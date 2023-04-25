Очень полезный индикатор - страница 8
Ребят, может кто встречал информационный индюк как на картинке или что то похожее для мт5, где можно качнуть? Интересует максимальный объем, к-й можно открыть по выбранному инструменту.
Сам индюк для МТ4 но в EX4
Да , представим двух разных участников рынка.
1й) счет отрываешь на свое имя
2й) счет на имя жены
Ну и дальше на одном счете SBER продал на другом SBER купил
Получил лок , естесвенно ( СЕМЕЙНЫЙ ЛОК )
Кто то в плюс ушел кто то в минус, ну а что нормально.
--
Кстати где то на форуме лет эдак 10 назад -были достаточно крутые парни , которы с локом торговали прибыльно.
p.s.
Ренат, это не лично тебе! Это абстрактно.
просто навела тема лока :)
Зорич торговал исключительно локами. Да так, что ДЦ для него индивидуальные условия делали для вывода средств. Никакие их уловки против него их не спасали. Правда, потом у него дом сгорел...
Артем!
Допустим Вы купили актив и тут же этот же актив продала жена.
Дельта нейтральная позиция с минусовой доходностью (из-за комиссий в обе стороны)
А в чем смысл ЛОКА?
Арбитраж? Сейчас это вряд ли будет работать - даже на крипте не особо работает.
Юрий, не работает это. На одном из конкурсов мы делали так. Результат плачевный…
Правда есть такая стратегия, вернее половина стратегии. В определённое время ставишь две противоположные позиции без стопов, но с тейком 15-25 старорежимных пунктов и ждёшь пока проплывёт мимо тебя мешок с деньгами. Посмотрите сколько дней подряд будет прибыль от обоих сделок. НО!!! Если цена рванёт в одну сторону без отката, то прощай депозит. А вот сохранить депозит, это вторая часть стратегии, но её ещё никто не разработал.
если на конкурсе все "наши, то работает
то есть на всю котлетку один в бай, другой в селл и т.д.
отсеивается проигравший и вспоминает о себе при выигрыше
но локи так не торгуют, как написал Юрий
---
насчет сохранить депозит...
если честно, то депозит не нужен, нахфига его сохранять ;)
в нормальной стратегии на локах рулит эквитипри этом неттинг счет в топку
посмотрел его графики, торговал он не жесткими локами, а похоже, что пересиживал выстраивал сетку лимитников, с достаточно большими промежутками, что-бы не нахватать лишних позиций
может удачно выстраивал просто, по уровням каким-то
