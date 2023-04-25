Очень полезный индикатор - страница 10

Renat Akhtyamov #:

не а, ровно 6

;)

Хотелось бы услышать.

 
JRandomTrader #:

вот

 
Renat Akhtyamov #:

вот

Я и так квалифицированный инвестор :)

 
prostotrader #:

по этому пункту или по какому присвоили?


 
Renat Akhtyamov #:

по этому пункту?


Нет, по деньгам

 
prostotrader #:

понятно

 
Аналогично, давно "квалифицированный инвестор" - по оборотам.
 
JRandomTrader #:
не могу найти, где эта цифра?

 
Renat Akhtyamov #:

Разные счета

 
Renat Akhtyamov #:

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180527/cd268b0476ee1900eab615ce5a1811ac4063f492/

