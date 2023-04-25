Очень полезный индикатор - страница 3
А для квика у вас что нибудь подобное есть?
Нет, для КВИК я пишу только экспертов и то на Делфи
Жаль. У моего брокера только квик. Вот пытаюсь разобраться с lua, но что то после MT у меня к lua душа не лежит. Как то там все путано и сложно на первый взгляд. И примеров нормальных с комментариями не найдешь.
То, чем Вы собираетесь торговать - просто отстой,
правда графика красивая :)
Я с этим отстоем лучше по серфю инет , чем залипать в график , пользы больше .
Я с этим отстоем лучше по серфю инет , чем залипать в график , пользы больше .
Я уже сказал Вам, - делайте то, что нравится.
Да и это тоже отпугивает. Видел там есть экспорт данных по DDE. В настройках там написано указать DDE сервер. Везде в примерах видел используют эксель. Мне не понятно, у них там просто ошибка в терминологии или это действительно так. Эксель там надо указать как DDE сервер, а я думаю что по идее должно быть наоборот Эксель DDE клиент, а квик DDE сервер. Данные же передаются из квика в эксель, а не наоборот.
Вот полезный индикатор.
И сейчас эта ТС работает (валюты сильно волатильны), но
к сожалению, только на демо.
Из-за того, что существуют большие задержки в МТ5, эта ТС (синтетический Eu)
будет убыточной, хотя, по природе своей она 100% прибыльная
Eu(натуральный) = Si * ED
Кому интересно, может "поиграться"
Представляю, тех, сто сейчас "сидит" на Плаза 2 (там нет задержек)!
Спасибо ! конечно, что нужно, что бы он, заработал?
Быстрая работа МТ5.
Ну и написать эксперта (хотя этот индикатор и есть эксперт, только без выставления ордеров)
Он работает на реале в режиме симуляции.
Извиняюсь! а что за символ (Индикатор должен быть только на символе 'Eu'!) ?