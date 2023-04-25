Очень полезный индикатор

Новый комментарий
 
Очень полезный индикатор , надо дельту прикрутить к уровням . Индикатор VP-Range-v6 https://www.mql5.com/ru/code/15440
Очень полезный индикатор , надо дельту прикрутить к уровням . Индикатор VP-Range-v6 https://www.mql5.com/ru/code/15440

Можете подробно объяснить в чем заключается "полезность"?

И что с этой "полезностью" делать?

 
Это дисбаланс , если дополнительные объемы не исчезают то цена уходит ниже POC , пока не появится другой объем .


 

Свежачек . VSA .


 

Красивые картинки и дальше что?

Как это использовать?

Добавлено

Сам индикатор работает не в реальном времени.

Сразу можно забросить в помойку.

 
Всем известный, можно сказать, классический индикатор "профиль рынка". 
 
Все в реале , со слов видно что не использовал данный индикатор .

Сравни с YuCluster или Delta Volume Histogram прежде чем пургу нести . 

Наличие свежей истории ни о чём не говорит ?

 
Особенно хорошо постфактум анализировать))
 
Профиль объемов . Только в нем дельты не хватает , для упрощения только на уровнях которые он выделяет , а больше и не надо .

 
Я в реале анализировал по BigDeals которую внедрили в YuCluster и убрали из маркета . А что мешает вам самим проверить индюк , прежде чем чушь нести .  Походу я копнул больную тему раз вонь поднялась .

 
Надо пруфы , получи 

Иди шерсти историю Brent 11.19


