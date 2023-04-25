Очень полезный индикатор - страница 3

Vitalii Ananev:

А для квика у вас что нибудь подобное есть?

Нет, для КВИК я пишу только экспертов и то на Делфи

 
prostotrader:

Жаль. У моего брокера только квик. Вот пытаюсь разобраться с lua, но что то после MT у меня к lua душа не лежит. Как то там все путано и сложно на первый взгляд. И примеров нормальных с комментариями не найдешь. 

 
prostotrader:

То, чем Вы собираетесь торговать - просто отстой,

правда графика красивая :)

Я с этим отстоем лучше по серфю инет , чем залипать в график , пользы больше .

 
Vitalii Ananev:

Самое страшное не это, а то что там нет нормального дебаггера,

так что-то большое оттестировать вообще нельзя!

 
__zeus__:

Я уже сказал Вам, - делайте то, что нравится.

 
prostotrader:

Да и это тоже отпугивает. Видел там есть экспорт данных по DDE. В настройках там написано указать DDE сервер. Везде в примерах видел используют эксель. Мне не понятно, у них там просто ошибка в терминологии или это действительно так. Эксель там надо указать как DDE сервер, а я думаю что по идее должно быть наоборот Эксель DDE клиент, а квик DDE сервер. Данные же передаются из квика в эксель,  а не наоборот.

 

Вот полезный индикатор.

И сейчас эта ТС работает (валюты сильно волатильны), но

к сожалению, только на демо.

Из-за того, что существуют большие задержки в МТ5, эта ТС (синтетический Eu)

будет убыточной, хотя, по природе своей она 100% прибыльная

Eu(натуральный) = Si * ED

Кому интересно, может "поиграться"

Представляю, тех, сто сейчас "сидит" на Плаза 2 (там нет задержек)!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Eu_ED_Si.mq5 |
//|                                          Copyright 2015, Mikalas |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.01"
#define on_call -1111
//
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2

//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Ask"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

//--- plot Label1
#property indicator_label2  "Bid"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRoyalBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- Levels
#property indicator_level1 0
#property indicator_level2 0
#property indicator_level3 0
#property indicator_level4 0

//---
#property indicator_levelwidth 1
//---
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//
string ed_symbol;
string si_symbol;
string symb_info;
string eu_b_name;
string si_b_name;
string ed_b_name;
//
input long   LevUp     = 100;   //Макс. уровень индикатора
input long   LevDown   = -100;  //Мин. уровень индикатора
input long   Comis     = 8;    //Комиссии (пункты)  
input long   LevelHigh = 15;   //Линия верхнего уровня (пункты)  
input long   LevelLow  = -15;  //Линия нижнего уровня (пункты)  
input long   EntHigh   = 20;   //Вхрод вверху (пункты)
input long   ExitHigh  = 5;    //Выход вверху (пункты)
input long   EntLow    = -20;  //Вход внизу (пункты)
input long   ExitLow   = -5;   //Выход внизу (пункты)

//--- indicator buffers
double AskBuffer[];
double BidBuffer[];
double eu_sell_price, eu_buy_price,
       ed_sell_price, ed_buy_price,
       si_sell_price, si_buy_price;
double max_value, min_value;   
double si_point, eu_point, ed_point;    
//
int event_cnt;
bool eu_book;
bool si_book;
bool ed_book;
//
enum EXP_STATE
{
  POS_NONE = 0,
  POS_HIGH = 1,
  POS_LOW  = 2
};
struct MEM_PRICES
{
  double eu_price;
  double ed_price;
  double si_price;
};

EXP_STATE exp_state;
MEM_PRICES mem_prices;
long profit;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator Set second Symbols function                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetSecondSymbols( const string aSymbol, string &s_info )
{
  int str_size = StringLen( aSymbol );
    
  for( int i = 0; i < str_size; i++ )
  {
    ushort let_symbol = StringGetCharacter( aSymbol, i );
    if ( let_symbol == '-')
    {
      string hvost = StringSubstr( aSymbol, i, str_size - i );
      s_info = StringSubstr( aSymbol, 0, i );
      
      if ( s_info == "Eu" )
      {
        si_symbol = "Si" + hvost;
        ed_symbol = "ED" + hvost;
      }
      break;
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  profit = 0;
  exp_state = POS_NONE;
  max_value = -DBL_MAX;
  min_value = DBL_MAX;
  eu_book = 0;
  si_book = 0;
  ed_book = 0;
  event_cnt = 0;
  SetSecondSymbols(Symbol(), symb_info);
  if(symb_info != "Eu")
  {
    Print("Индикатор должен быть только на символе 'Eu'!");
    return(INIT_FAILED);
  }
//---
  if(!SymbolSelect(ed_symbol, true))
  {
    Print("Нет сивола 'ED'!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  if(!SymbolSelect(si_symbol, true))
  {
    Print("Нет сивола 'Si'!");
    return(INIT_FAILED);
  }  
//---
  eu_point = Point();
  ed_point = SymbolInfoDouble(ed_symbol, SYMBOL_POINT);
  si_point = SymbolInfoDouble(si_symbol, SYMBOL_POINT);  
//--- Add book
  eu_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(eu_book == false)
  {
    Print("Стакан символа " + Symbol() + " не добавден!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  ed_book = MarketBookAdd(ed_symbol);
  if(ed_book == false)
  {
    Print("Стакан символа " + ed_symbol + " не добавден!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  si_book = MarketBookAdd(si_symbol);
  if(si_book == false)
  {
    Print("Стакан символа " + si_symbol + " не добавден!");
    return(INIT_FAILED);
  }
//---  
  IndicatorSetInteger( INDICATOR_DIGITS, Digits() );
  IndicatorSetString( INDICATOR_SHORTNAME, "Eu_Ask_Bid" );
//---  
  SetIndexBuffer( 0, AskBuffer, INDICATOR_DATA );
  PlotIndexSetDouble( 0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE );
  ArraySetAsSeries( AskBuffer, true );
//---
  SetIndexBuffer( 1, BidBuffer, INDICATOR_DATA );
  PlotIndexSetDouble( 1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE );
  ArraySetAsSeries( BidBuffer, true );
//---
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, 0, clrAqua);
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, 1, clrAqua);
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, 2, clrRed);
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, 3, clrRoyalBlue); 
//---
  IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, LevelHigh);
//  IndicatorSetDouble( INDICATOR_LEVELVALUE, 1, LevelExitHigh );
  IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, LevelLow);

  IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, LevUp);
  IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, LevDown);
//---
  //---Set objects
   int window=ChartWindowFind(ChartID(),"Eu_Ask_Bid");
   ObjectCreate(ChartID(),"Eu_label_1",OBJ_LABEL,window,0,0);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"Eu_label_1",OBJPROP_YDISTANCE,20);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"Eu_label_1",OBJPROP_XDISTANCE,0);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"Eu_label_1",OBJPROP_COLOR,clrWhite);
   ObjectSetString(ChartID(),"Eu_label_1",OBJPROP_TEXT,"Position: " + EnumToString(exp_state));
   ObjectCreate(ChartID(),"Eu_label_2",OBJ_LABEL,window,0,0);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"Eu_label_2",OBJPROP_YDISTANCE,40);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"Eu_label_2",OBJPROP_XDISTANCE,0);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"Eu_label_2",OBJPROP_COLOR,clrLime);
   ObjectSetString(ChartID(),"Eu_label_2",OBJPROP_TEXT,"Profit: " + string(profit) + " points");
//---
  ChartRedraw();
  return( INIT_SUCCEEDED );
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator DeInit function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit( const int reason )
{
  ObjectDelete(ChartID(),"Eu_label_1");
  ObjectDelete(ChartID(),"Eu_label_2");
//---  
 if (eu_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
 if (ed_book == true) MarketBookRelease(ed_symbol);
 if (si_book == true) MarketBookRelease(si_symbol);
//---  
  if(reason == REASON_INITFAILED)
  {
    Print("Индикатор удалён! Причина - ошибка инициализации.");
    string short_name = ChartIndicatorName( ChartID(), 1, 0);
    ChartIndicatorDelete(ChartID(), 1, short_name); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator On book event function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent( const string& a_symbol )
{
  if((a_symbol == Symbol()) || (a_symbol == ed_symbol) || (a_symbol == si_symbol))
  {
    eu_sell_price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
    eu_buy_price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
    ed_sell_price = SymbolInfoDouble(ed_symbol, SYMBOL_ASK);
    ed_buy_price = SymbolInfoDouble(ed_symbol, SYMBOL_BID);
    si_sell_price = SymbolInfoDouble(si_symbol, SYMBOL_ASK);
    si_buy_price = SymbolInfoDouble(si_symbol, SYMBOL_BID);
//---
    double price[]; 
    OnCalculate( event_cnt, event_cnt, on_call, price ); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const int begin,
                 const double &price[] )

{
  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(AskBuffer, EMPTY_VALUE);
    ArrayInitialize(BidBuffer, EMPTY_VALUE); 
  }
  else
  {
    if(begin == on_call)
    {
      for(int i = rates_total - 1; i > 0; i--)
      {
        AskBuffer[i] = AskBuffer[i - 1];
        BidBuffer[i] = BidBuffer[i - 1];
      }
    }
    if((ed_sell_price > 0) && (si_sell_price > 0) && (eu_sell_price > 0) &&
       (ed_buy_price > 0) && (si_buy_price > 0) && (eu_buy_price > 0))
    {
      AskBuffer[0] = ed_sell_price * si_sell_price - eu_buy_price;
      BidBuffer[0] = ed_buy_price * si_buy_price - eu_sell_price;
      if ( AskBuffer[0] < min_value ) min_value = AskBuffer[0];
      if ( BidBuffer[0] > max_value ) max_value = BidBuffer[0];
      IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 2, min_value);
      IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 3, max_value);
      switch (exp_state)
      {
        case POS_NONE:
          if(BidBuffer[0] >= (EntHigh * Point()))
          {
            mem_prices.eu_price = eu_sell_price;
            mem_prices.ed_price = ed_buy_price;
            mem_prices.si_price = si_buy_price;
            exp_state = POS_HIGH;
          }
          else
          if(AskBuffer[0] <= (EntLow * Point()))
          {
            mem_prices.eu_price = eu_buy_price;
            mem_prices.ed_price = ed_sell_price;
            mem_prices.si_price = si_sell_price;
            exp_state = POS_LOW;
          }
        break;
        case POS_HIGH:
          if(AskBuffer[0] <= (ExitHigh * Point()))
          {
            profit += long((eu_buy_price - mem_prices.eu_price)/eu_point + (ed_sell_price - mem_prices.ed_price)/ed_point + (si_sell_price - mem_prices.si_price)/si_point) - Comis;
            exp_state = POS_NONE;
          }
        break;
        case POS_LOW:
          if(BidBuffer[0] >= (ExitLow * Point()))
          {
            profit += long((mem_prices.eu_price - eu_buy_price)/eu_point + (mem_prices.ed_price - ed_sell_price)/ed_point + (mem_prices.si_price - si_sell_price)/si_point) - Comis;
            exp_state = POS_NONE;
          }
        break;
      }
    }
    else
    {
      AskBuffer[0] = AskBuffer[1];
      BidBuffer[0] = BidBuffer[1];
    }
  }
  ObjectSetString(ChartID(),"Eu_label_1",OBJPROP_TEXT,"Position: " + EnumToString(exp_state));
  ObjectSetString(ChartID(),"Eu_label_2",OBJPROP_TEXT,"Profit: " + string(profit) + " points");
//---
  ChartRedraw();
  event_cnt = rates_total; 
  return(rates_total);
}

//+------------------------------------------------------------------+
Спасибо ! конечно, что нужно, что бы он, заработал? 
 
Alexsandr San:
Быстрая работа МТ5.

Ну и написать эксперта (хотя этот индикатор и есть эксперт, только без выставления ордеров)

Он работает на реале в режиме симуляции.

Извиняюсь! а что за символ (Индикатор должен быть только на символе 'Eu'!) ?

Снимок

