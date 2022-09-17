MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 35
вчера, столкнулся с той же проблемой. 2 i7ых (кол-во агентов равно кол-ву ядер, галки стоят, ник правильно) трафик идёт процы задания выполняют в стате - тишина... сегодня удалю попробую ещё на ай5 на ноте ткнуть....
Вчера задач фактически небыло в облаке, соответственно и капать нечему, начисление производится раз в сутки за предыдущие сутки.
Какой процессор? OS ?
Количество выставленных агентов соответствует количеству физических ядер?
Почему не ставится галочка "Продавать мощности своих агентов..."?
Сколько у Вас обьем оперативной памяти? Больше 1 Гб?
Меньше - 512Мб. Я что-то про ограничения на память ни где не увидел.
Тем не менее они есть:
