Спасибо Ренат, у меня возник другой вопрос, возможно где-то пересекающийся с вопросом андрея, приоритет процесса metatester.exe задается "низкий", что в принципе верно, чтоб не мешать скажем в ворде тексты набирать, есть ли возможность или планируете ли вы настройку приоритета пользователем, чтоб например днем, когда народ работает, он был низкий, а вечером - на полную катушку?
Фактически нельзя абсолютно точно управлять нагрузкой на CPU при работе агента.
Но пониженный приоритет реально помогает в случаях, когда пользователь использует компьютер для других задач - в этом случае агентам облачной сети (не при локальных запусках!) реально выделяется меньше ресурсов. То есть, работать в вордах можно без особых проблем.
Кроме того, есть таблица расписания для облачных вычислений, где можно указать время отключения от сети. Например, в рабочее время с 08:00-17:00 можно отключить агентов.
Бустить приоритет с пониженного на повышенный не имеет смысла, так как при отсутствии задач более высокого уровня все ресурсы достанутся процессам с более низким приоритетом. Тем самым автоматически агенты легко займут все 100% CPU.
Ренат, подскажите пожалуйста, у меня установлено два терминала, и запущено два менеджера. Процессор 4-ядерный и поэтому агентов - 8.
Это было сделано так, потому что нагрузка на процессор при одном работающем менеджере была незначительная, а при двух - увеличилась.
Можно ли так делать, и нет ли здесь конфликтов в работе менеджеров от разных терминалов и что более важно - слабого места
в плане ведения статистики работы и возможной накрутки $. Заранее спасибо.
Все 8 агентов стоят в облачной сети?
В данном случае достаточно поставить только 4 агента. Дело в том, что 8 агентов в реальности могут выполнить меньше задач чем 4 агента. Не забывайте про постоянные издержки каждого агента (память, процессор, масса запущенных потоков и тд).
ps: из одной шкуры (компьютер) можно сшить 4 полноценные шапки (агента), а можно 8 и даже 16 с соответствующей деградацией результата
Подтверждать слова профессионала мне не гоже, но знаю это из практики, это чистейшая правда, именно поэтому и понадобился рейтинг агентов.
Я на двуядерной машине запускал 24 агента, правда давятся гады, лучше по агенту на ядро. Даже 2 агента на ядро уже чуть медленнее работают.
давно не подходил к МТ5. НО все таки переделал сова. Запустил оптимизацию и вижу, что облачные агенты подгружают историю с очень дальних годов (1990 к примеру). Оптимизация проводится за последний месяц. Так зачем агенты качают такой объем истории ?
При запуске тестирования на любом участке времени терминал в обязательном порядке проверяет и синхронизирует доступную историю с сервера. Это делается по причине того, что практически любой трейдер для тестирования рано или поздно все равно запросит всю доступную историю.
Самим же агентам история выдается терминалом в запрошенном объеме, а не полностью на всю доступную глубину. Кроме того, в 99% случаев история многих брокеров уже находится у географически распределенных серверов MQL5 Cloud Network, откуда и доставляется/синхронизируется агентам.
Удаленные агенты также держат у себя огромные кеши исторических данных для разных брокеров, что позволяет им мгновенно проходить этап синхронизации без перекачки истории.
Мы сделали очень эффективную и экономичную систему распределенных вычислений. Чтобы оценить объемы передаваемых данных на синхронизации, посмотрите на логи агентов (не в терминале, а именно у агентов в лог файлах).
не получается запустить агента на работе в колоночке со входящим/исходящим трафиком упорно стоит 0кб и он не появляется в спике агентов на сайте.
Интернет работает через файрвол на линуксе.
Вы писали в самом первом посте, что благодаря протоколу SSL он сможет преодолевать любые файрволы.
Может все таки надо где то указывать настройки прокси и авторизации на нем?
или надо открыть какие то порты в файрволе?
з.ы. дома все работает ок
подскажите Renat
все заработало! Спасибо!
помогло отрытие, на линуксном файреволе, 2000-2001 поротов для диапазона адресов 1 по 5.agents.mql5.com