашего Маркета написаны именно с МАКОС в Эмуляторах типа PlayOnMac
Операционная система Windows - для Игр... но все разработчики кодят в MACOS..в том числе и игры для Windows
Прикрипил скриншот популярности MACOS = 8 %. С учетом того что в этом списке не показывается сколько пользователей Windows вообще знают что такое Metatrader как разработчики
Короче я поднимаю вопрос о том уважает ли компания metaquotes разработчиков MQL кодов и продавцев на маркете и собирается ли както спасать ситуацию с неработающим MT4 / MT5 в MACOS и когда уже вы закодите Полноценную версию без эмуляторов????
Спасибо
windos полный отстой, ресурсы комьютера жрёт ненасытно!
после установки Linux вообще не хочется включать выньдос.
Но, хотя Ренат сам многократно критиковал виндос, думаю разработчики на это не пойдут. Много затрат, лучше плыть по течению под диктовку выньдос.
Я просто уверен что разработчик нормального софта всегда больше зарабатывает с MACOS чем тот юзер который его софт покупает для своего Windows
windos полный отстой, ресурсы комьютера жрёт ненасытно!
после установки Linux вообще не хочется включать выньдос.
Но, хотя Ренат сам многократно критиковал виндос, думаю разработчики на это не пойдут. Много затрат, лучше плыть по течению под диктовку выньдос.
Если они закодят версию под OSX то под Linux им не составит труда пересобрать. Они похожи. И опять таки если они собрали под Windows то и под OSX им не нужно делать много затрат... это еще проще. Я делал приложения под разные ОС и знаю что говорю по опыту. Тут вы правы реально речь идет о какойто Metaquotes монополии в плане Windos ... у меня тоже такое впечатление сложилось когда на форуме я видел старые ответы Рината на тот счетчто самая популярная ОС это Виндовс и что для МАК не нужно кодить ничего.... Хотя возможно просто лень
А сама виндовс в режиме простоя крутит вентилляторы и майнит без вас на вашей видяхе...поставил чистую винду , на пару сайтов зашел и делаешь майнинг бесплатно комуто...безопасность и качество хранение данных наглухо отсутствует
