Квантовый анализ Дука - страница 46
Задаю: С какой целью Вы завели данную ветку?
Чтобы обсудить революцию ...
© Дука 2000))
вот же ж напали...
Пусть рассказывает человек. Имеет право. И ветку завести имеет право. (тут огромное множество вообще бессмысленных веток - почему к ним у вас претензий нет?)
Тут столько "знатоков", несущих откровенную бредятину, что, видимо, многими это уже воспринимается, как норма.
Человек хочет поделиться информацией. (в отличие от некоторых здешних персонажей, умеющих только помои лить)
Так и пусть поделится!
Фундаментальной наукой занимаются ученые (от КТН и выше). Здесь народ интересуется прикладной наукой -
сводом знаний, в которых исследования и открытия имеют непосредственную, прямую ориентацию на практику.
Улавливаете разницу? А кто сказал, что Дука относится к прикладной науке? По это тому такое отношение.
Вижу, на недостаточности информации вы уже не настаиваете.
Цели указаны, естественно, только предположительно и только те, что могут быть значимы для форума. Тем не менее, утиный тест они вполне проходят.
Ну игнорируйте в конце концов, если не интересно, хаять то зачем? Тем более не разобравшись толком...
Я с Вами согласен
Однако уже ...дцать страниц полнейшего троллинга
Надоело читать такое
Пишите по теме, пожалуйста
Очень мало картинок, тестов, сигнала нет и прочее и прочее
Раскройте пожалуйста аромат этой стратегии
Поппер и тут же утиный тест. Боже, какая каша в голове у человека. Вы уж определитесь...
Утиный тест (в отличие от ваших псевдонаучных штудий) вполне отвечает критерию Поппера, поскольку является обычным для логики умозаключением по аналогии. Подумайте об этом во время отдыха от вашей нелёгкой работы пиарщиком.
© Дука 2000))
гениальный комментарий
действительно почти 20 лет уже как эта "революция" протухла )))
СВЯЗЬ КВАНТОВЫХ КАНАЛОВ С КЛАССИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ ТА
Вся классика фигур есть просто набор частных случаев перехода цены из одного канала в другой. На картинке изображен вариант перехода в виде фигуры разворота "Двойное дно":
Давайте проведем мысленный эксперимент. Представим себе, что стенки каналов - это полупрозрачные зеркала, а зеленая траектория цены - это луч лазерной указки, который двигается в этих зеркальных каналах. Медленно вращая указку, т.е. меняя угол входа лазерного луча в черный канал, мы увидим все описанные ранее и еще больше неописанных фигур разворота, которые сформируются в зоне пересечения каналов.
Итак, я считаю, что мышление трейдеров нужно переводить на более высокий уровень абстракции, когда мы оперируем не случайным и далеко не полным набором графических фигур, а пересечением двух каналов. Тем более, что Дука уже доказал, что биржевая цена движется по каналам, только по каналам, и никак иначе.
Просто она периодически меняет один канал на другой. А возможные варианты выбора следующего канала описаны формулами и вычисляются по одной точке, когда канал только начинает формироваться.
Вот это и есть настоящее прогнозирование.
2019 год, заново переоткрываем обычные трендовые каналы, это конечно эпично...