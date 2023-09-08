Построим мини грааль!? - страница 33
Что проверять? Я не экстрасенс...
1. Кто живёт по звёздам, тот живёт по-скотски. - Яков Бемё.
2. Эзотерика и экстрасенсорика - вещи совершенно разные. Вы пробуете экстрасенса-предсказателя в сделках? Навряд ли получится...
Не экстрасенса. Экстрасенсы, вон в битве экстрасенсов, потрошат покойников на инфу о том, кто из них пил... Максимум, что они полезного могут - это узнать, где нынепокойник клад зарыл... Если он зарыл)
А вообще такие люди не могут напрямую на форексе зарабатывать. Если им просто взять и написать, в ответ будет тишина...
Есть в бессознательном препятствия и их нужно обойти. И они сами не знаю как. А от если обойти, то можно похоже. Но это пока не точно. Пока это эксперимент.
Итак. Можно наверное подвести итоги этой ветки.
Итоги можно подвести путём упоминания ключевых мыслей.
1- Мне по делу написал один человек. Спасибо ему. Правда его стратегия довольно проста и требует доделки, но посмотрим, может займусь.
2- Описанные мной условия это пожелание грааля. Это заблуждение от "средних" знатоков. Тоесть заявленные мной условия не представляют ценности для новичков и для тех, кто хорошо знает возможности автотрейдинга. И являются граалем для тех, кто плохо знает. Суть я покажу на картинках далее
3- Кода не будет. Нет)) Кода как раз будет много, прямо сейчас)) Сплошные граали! Это для средних знатоков. Но ерунда для реальных знатоков и бесполезное для новичков.
Итак, начнём с картинок:
1: Максимум ОДНА непрерывная делка... опс, этож- грааль, почему он в кодобазе...
https://www.mql5.com/ru/code/22171
Или вот №2: опять одна непрерывная убыточная сделка... просто кладовая бесплатных граалей...
https://www.mql5.com/ru/code/20223
Это просто первая попавшаяся пара примеров с первой с страницы из кодобазы... Там ещё много таких граалей...
В общем, кто писал про грааль - поздравьте себя с незнанием рынка и его реалий. Кому нужны коды - вот они)) - по ссылкам.
Ну и последняя мысль. Это была попытка сэкономить время. Она полностью провалилась.
Никто не достал из закрамов, или не вспомнил что-то из кодебазы, а там... такого хватает. И раньше было и сейчас прибавилось.
Ну и поскольку я сам полез, то и смысл ветки отпадает.
Хотя... прямая цель не достигнута, но это всё было не бесполезно, т.к. кое-что придумал по ходу дела)
Что-то тебя в МТ4 всё тянет, в МТ5 тоже много такого есть. Непонятно что ты хочешь, под твои условия много всего можно накопать. Покопался в своих архивах...
Ну, например, разве это не Грааль?
1. Результаты тестирования с оптимизацией с 1.01.19 г. по 30.04.19 г
2. Далее запускаешь в свободное плавание (без оптимизации) с 1.05.19 по 23.09.19 г.
1- Что-то тебя в МТ4 всё тянет, в МТ5 тоже много такого есть.
2- Непонятно что ты хочешь, под твои условия много всего можно накопать.
1- На МТ4 я писал больше и этот терминал я установил первым сейчас, если не найду, гляну МТ5))
2- Ну да, идея для этой ветки посещает малое количество голов. Но я встретил несколько намёков на то, что кое кто тут пользуется такими вещами. Но я так написал, чтобы идею не раскрыть. Поэтому под эти условия конечно много всего подпадает)) И мартин - детя очевидности, в первую очередь)))
Покопался в своих архивах...
Ну, например, разве это не Грааль?
1. Результаты тестирования с оптимизацией с 1.01.19 г. по 30.04.19 г
2. Далее запускаешь в свободное плавание (без оптимизации) с 1.05.19 по 23.09.19 г.
Да, красивые картинки, то, что нужно))
Особенно пункт №2 впечатляет...
Но, раз вы это показываете, значит это по некой причине не грааль)) Может дело в том промежутке, между оптимизацией и запуском)))
Если хотите скиньте)) Или можно что-то обсудить) Нераспростанение и т.п.... Чего путёвого смогу добавить - поделюсь в любом случае)
SURANIKI:
Ну, например, разве это не Грааль?
1. Результаты тестирования с оптимизацией с 1.01.19 г. по 30.04.19 г
Нет, это не грааль!
Поясню некоторые моменты, особенно по паре евро/доллар...
На этой паре тренд участками имеет продолжительность по 2 года в одну сторону. Поэтому сделать тестовый отчет по этой паре на участке полгода - очень просто: открываешь сделки только в одну сторону, и тренд вывезет в плюс ОДНОЗНАЧНО... К тому же откаты по этой паре не очень большие...
Проверить такую стратегию ( на вшивость ) очень просто : запускаете этот советник с теми же настройками по другой паре , и смотрите полученный результат...
ГРААЛЬ работает с одними и теми же настройками на ЛЮБОЙ паре!
Нет, это не грааль!
...
ГРААЛЬ работает с одними и теми же настройками на ЛЮБОЙ паре!
Золотые слова на этом топике.
ГРААЛЬ работает с одними и теми же настройками на ЛЮБОЙ паре
ГРААЛЬ работает с одними и теми же настройками на ЛЮБОЙ паре!
Вы чего)), это совсем грааль)) Я же не про него)) И тема не про него...
Так, не журавль, практичная синица... даже это не просто))
Не очень старайтесь тут показывать всякую чушь.
Вот статья от разработчиков MQ, где рассказывается как можно получить "Грааль": https://www.mql5.com/ru/articles/239
Тут показывают как это делается.
И еще читаем:
. . . . . . . Отработаем в таком мошенническом режиме минутный бар и ждем следующий. При тестировании такого эксперта на истории все идет хорошо, но стоит запустить его в онлайне, и сказка рассыпается - линия баланса по-прежнему ровная, но идет вниз. Для быстрого разоблачения трюка достаточно прогнать такой советник в режиме "Все тики".
В 2011 году еще не был режим "Все тики на основе реальных тиков"