Вопрос, может ли показатель 

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Cуммарный оборот в текущую сессию

отличаться от суммарного показателя за сессию

volume

Запрашиваемый объем сделки в лотах. Реальное значение объема при открытии сделки будет зависеть от типа ордера по исполнению.

 и  от 

VOLUME_REAL

Торговый объем

если он по минуткам получен.

Если отличается, то опишите, пожалуйста причину, кроме как в пропущенных тиках.

 
Ещё один вопрос, как определяется направление сделки - если тик с флагом TICK_FLAG_SELL - это значит, что произошла продажа в лимитный ордер, или как?
 
Оборот это деньги так что что бы сравнить с объемом надо делить его на ГО для получения контрактов но это не просто так как ГО покупок и продаж меняется периодически

 SYMBOL_MARGIN_LONG

SYMBOL_MARGIN_SHORT 

Изменение оборота можно получить на каждый тик 

желтая кривая в подокне оборот и видно как она меняется на определенных тиках


 
__zeus__ #:

Оборот это деньги так что что бы сравнить с объемом надо делить его на ГО для получения контрактов но это не просто так как ГО покупок и продаж меняется периодически

 SYMBOL_MARGIN_LONG

SYMBOL_MARGIN_SHORT 

Изменение оборота можно получить на каждый тик 

желтая кривая в подокне оборот и видно как она меняется на определенных тиках


В тех поддержке квика, в отличии от тутошней поддержки, официально сообщают, что оборот= цена сделки*число лотов.

Может и ГО ставить нужно в формулу...

Хорошо бы это проверить.

 
Aleksey Vyazmikin #:

В тех поддержке квика, в отличии от тутошней поддержки, официально сообщают, что оборот= цена сделки*число лотов.

Может и ГО ставить нужно в формулу...

Хорошо бы это проверить.

Сейчас сравниваю ГО и Оборот за тик почти равны

оранжевая маржа , голубая оборот , линии 


 
__zeus__ #:

Сейчас сравниваю ГО и Оборот за тик почти равны

оранжевая маржа , голубая оборот , линии 


А ГО брали от брокера или от биржи? Я так понимаю, что они могут отличаться. Сейчас нет возможности проверить.

 
и что этот график значит? 
 
Господа, выбросте эту тему из головы. Это полный НОЛЬ
 
mig9998 #:
Господа, выбросте эту тему из головы. Это полный НОЛЬ

Чем докажите?

