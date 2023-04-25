Очень полезный индикатор - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Противоположные позиции ставятся не одновременно. А лочатся по уровням тогда, когда первая из них уже в большом плюсе. Тем самым локируем профит по эквити. А далее выставляются лимитки, профит которых кладëтся на баланс. При расширении залокированного коридора выставляется новая локирующая эквити лимитка, а убыточный закрывается и покрывается тем, что в профите. Там целая система...
Смешно.
Зачем делать лок, если уже в большом плюсе?
Просто зафиксировать нужно эту прибыль и все!
Смешно.
Зачем делать лок, если уже в большом плюсе?
Просто зафиксировать нужно эту прибыль и все!
Нет Михаил, так не интересно…
Смешно.
Зачем делать лок, если уже в большом плюсе?
Просто зафиксировать нужно эту прибыль и все!
Смешно.
Зачем делать лок, если уже в большом плюсе?
Просто зафиксировать нужно эту прибыль и все!
например если ты находишься с другой стороны нашего зазеркалья. Там выведенная прибыль это потеря рентабельности, нерабатающие деньги и снижение надёжности. Вместо вывода прибыли выставишь лимитку выросшим объёмом, чтобы перезапустить цикл. (напокупал EUR, и теперь их у тебя больше чем в прошлый раз и взвешенная цена приятна. ты 100% выставишь их на продажу чтобы теперь долларов стало больше; если при этом у тебя подавляющий объём, получатся автоколебания по отъёму денег в твою пользу). Это упрощенно алгоритм маркет-мейкер. Если попадать в такт действующему или использовать свой но с чужим 100-500 плечом, то конечно DC будут беситься
Смешно.
Зачем делать лок, если уже в большом плюсе?
Просто зафиксировать нужно эту прибыль и все!
Думаю, Зорич знал зачем. Пока Вы смеётесь, это ему делали индивидуальные условия для вывода средств не более 5 тыс долл ежемесячно, и это он своей торговлей ломал все алгоритмы ДЦ по противодействию успешной торговле трейдеров. Пока Вам что-то кажется нелогичным, Вы смеётесь, а другие используют эту нелогичность в свою пользу.
Зорич - реальный живой пример.
Думаю, Зорич знал зачем. Пока Вы смеётесь, это ему делали индивидуальные условия для вывода средств не более 5 тыс долл ежемесячно, и это он своей торговлей ломал все алгоритмы ДЦ по противодействию успешной торговле трейдеров. Пока Вам что-то кажется нелогичным, Вы смеётесь, а другие используют эту нелогичность в свою пользу.
Зорич - реальный живой пример.
ABS согласен
хорошо смеется тот кто смеется последним
дело в том, что выходит в плюс максимум через час
и ДЦшки в ауте от этого, ибо по другому никак
если б только знали, как элементарно такое делается, вообще без индикаторов, математика
наводил на эти мысли форумчан не раз, в ответ только глумление над постами, не более
наблюдал многих, почти что у цели, ан нет, чуток не попадают в 10ку
даже математические индикаторы правильные есть и в кодбазе в т.ч., применить не могут
задачки на двух участников в рынке выкладывал - это как начало, задуматься
все равно невдомек ;)
хорошо, подсказка: математический смысл стратегии - преобразование отрицательного спреда в положительный:
вот такая стратегия поперек горла любому ДЦ или .рокеру
---
читай Зорич ;)
только вот существует стратегия по круче этой ;)
---
Думаю, Зорич знал зачем. Пока Вы смеётесь, это ему делали индивидуальные условия для вывода средств не более 5 тыс долл ежемесячно, и это он своей торговлей ломал все алгоритмы ДЦ по противодействию успешной торговле трейдеров. Пока Вам что-то кажется нелогичным, Вы смеётесь, а другие используют эту нелогичность в свою пользу.
Зорич - реальный живой пример.
Артем!
Не устаю поражаться, как люди верят в то, что им просто преподносят (highly likely).
И Герчики и Зоричи, как в прочем и другие "Передовики" торговли, - обыкновенная реклама ДЦ!!!
Невозможно торговать постоянно (несколько лет) по этим примитивным (заранее убыточным) ТС!
Есть норма прибыли от безубыточных (хеджирующих) ТС, она не большая, но ощутимая.
Данные по Срочному рынку
Вот ИИС за 5 месяцев до закрытия счета
Получил через три года, вложив 400 000 руб.
А вот новый счет ИИС
Курочка по зернышку клюет...
Артем!
Не устаю поражаться, как люди верят в то, что им просто преподносят (highly likely).
И Герчики и Зоричи, как в прочем и другие "Передовики" торговли, - обыкновенная реклама ДЦ!!!
Невозможно торговать постоянно (несколько лет) по этим примитивным (заранее убыточным) ТС!
Есть норма прибыли от безубыточных (хеджирующих) ТС, она не большая, но ощутимая.
Данные по Срочному рынку
Вот ИИС за 5 месяцев до закрытия счета
Получил через три года, вложив 400 000 руб.
А вот новый счет ИИС
Курочка по зернышку клюет...
зря, зря ты вывел
надо было до 6 млн гнать
в курсе почему 6?
зря, зря ты вывел
надо было до 6 млн гнать
в курсе почему 6?
Не до 6, а до 6.66
не а, ровно 6
;)