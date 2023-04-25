Очень полезный индикатор - страница 10
не а, ровно 6
;)
Хотелось бы услышать.
вот
Я и так квалифицированный инвестор :)
по этому пункту или по какому присвоили?
по этому пункту?
Нет, по деньгам
понятно
Аналогично, давно "квалифицированный инвестор" - по оборотам.
не могу найти, где эта цифра?
Разные счета
2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180527/cd268b0476ee1900eab615ce5a1811ac4063f492/