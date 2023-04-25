Очень полезный индикатор
Очень полезный индикатор , надо дельту прикрутить к уровням . Индикатор VP-Range-v6 https://www.mql5.com/ru/code/15440
Можете подробно объяснить в чем заключается "полезность"?
И что с этой "полезностью" делать?
Красивые картинки и дальше что?
Как это использовать?
Добавлено
Сам индикатор работает не в реальном времени.
Сразу можно забросить в помойку.
Все в реале , со слов видно что не использовал данный индикатор .
Сравни с YuCluster или Delta Volume Histogram прежде чем пургу нести .
Наличие свежей истории ни о чём не говорит ?
Всем известный, можно сказать, классический индикатор "профиль рынка".
Профиль объемов . Только в нем дельты не хватает , для упрощения только на уровнях которые он выделяет , а больше и не надо .
Особенно хорошо постфактум анализировать))
Я в реале анализировал по BigDeals которую внедрили в YuCluster и убрали из маркета . А что мешает вам самим проверить индюк , прежде чем чушь нести . Походу я копнул больную тему раз вонь поднялась .
