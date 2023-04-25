Очень полезный индикатор - страница 4

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Извиняюсь! а что за символ (Индикатор должен быть только на символе 'Eu'!) ?


Это не ФОРЕКС! :)

Вы не в тот раздел зашли.

[Удален]  
prostotrader:

Это не ФОРЕКС! :)

Вы не в тот раздел зашли.

Ну, да ладно Вам! - что вам жалко?

я тут, Ваш Индикатор - почти запустил 

EURUSDM1

 
Alexsandr San:

Ну, да ладно Вам! - что вам жалко?

я тут, Ваш Индикатор - почти запустил 


Нет, не жалко

Только Вы запускаете его на EURUSD, это на ФОРТС - ED, т.е Вам еще нужен EURRUB и USDRUB

В общем балуйтесь

А на ФОРТС на реале, от вечернего клиринга прибыль (в режиме симуляции сделок) составила (на один контракт)


 
prostotrader:

Нет, не жалко

Только Вы запускаете его на EURUSD, это на ФОРТС - ED, т.е Вам еще нужен EURRUB и USDRUB

В общем балуйтесь

А на ФОРТС на реале, от вечернего клиринга прибыль (в режиме симуляции сделок) составила (на один контракт)


Если есть прибыль - то почему бы не заплатить за эту плазу - там же цены не такие уж заоблочные?

 
Aleksey Vyazmikin:

Если есть прибыль - то почему бы не заплатить за эту плазу - там же цены не такие уж заоблочные?

А потому что для Плаза нужно не только купить логин и ежемесячно платить за

него, но нужно еще написать свой коннектор.

 
prostotrader:

А потому что для Плаза нужно не только купить логин и ежемесячно платить за

него, но нужно еще написать свой коннектор.

Есть же конторы, которые за подобный софт берут деньги - надо просто понять, на сколько это выгодно.

 
Aleksey Vyazmikin:

Есть же конторы, которые за подобный софт берут деньги - надо просто понять, на сколько это выгодно.

Уже 100 раз поднимался вопрос о коннекторах - не то.

Нужно писать свой

 
prostotrader:


Я понимаю что вы на мос бирже, но всё же поинтересуюсь.
На CME в ленте сделок проскакивают трейды с типом N/A
Что характерно в данном примере, лента показывает прошедший объём 2.
А принт показывает сделку BUY и сделку SELL с большим количеством трейдов и суммарным объемом.
Соответственно вопрос, если знаете.
Что это за тип сделки N/A в ленте  ?
У меня есть предположение это или исполнение скрытых заявок, или исполнение встречных заявок.
Больше похоже на встречные, так как в один момент времени и BUY и SELL.
Но хотелось бы уточнения, кто точно знает, что за тип сделки отображает лента.


[Удален]  
Roman:

Я понимаю что вы на мос бирже, но всё же поинтересуюсь.
На CME в ленте сделок проскакивают трейды с типом N/A
Что характерно в данном примере, лента показывает прошедший объём 2.
А принт показывает сделку BUY и сделку SELL с большим количеством трейдов и суммарным объемом.
Соответственно вопрос, если знаете.
Что это за тип сделки N/A в ленте  ?
У меня есть предположение это или исполнение скрытых заявок, или исполнение встречных заявок.
Больше похоже на встречные, так как в один момент времени и BUY и SELL.
Но хотелось бы уточнения, кто точно знает, что за тип сделки отображает лента.

Первый вариант: очень старый билд сервера брокера/ДЦ.

Второй вариант: просто так транслируется (тип не определен).

 
Alexey Kozitsyn:

Первый вариант: очень старый билд сервера брокера/ДЦ.

Второй вариант: просто так транслируется (тип не определен).

Я читал вашу статью, из статьи не соглашусь что это зависит от сервера брокера.
Да, тип не определён, то есть нет направленности.
Но в принтах видно, что одновременно срабатывают флаги BUY и SELL.
Логика мне подсказывает, что это встречные исполненные заявки. 
Так как они встречные, то и не указывается направление, по этому N/A
Вот и хотел бы услышать подтверждение моих мыслей.

1234567891011
Новый комментарий