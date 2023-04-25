Очень полезный индикатор - страница 11
Вопрос, может ли показатель
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Cуммарный оборот в текущую сессию
отличаться от суммарного показателя за сессию
volume
Запрашиваемый объем сделки в лотах. Реальное значение объема при открытии сделки будет зависеть от типа ордера по исполнению.
и от
VOLUME_REAL
Торговый объем
если он по минуткам получен.
Если отличается, то опишите, пожалуйста причину, кроме как в пропущенных тиках.
Оборот это деньги так что что бы сравнить с объемом надо делить его на ГО для получения контрактов но это не просто так как ГО покупок и продаж меняется периодически
SYMBOL_MARGIN_LONG
SYMBOL_MARGIN_SHORT
Изменение оборота можно получить на каждый тик
желтая кривая в подокне оборот и видно как она меняется на определенных тиках
В тех поддержке квика, в отличии от тутошней поддержки, официально сообщают, что оборот= цена сделки*число лотов.
Может и ГО ставить нужно в формулу...
Хорошо бы это проверить.
Сейчас сравниваю ГО и Оборот за тик почти равны
оранжевая маржа , голубая оборот , линии
А ГО брали от брокера или от биржи? Я так понимаю, что они могут отличаться. Сейчас нет возможности проверить.
Господа, выбросте эту тему из головы. Это полный НОЛЬ
Чем докажите?