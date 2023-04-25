Очень полезный индикатор - страница 7
Совершенно бессмысленная вещь.
Так можно говорить и о прибыли которой он способствует
В дополнение к теме из этого же раздела насчет "кривых" сделок.
Цитата из англоязычной ветки (есть здесь выше):
"DIRECT trades - a buyer and a seller send buy and sell market orders simultaneously through the same broker and that broker deals the trade directly between them, without closing any limit order at the market."
Представьте себе спред, допустим, в несколько тиков. Два встречных ордера.
Их сводит брокер помимо стакана. И сделка у нас неопределенная.
Но для каждого из участников она явно определенная, один купил, другой продал.
Покупатель хочет увидеть сделку ближе к биду, а продавец - к оферам. Логично.
Кому из них брокер будет симпатизировать, продавцу или покупателю?
Или у брокера там свои эники-бэники?
индикатор помогает отслеживать акул рынка , стратегия взял и держи , период обычно 3 месяца
Я вообще не об этом. К стратегии претензий нет.
Я про N/A сделки и про сведение рыночных ордеров в спреде помимо биржи.
Это вопрос к тем, кто считает это возможным.
я тут вообще заметил что большие объемы проходят без отображения на вертикальных объемах (реальных на фортс)
надо же как то облапошивать холопов трейдеров
Если речь идет именно о бирже, то брокер ничего не сводит. Ни в стакане, ни в спреде, нигде.
Брокер это всего лишь посредник по транспортировке ваших заявок на биржу.
Можно обходится и без брокера, напрямую отправляя свои заявки, например через Плазу.
Все заявки сводятся в торговом ядре биржи.
У каждой сделки есть свой индивидуальный номер, присвоенный биржей.
Брокер "эники-бэники" делает совсем не на этом.
Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет :)
А это не я её ищу. Я таких утверждений не делал.
Да, брокер ничего не сводит, он посредник.
Просто некоторые верят в то, что помимо биржи что-то сводится.
Я тоже это заметил, дельта из обезличенных сделок бывает в 10 раз больше чем реальный вертикальный обьём под графиком. А бывает что всё одинаково.
Ну, раз этот индикатор Вам так нравится, и Вы никого не хотите слушать, то дело за малым.
Попробовать торговать по нему....
Добавлено
Вот индикатор, работающий в реальном времени (подарок)
Работает не стабильно вылетает с константами SYMBOL_SESSION_TURNOVER да и с другими так же
Немного поковырял и более стабильно работает с ордерами , можно наблюдать активность ордеров на барах
лок может получиться от разных участников рынка, ты же смотришь на стакан, а не в свой терминал
ответ понятен, т.е.
NA - 2, это BUY*2+SELL*2
Да , представим двух разных участников рынка.
1й) счет отрываешь на свое имя
2й) счет на имя жены
Ну и дальше на одном счете SBER продал на другом SBER купил
Получил лок , естесвенно ( СЕМЕЙНЫЙ ЛОК )
Кто то в плюс ушел кто то в минус, ну а что нормально.
--
Кстати где то на форуме лет эдак 10 назад -были достаточно крутые парни , которы с локом торговали прибыльно.
p.s.
Ренат, это не лично тебе! Это абстрактно.
просто навела тема лока :)