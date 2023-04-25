Очень полезный индикатор - страница 2
Может вам и видео записать , и сразу торговую систему выложить ?
Надо пруфы , получи
Иди шерсти историю Brent 11.19
Ну вот, это совсем другое дело! Тут уже виден полет мысли, необузданность фантазии и т.д. и даже т.п.))
От вас ни какого конструктива , не тратьте чужое время . Вам по ходу заняться нечем вот лудом и занимаетесь .
Все в реале , со слов видно что не использовал данный индикатор .
Сравни с YuCluster или Delta Volume Histogram прежде чем пургу нести .
Наличие свежей истории ни о чём не говорит ?
Ну, раз этот индикатор Вам так нравится, и Вы никого не хотите слушать, то дело за малым.
Попробовать торговать по нему....
Добавлено
Вот индикатор, работающий в реальном времени (подарок)
А вот этот индикатор показывает в реальном времени и сделки и объемы
А для квика у вас что нибудь подобное есть?
торговать по этим индикаторам все равно что поменять шило на мыло , эффект временный .
То, чем Вы собираетесь торговать - просто отстой,
правда графика красивая :)