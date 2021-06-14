Квантовый анализ Дука - страница 57
Если вы опускаете слово квантовый, то утверждение становится ложным. Приходится придерживаться логики.
Да, да. Уже исправил.
Кто меня учил взаимодействовать с другими людьми в сфере продаж настоятельно требовал называть его строго по имени(без отчества) и строго на ты.
К чему этот дистантизм. Я свою мать, отца, друга, брата на ты называю. Ни кого это не Е.
Если углубляться, там типа фишка такая: есть некий язык, юзая которым можно максимально снизить возможный дискомфорт и неприятные ощущения собеседника. Ощутить на себе что-то неприятное никому не хочется и человек принимает правила и этот язык общения в надежде, что собеседник его тоже принял. И вот они "ВЫкают", "извиняются", осторожничают, держат голосовой тон и прочее, и все счастливы. Когда один человек отходит от данных правил, выверенных столетиями, люди, принявшие правила и отточившие их исполнение (называемое в народе воспитанием), понимают этих людей как невоспитанных, а если собеседник ещё и аргументирует своё поведения в противовес "воспитанному", этот первый воспринимает второго, как живущего "по понятиям", поскольку второй не от невоспитанности такой, а убеждённый. Вот он доставляет дискомфорт тем, что "ТЫкает", хотя он не меть, не отец, ни брат, ни начальник, и считает это нормальным. При этом, зная, что доставляет дискомфорт собеседнику, сознательно не меняет общения.
Я тоже люблю "ТЫкать", как-то по-свойски. А когда выкаешь, кажется, что передо мной потенциальный "хищник", которому от меня что-то нужно. Хз, психология. С другой стороны, заказал такси, приезжает паренёк на десятке. В машине тихо басит рэпчик. Ну как с таким на "Вы", ну смешно же.
Новая религия прям: "Каналианство". Все адепты, разговаривая между собой, перед каждым существительным должны добавлять слово "квантовый".
Итак, три главных канала, поддерживающих нашу жизнь: водопровод, отопление, канализация. А над всеми ими стоит канал высшего уровня: электроснабжение.
Но не так, а вот так: "Итак, три главных квантовых канала, поддерживающих нашу квантовую жизнь: квантовый водопровод, квантовое отопление, квантовая канализация. А над всеми ими стоит квантовый канал высшего квантового уровня: квантовое электроснабжение".
Если вы опускаете слово квантовый, то утверждение становится ложным. Приходится придерживаться логики.
Опять же, не указано, что "квантовый" в теме Дука – это новое понятие, введённое для отражения принадлежности именно к обработанному ценовому графику. И никакой путанности уже бы не было, многие бы уже не обращали внимания на этот термин в контексте физики, а понимали бы именно как принадлежность к графику Дука.
Терминологический аппарат не проработан, постулирование вкупе с текущими терминами и дальше будет вызывать у людей желание зацепиться к этому. Имхо.
Он на вопросы не отвечает.
Первый мой вопрос был как поступать, если размах минимально доступной свечи M1 превышает размер кванта в несколько раз, т.е. неизвестно сколько цена ходила туда-сюда и невозможно выявить хронологию движения.
Если просто отсеять и брать между ценами открытия , тогда пропускается информация.
Квантовый карго-культ... процветает... )))
РЕЗЮМЕ ПО КАНАЛАМ
Итак, подведем промежуточные итоги по каналам.
Во-первых, квантовая биржевая цена движется по квантовым каналам, только по каналам и никак иначе. Причем, каналы движения периодически меняются. Это строго доказано. Это закон. Это создает мощный теоретический фундамент для канальных методов торговли.
Во-вторых, квантовая цена гораздо точнее вписывается в квантовый канал, гораздо реже демонстрирует ложные пробои и т.п. , чем обычная цена, движущая в обычном канале. Потому, что квантовое время течет нелинейно относительно астрономического времени, и квантовый график за счет этой пластичности по времени, гораздо точнее вписывается в квантовый канал, который является естественной средой обитания квантовой цены.
В-третьих, возможен выбор из четырех каналов для дальнейшего движения, когда цена выходит из текущего канала. И эти каналы рассчитываются по формулам Дука заранее, не дожидаясь, когда они сформируют три опорные точки. И это и является реальным прогнозированием.
4 канала - вероятность 0,25...
На тиках можно применить все что описано в этой ветке?
Метода работает как на барах, так и на тиках. Вероятности по каналам не делятся поровну, да и не важны они, так как решения принимаются по факту, какой канал выбрала сама цена.
Тики удобнее в построение графика с шагом в n - пунктов .
Т.к. ТС страшно далек от физики и вообще двух слов связать не может, то я иногда буду уделять время теории Дука. Попытаемся связать ее с реальными физическими задачами, вывести формулы Дука и т.д.
Начнем с того - откуда взялась сама идея приведения графика цены к какому-то квантовому и что он означает.
Вообще, эта задача рассматривается у Фейнмана и выглядит она вот так:
Обратите внимание, что для данного случая предполагается скорость света с, масса частицы m и постоянная Планка h =1.
Далее я попытаюсь вывести формулы Дука (если это возможно), но не обещаю.
Попробуем теперь разобраться в формулах Дука, которым он присвоил свое имя:
Сейчас нас интересует длина волны Lambda=2*r
Смотрим классическое определение:
Из формул де Бройля имеем:
Lambda=(2*Pi*h*n)/p, где
Pi=3,1415926...
h - постоянная Планка
n - единичный вектор в направлении распространения волны
p - импульс частицы
В данном случае, размерности правой и левой частей соотношения совпадают.
В задаче Фейнмана скорость света с (фактически скорость релятивистской частицы), масса частицы m и постоянная Планка h =1
В этом случае импульс частицы p=m*c=1.
Получаем:
Lambda=2*Pi*n, где n - единичный вектор в направлении распространения волны
А у Дука длина волны Lambda=2*r.
А куда число Пи исчезло? Я фиг его знаю... Далее теорию можно не рассматривать.