Очень полезный индикатор - страница 4
Извиняюсь! а что за символ (Индикатор должен быть только на символе 'Eu'!) ?
Это не ФОРЕКС! :)
Вы не в тот раздел зашли.
Ну, да ладно Вам! - что вам жалко?
я тут, Ваш Индикатор - почти запустил
Нет, не жалко
Только Вы запускаете его на EURUSD, это на ФОРТС - ED, т.е Вам еще нужен EURRUB и USDRUB
В общем балуйтесь
А на ФОРТС на реале, от вечернего клиринга прибыль (в режиме симуляции сделок) составила (на один контракт)
Если есть прибыль - то почему бы не заплатить за эту плазу - там же цены не такие уж заоблочные?
А потому что для Плаза нужно не только купить логин и ежемесячно платить за
него, но нужно еще написать свой коннектор.
Есть же конторы, которые за подобный софт берут деньги - надо просто понять, на сколько это выгодно.
Уже 100 раз поднимался вопрос о коннекторах - не то.
Нужно писать свой
Я понимаю что вы на мос бирже, но всё же поинтересуюсь.
На CME в ленте сделок проскакивают трейды с типом N/A
Что характерно в данном примере, лента показывает прошедший объём 2.
А принт показывает сделку BUY и сделку SELL с большим количеством трейдов и суммарным объемом.
Соответственно вопрос, если знаете.
Что это за тип сделки N/A в ленте ?
У меня есть предположение это или исполнение скрытых заявок, или исполнение встречных заявок.
Больше похоже на встречные, так как в один момент времени и BUY и SELL.
Но хотелось бы уточнения, кто точно знает, что за тип сделки отображает лента.
Первый вариант: очень старый билд сервера брокера/ДЦ.
Второй вариант: просто так транслируется (тип не определен).
Я читал вашу статью, из статьи не соглашусь что это зависит от сервера брокера.
Да, тип не определён, то есть нет направленности.
Но в принтах видно, что одновременно срабатывают флаги BUY и SELL.
Логика мне подсказывает, что это встречные исполненные заявки.
Так как они встречные, то и не указывается направление, по этому N/A
Вот и хотел бы услышать подтверждение моих мыслей.