если на конкурсе все "наши, то работает

Ребят, может кто встречал информационный индюк как на картинке или что то похожее для мт5, где можно качнуть?  Интересует максимальный объем, к-й можно открыть по выбранному инструменту.


   Сам индюк для МТ4 но в EX4

1Informer.ex4  22 kb
 
Yuriy Zaytsev #:

Да , представим двух разных участников рынка.


1й) счет отрываешь на свое имя 

2й) счет на имя жены


Ну и дальше на одном счете SBER продал на другом SBER купил 

Получил лок , естесвенно (  СЕМЕЙНЫЙ ЛОК )

Кто то в плюс ушел кто то в минус, ну а что нормально.

--

Кстати где то на форуме  лет эдак 10 назад -были достаточно крутые парни , которы с локом торговали прибыльно.

p.s.

Ренат, это не лично тебе! Это абстрактно.

просто навела тема лока :)

Зорич торговал исключительно локами. Да так, что ДЦ для него индивидуальные условия делали для вывода средств. Никакие их уловки против него их не спасали. Правда, потом у него дом сгорел...
 
Artyom Trishkin #:
Зорич торговал исключительно локами. Да так, что ДЦ для него индивидуальные условия делали для вывода средств. Никакие их уловки против него их не спасали. Правда, потом у него дом сгорел...

Артем!

Допустим Вы купили актив и тут же этот же актив продала жена.

Дельта нейтральная позиция с минусовой доходностью (из-за комиссий в обе стороны)  

А в чем смысл ЛОКА?

 
Artyom Trishkin #:
Арбитраж? Сейчас это вряд ли будет работать - даже на крипте не особо работает.

 
Yuriy Zaytsev #:

Юрий, не работает это. На одном из конкурсов мы делали так. Результат плачевный…

Правда есть такая стратегия, вернее половина стратегии. В определённое время ставишь две противоположные позиции без стопов, но с тейком 15-25 старорежимных пунктов и ждёшь пока проплывёт мимо тебя мешок с деньгами. Посмотрите сколько дней подряд будет прибыль от обоих сделок. НО!!! Если цена рванёт в одну сторону без отката, то прощай депозит. А вот сохранить депозит, это вторая часть стратегии, но её ещё никто не разработал.

 
Artyom Trishkin #:
Помню , было дело.
Если торговать на Форексе иногда горят дома.
 

 
Alexey Viktorov #:

Юрий, не работает это. На одном из конкурсов мы делали так. Результат плачевный…

Правда есть такая стратегия, вернее половина стратегии. В определённое время ставишь две противоположные позиции без стопов, но с тейком 15-25 старорежимных пунктов и ждёшь пока проплывёт мимо тебя мешок с деньгами. Посмотрите сколько дней подряд будет прибыль от обоих сделок. НО!!! Если цена рванёт в одну сторону без отката, то прощай депозит. А вот сохранить депозит, это вторая часть стратегии, но её ещё никто не разработал.


На фондовом только хеджирование. Это напоминает Лок.


 
Alexey Viktorov #:

если на конкурсе все "наши, то работает

то есть на всю котлетку один в бай, другой в селл и т.д.

отсеивается проигравший и вспоминает о себе при выигрыше

но локи так не торгуют, как написал Юрий

---

насчет сохранить депозит...

если честно, то депозит не нужен, нахфига его сохранять ;)

в нормальной стратегии на локах рулит эквити

при этом неттинг счет в топку
 
Renat Akhtyamov #:

если на конкурсе все "наши, то работает

то есть на всю котлетку один в бай, другой в селл и т.д.

отсеивается проигравший и вспоминает о себе при выигрыше

но локи так не торгуют, как написал Юрий

---

насчет сохранить депозит...

если честно, то депозит не нужен, нахфига его сохранять ;)

в нормальной стратегии на локах рулит эквити

при этом неттинг счет в топку

посмотрел его графики, торговал он не жесткими локами, а похоже, что пересиживал выстраивал сетку лимитников, с достаточно большими промежутками, что-бы не нахватать лишних позиций

может удачно выстраивал просто, по уровням каким-то

 
Alexey Viktorov #:

Противоположные позиции ставятся не одновременно. А лочатся по уровням тогда, когда первая из них уже в большом плюсе. Тем самым локируем профит по эквити. А далее выставляются лимитки, профит которых кладëтся на баланс. При расширении залокированного коридора выставляется новая локирующая эквити лимитка, а убыточный закрывается и покрывается тем, что в профите. Там целая система... 
