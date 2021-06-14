Квантовый анализ Дука - страница 75
Удачи с правой кнопкой.
Не балуй.
Удачи с правой кнопкой.
Это вам надо удачи с ней, а у меня с ней и так все нормально.
УРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДУКА
Еще одним чрезвычайно интересным биржевым инструментом Дука является уравнение развития.
Все, что мы обсуждали ранее, это были локальные зависимости. Рассматриваемые временные интервалы были много меньше, чем полная история существования инструмента.
Однако, Дука разработал и более общие формулы развития, которые могут описать всю историю существования, например, индекса Доу-Джонса. Этот индекс начал рассчитываться в 1884 году, и уже более 100 лет пилит по формуле, которую открыл Андрэ Дука.
Это является подтверждением моего убеждения в том, что в мелочах мир абсолютно не предсказуем, а по гамбургскому счету, на больших интервалах времени, он абсолютно закономерен. Сотня лет это хорошее обоснование.Как мы уже говорили, теория Дука универсальна, и работает на любых временных интервалах. Поэтому, опираясь на принцип подобия, рассчитаем уравнение развития Дука для небольшого временного интервала, чтобы получить общее впечатление как оно выглядит.
Как мы видим, эволюция любого материального параметра в нашем мире идет сначала быстро, а потом постепенно замедляется.
Ну эту закономерность, как мне кажется, каждый интуитивно понимает, на основе своего жизненного опыта.
Интересно, что когда какая-либо система начинает деградировать, то ее падение описывается той же самой формулой, график просто зеркально уходит вниз.
Для общего понимания будет полезным тот факт, что описанный ранее вырожденный квантовый канал abc является касательным к кривой уравнения развития.
Также заметим, что эта кривая последовательно отрабатывает все квантовые числа, поэтому в координатах R-n мы имеем очень простое соотношение Rn=4qrn.
Далее, мы рассмотрим веер скоростей, который будет интересно связать с уравнением развития.
Что-то не вписывается цена в дугу совсем. Пожелайте дуге удачи.
Так и должно быть. Это просто растяжение геометрическое. Если перейти к безразмерным шкалам, то все графики будут подобны, т.е. их можно будет совместить. Так проявляется универсальность этой теории.
Я понял.
из жизненного опыта понимаем, что "эволюция любого материального параметра в нашем мире идет сначала быстро, а потом постепенно замедляется"
каждый день об этом думал, ходил вокруг да около, все никак не мог сформулировать для себя, спасибо )))
На самом деле даже повернутая на 90 градусов парабола эволюции в такой "квантовой" системе координат становится линейно равномерной, т.к. замедление эволюции компенсируется уменьшением плотности времени (субъективное ощущение его скорости течения).
Это как в жизни человека: Когда ребенку 7 лет, ему кажется, что прожить один день - это какое-то большое приключение, а месяц - это очень долго, за месяц случалось столько событий, а во взрослом же состоянии месяц пролетает очень быстро, а день это вообще не событие.
Не говоря уж про годовалого ребенка, когда за год только рост увеличивается на 15%, а навыки и умения многократно увеличиваются, плотность его субъективного восприятия времени очень колосальна.
Мы и детства своего не помним до 3-4 лет потому как время тогда ощущалось совсем по другому и в линейной системе ощущения времени это было сотни лет назад.))
В такой линейной системе восприятия времени наш жизненный экватор наверное где-то на уровне 3-4 лет и есть(не исключено, что даже в утробе матери, т.к. там человек путь развития проходит гораздо больший, чем во всей жизни после рождения). Поэтому так важно, каково было детство, для всей жизни человека...
Я понял.
При смене размера кванта как раз и меняется масштаб и нелинейность времени.
это понятно, что масштаб тоже будет меняться, но меняться то нелинейно. И будет видно как параболические и другие нелинейные каналы плавно будут выравниваться. Насколько мне хватает воображения это представить. Поэтому и хочу это увидеть в динамике, написав код.
это понятно, что масштаб тоже будет меняться, но меняться то нелинейно. И будет видно как параболические и другие нелинейные каналы плавно будут выравниваться. Насколько мне хватает воображения это представить. Поэтому и хочу это увидеть в динамике, написав код.
Каналы будут ровными при любом размере кванта.
Каналы будут ровными при любом размере кванта.
разве? Значит я что-то не догоняю...
Беру Вашу картинку со страницы 4 и наблюдаю параболические каналы.
Полагаю, что если квант буду плавно увеличивать, то они плавно будут трансформироваться в линейные. Хотя в этом не уверен. Нужны эксперементы.