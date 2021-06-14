Квантовый анализ Дука - страница 13
Если внимательно вникнуть в теорию наших уважаемых компаньонов, что рынок постоянно меняется , то теория Ганна давно устарела, а её стараются реанимировать как прошлогоднего утопленника.
Нет, лучше полезем в кванты. Там по крайней мере нет такого нигилизма.
не, Ганно-веды однозначно круче. По крайней мере загадочные фейсы они строят лучше чем квант-мехи :-) А какие рисуют пентаграммы ! залюбуешься.. по крайней мере чуство прекрасного у них есть :-)
От души Улыбнуло. +
А если поженихать теорию Дука, да с Ганном, то получится не только универсальная теория динамических процессов, но и Всеобщая Теория Рынка. (да простит меня её изобретатель)
только боюсь, мы столько не пьём, чтобы разобраться
На таком временном интервале рисуют каналы только самые крупные банки))
Я говорю - народ для разврата построен))) "Кв. вр" приготовлены и ждут разметки. Пора приступать...
Если деревенское изобретение дает хоть какое то преимущество в торговле против научного и бесполезного в торговле - я выберу деревенское изобретение.
Понимаешь, Максим, вся классика ТА создана дилетантами вроде участников нашего форума. Все это колхоз голимый. Только последнее время в эту сферу пришли физики, математики, т.е. люди с поставленным мышлением и культурой. Дука это первая ласточка. А рынок это малюсенькая часть динамического мира, который движется по теории Дука. И все это происходит на уровне магии. Поясню. У меня был студент из транспортной компании, который применял мои программы для анализа и прогнозирования роста грузоперевозок. И однажды он приходит и говорит, что длина канала в четыре раза превысила его ширину. А в теории есть такое ограничение, что динамический процесс не может развиваться в одном канале более чем до четырех его ширин.Т.е. должен наступить кризис. Он пришел к начальству и говорит так и так у нас будет кризис. Его естественно подняли на смех, фирма процветала и развивалась уже достаточно долго и нет никаких проблем. Но все стало не так весело, когда на следующий день пришло извещение, что крупнейший заказчик отказался от их услуг. Это нужно знать, что кризис приходит во время пика процветания и он неизбежен как смерть и налоги. И только по тому, что это предписывается некой формулой. Мы понятия не имеем в каком мире живем. Сейчас чуть-чуть заглянули в щелку.
Этот синдром витает везде. Никто не считает высшую степень развития последним аккордом. Про сегодня лучше промолчу.
Вы издеваетесь? Сделали график, где одинаковое время между сделками и назвали это квантовой теорией?
Это же график работы любого советника без учета времени. Его выдает тестер стратегий.
Что обсуждаем, не пойму?
вы хотя-бы представляете себе процесс отказа крупнейшего заказчика от давно ему оказываемых услуг ?
это не внезапно, и мучительно долго, и вся фирма (по крайней руководство, их водители и знакомые-знакомых водителей и секретарей) была в курсе.
И они уже поменяли валюту под сделку.))))))
Осталось определиться. Стали они инвесторами или спекулянтами.
Хы-Хы.
Всё по теме.))