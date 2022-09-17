MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 25
В Overwiew сейчас значится Test passed 1407 Time taken 11 hours 45 minutes...
Так если в Overwiew выбрано "Join MQL5 Cloud Network", а "MQL5 Cloud Network statistics" показывает ненулевые значения, то вроде всё как бы должно работать.
Ну и посмотрите ещё раз: Руководство пользователя / Клиентский терминал / Тестер / Работа с тестером / MetaTester и удаленные агенты / Работа с MetaTester
Кстати, я так и не уловил, сколько в среднем могут заработать два непрерывно работающих ядра за месяц? Кто-нибудь в курсе?
я бы тоже хотел узнать при текущей загрузке моих агентов сколько это будет
Думается мне что до начала чемпионата сеть будет бесплатной (как я однажды и предлагал). А с такой акктивностью и заинтересованностью в ней возможно она будет бесплатной и до конца года (если конечно не считать бонусные от разработчиков).
Уже близок запуск платной версии.
Сейчас доделываем финансовую часть. Обратите внимание на новый способ беспроцентного пополнения счета через кредитные карты.
как бороться?
Иногда приходят такие вот ответы от сети пачками (Critical Runtime Error). Запускаю проход на локальном ядре - всё замечательно (пробовал неоднократно, на разных параметрах). Предполагаю, что возможно у агента сети или место на диске закончилось или памяти не хватает (мультивалютник) или ещё что. Но, очень жаль, что в общем-то прибыльный проход исключается из дальнейшего рассмотрения. Хотя, с другой стороны, чувствую, что проблема не решаема в принципе (как понять, что проблемы у агента, а не у експерта?) . Или может настройку ввести "Не использовать агентов, вернувших Critical Runtime Error в последние 24часа по вашему аккаунту"?
Для меня не критично (хватает удалённых ядер), но в целом - неудобство.
И всё-таки нужно что-то с этим делать:
Обратитет внимание, какой ответ возвращает облако. Вроде бы, со вчерашнего дня ни одного корректного ответа не пришло (а проходы 100% со сделками и без ошибок). Толку от сети в таком случае - 0. А случай - 12 инструментов с начала года. Хотя ещё пару дней назад временами проскакивали правильные результаты, а сегодня - вообще отсутствуют.
В свете того, что облако скоро станет платным, не хотелось бы выкидывать деньги на ветер без какого-либо результата (расчёты мне в тестовом режиме насчитали $7 за вчера и сегодня за использование сети, хотя, опять таки, ничего от неё не получил, и использовал сеть вчера только вечером, ибо она днём не работала).
+ иногда облако переходит в состояние finished при полном переборе(!). Как такое может быть, если ещё осталось несколько тысяч проходов?
Не только при полном переборе.
При генетике то всё понятно - ждёт, когда же остальные проходы популяции возвратят результат. Поэтому, например, на моём советнике, сделать 20 тыс. проходов полного перебора оказывается быстрее, нежели 10 тыс. проходов генетики (ясно, что для полного перебора параметры берутся не столь точно, как для генетики, иначе бы в генетике было не 10 тыс. проходов, а на порядок меньше).
Хотя иногда всё подвисает в состоянии finished, пока облако не отключишь.