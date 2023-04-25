Очень полезный индикатор - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня еще одна мысля появилась по этому поводу
в момент клиринга, как показан стакан, много ли там этих NA ?
Во время клиринга не смотрел, надо будет помониторить.
Но скрин сделан в торговое время.
Нет, не жалко
Только Вы запускаете его на EURUSD, это на ФОРТС - ED, т.е Вам еще нужен EURRUB и USDRUB
В общем балуйтесь
А на ФОРТС на реале, от вечернего клиринга прибыль (в режиме симуляции сделок) составила (на один контракт)
Вот полезный индикатор.
И сейчас эта ТС работает (валюты сильно волатильны), но
к сожалению, только на демо.
Из-за того, что существуют большие задержки в МТ5, эта ТС (синтетический Eu)
будет убыточной, хотя, по природе своей она 100% прибыльная
Eu(натуральный) = Si * ED
Кому интересно, может "поиграться"
Представляю, тех, сто сейчас "сидит" на Плаза 2 (там нет задержек)!
Я понимаю что вы на мос бирже, но всё же поинтересуюсь.
На CME в ленте сделок проскакивают трейды с типом N/A
Нашел вот такую версию в англоязычной ветке:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
TICK_FLAG_BUY and TICK_FLAG_SELL simultaneously set in MqlTick structure
Heraldo Almeida, 2017.08.04 21:32
I talked to a person who does not know Metatrader but knows very well the BMF market and he gave me an explanation that i would like to share with you.
He said that there are 3 kinds of trades at BMF:
He explained me that the broker is authorized to make direct deals between its own customers, as long as the transaction price is inside the market spread range (higher than the current bid price and lower than the current ask price) and the trade information is sent to the market. He told me direct deals are regularly recorded as any other trade (so they must generate tick data records as well).
I told him that the "Buy/Sell" records are around 1% of the total market volume and he thinks it looks a plausible figure for the volume share of direct deals at BMF.
So, it seems that the mistery of the "Buy/Sell" ticks at BMF is solved.
I am curious to know if the markets in other countries also have that kind of direct trade, or if it is just a "Brazilian weirdness".
Regards!
Нашел вот такую версию в англоязычной ветке:
Благодарю за информацию.
Да, если взять старую модель торгов не электронную в биржевой яме, раньше брокер был скальпер, он принимал заявку от клиента и тут же выводил её на рынок.
Тем самым мог забирать себе один, два тика. Понятие скальпинг и пошло от них. Но это не этот случай.
Как пишет тот чел, что брокер имеет право заключать прямые сделки между своими клиентами, по сути это и есть встречные заявки, просто до стакана они не долетают, их сводит или брокер, или FCM.
В общем мои предположения о встречных(прямых) заявках подтвердились.
Благодарю за информацию.
Да, если взять старую модель торгов не электронную в биржевой яме, раньше брокер был скальпер, он принимал заявку от клиента и тут же выводил её на рынок.
Тем самым мог забирать себе один, два тика. Понятие скальпинг и пошло от них. Но это не этот случай.
Как пишет тот чел, что брокер имеет право заключать прямые сделки между своими клиентами, по сути это и есть встречные заявки, просто до стакана они не долетают, их сводит или брокер, или FCM.
В общем мои предположения о встречных(прямых) заявках подтвердились.
Роман, наверное смысла нет выводить на рынок локи
Скорее всего выводят только дельту
индикатор отлично работает просто правильно им нужно пользоваться
новые объемы на лонг
Вот так , где эти не верующие хейтеры уроды