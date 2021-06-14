Квантовый анализ Дука - страница 74
Надо что-то с темой делать: либо написать в разделе статей полностью Дука и здесь ссылаться на указанный текст, либо просить модераторов редактировать ТС, чтобы внести туда текст Ваших постов, чтобы статья уместилась там.
Кидая обрывочные знания, они растворяются в гуще эмоциональных постов. Ладно бы там 5-6 страниц, но тема разрастается до многотомника, уже не полистаешь в поиске пропущенного.
По окончании темы может быть перенести в блог? Или там тоже могут комментировать?
Насколько я помню, там внизу под блогом каменты. В принципе, вроде так и должна выглядеть тема всего этого, но здесь на форуме как бы "полка на уровне глаз", поэтому внимания, конечно же, больше. Диссонанс. В первом посте по-хорошему нужно всё опубликовать. Но, тогда пост будет слишком огромным, не совсем удобно.
Луший вариант для начала - это кратко, тезисно, когда раскроете всю подноготную дуки, добавить в топик темы. По крайней мере, кульминация этой всей темы мне кажется лучше такой. А там дальше уже пусть по 100500 каментов пишут. Ветка машинное обучение вообще рекордсмен по постам (причём по существу почти все).
А потом уже перекинуть развёрный текст в блог или в статью.
О КВАНТОВОМ ВЕЕРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Квантование скоростей отцы основатели ТА заметили сразу. Появились веера Фибоначчи и Гана. Но, поскольку они работали в реальном, а не квантовом мире, то обычная цена вписывалась в них не очень...
Я, грешным делом, тоже изобрел свой веер, как нибудь под настроение расскажу. Но сейчас у нас веер скоростей Дука.
Увеличьте картинку и внимательно понаблюдайте, как квантовая цена старательно показывает, что знает про этот веер. Тщательно обстукивает каждую его линию.
Обратите внимание на то, как биржевые разбойники тщательно пытаются взять на испуг или закрыть по стоп лоссу трейдеров, которые правильно открыли покупки. И только после того, как сбросили с хвоста всех прилипал, ведут цену вверх. Не хотят делиться прибылью су*и!
И как они притормаживают и обещают развернуться открывшимся вниз, чтобы аккуратно натянуть на маржинколл.
По квантовому графику можно изучать психологию трейдеров, потому что каждая волна вниз это сортировка их по нервам и по размеру депозита, каждая волна вверх показывает их порог жадности, когда они преодолев страх открываются, чтобы отщипнуть кусочек от уходящего тренда, а цена тут же разворачивается против них.
Играет многотысячная толпа, но каждому отчетливо кажется, что рынок играет конкретно против него любимого. Квантовый мир это не только цена, это еще и распахнутая душа трейдеров, которая еще ждет своего исследователя. Ведь, как сказал Дука, эволюция общества тоже подчиняется квантовой механике.
Всмотритесь в квантовый мир, и, возможно, это Вас изменит...
У Дука в Швейцарии ну очень все нормально))
Они в Риге сидят. В Швейцарии просто витрина для квантовых дурачков доверчивых.
Моя знакомая ездила к нему в Швейцарию, показывала мне фото.
В Метатрейдре берешь и правой кнопкой мыши хлопаешь по панели инструментов, по той, на которой стрелочка, затем, в контекстном меню выбираешь "Настроить", откроется окошечко. В этом окошечке, в списке слева будет веер Ганна и веер Фибоначчи...
Боже, как все запущено...
вот и я говорю... мракобесие этот ваш дука...
квантовый карго-культ продолжается...
пройдёт ещё 100 страниц и сектанты откроют для себя поддержку и сопротивление!
В Метатрейдре берешь и правой кнопкой мыши хлопаешь по панели инструментов, по той, на которой стрелочка, затем, в контекстном меню выбираешь "Настроить", откроется окошечко. В этом окошечке, в списке слева будет веер Ганна и веер Фибоначчи...