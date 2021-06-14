Квантовый анализ Дука - страница 50
Господа аналитики и трейдеры!
Изучение форума показало, что квантовому анализу Дука уделяется незаслуженно мало внимания.
Автор этого метода, Андрей Дука, бывший преподаватель Петербургского Университета, своей личной биографией доказал эффективность своей теории. Управление рисками на основе Дукаскопии позволило ему создать в Швейцарии успешную брокерскую контору, которая быстро выросла до Dukascopy Group, включающую банк и многое другое. И все это, заметьте, по Швейцарскому законодательству.
Основополагающая статья Дука "Общая теория эволюции или Дукаскопия" была опубликована в 2000 году и привела к рождению нового направления в техническом анализе.
Основные идеи заключаются в следующем:
Но хватит абстрактных теорий, что полезного в итоге мы можем извлечь из всего этого? Почему анализ в квантовом пространстве Дука лучше, чем анализ биржевой цены в реальном мире?
Ну, во-первых, в квантовом пространстве Дука, где квант является фотоном света, а ценовой тренд квазичастицей, скорости постоянны и существует веер скоростей, что уже сильно снижает неопределенность, так как в реальном пространстве биржевой цены могут быть как резкие скачки котировок, так и долгий монотонный боковик с минимальными изменениями цены.
Во-вторых, из квантовой природы пространства Дука следует, что движение цены происходит по каналам и только по каналам. Теория Дука создала теоретический фундамент всем канальным стратегиям торговли. А принцип неопределенности Гейзенберга, позволяет нам легко вычислить ширину текущего канала движения.
В-третьих, канал будущего движения биржевой цены вычисляется когда он только-только начинает формироваться. Это и есть прогнозирование. А по классике, канал может быть нарисован минимум по трем точкам. Когда уже поздно входить в рынок.
Ну, хватит для затравки. Далее будем обсуждать теорию по мере ее необходимости для практики.
Я лично согласен с теорией Дука, с Дукаскопией, на все 100% её одобряю.
Чтобы быть согласным или не согласным с какой-то теорией ее нужно сначала понять. Значит, вы утверждаете, что понимаете эту некую "Теорию Дука"?
Хоть и обещал не влезать, не лить воду на мельницу скайпо-гурам,
всё-же стоит заметить что :
темпы движений днёвок почти константны, ошибки зигзага более от огрехом построения, он всё-же "на лету" рисуется, не интерполятор.
только бида-печаль: с квантами это не связано никак, вообще совсем :-) в таком масшабе - это просто нелюбимая в этих местах экономика.
ещё и тер-вер, чуть-чуть, за второй курс :-)
на меньших периодах примерно то-же самое, но там "малые углы от малого внимания", при малом объёме :-)
и ещё раз, кванты и рекламные теории тут непричём. Фенечку заметил ещё Ган, аж в позапрошлом веке, но расписал он её гоораздо круче и детальнее Дука.
причём эдакий мальчик-с-пальчик, с обломочком линейки в половину деления :-)ЗЫ "длина Дуки 7800 погрешностей" :-)
Вы можете привести еще 100500 теорий основателей ТА, которые являются просто эмпирическими наблюдениями дилетантов.
Конечно они наблюдательные и умные люди, и сразу заметили движение цены по каналам, веер скоростей, фигуры разворота и продолжения тренда, но, повторяю, это были просто эмпирические наблюдения. Которые, кстати, проявляют себя именно на больших таймфреймах.
Я уже говорил, что мир абсолютно непредсказуем на малых интервалах и абсолютно закономерен на больших. Поэтому вся классика не работает на малых временных интервалах. Не зря вы приводите примеры с суточными барами.
Выйдете с вашими речами к интрадей трейдерам. Вас просто засмеют.
Но даже на больших тайм-фреймах, посмотрите, линии имеют разный наклон, а это означает, что законы квантовой физики к ним применять нельзя. Теория Дука справедлива для любых тайм-фреймов, работает и интрадей. Это физически и математически строгая теория, которая описывает все что сделали отцы-основатели ТА и гораздо больше, независимо от временных интервалов.
Так что ваш спич, который вы позиционируете как антитезу Дука, на самом деле подтверждает все положения этой теории.
QuantumBob:
Заведи свою ветку и рассказывай там, какой ты крутой физик
Так есть у него ветка от 2017.12.02 , было интересно . Была теория с пояснениями и практика на реальном счете .
А здесь 50 страниц болтовни. Какие-то там скрипты (зачем они мне?)
Мне нужна последовательность.
1. Постройте график так-то и так от такой-то точки отсчета, потому, что....
2. Выберите точку от которой строится канал , потому, что...
А пока не понятно ничего. Вот я построил график с постоянным изменением цены на R пунктов от некоторой точки отсчета, что дальше?