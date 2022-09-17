MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 35

вчера, столкнулся с той же проблемой. 2 i7ых (кол-во агентов равно кол-ву ядер, галки стоят, ник правильно) трафик идёт процы задания выполняют в стате - тишина... сегодня удалю попробую ещё на ай5 на ноте ткнуть....
Dimosaicheg:
Вчера задач фактически небыло в облаке, соответственно и капать нечему, начисление производится раз в сутки за предыдущие сутки.


 
Dimosaicheg:
Статистика на сайте появляется с задержкой.  Иногда день-два.
 
спасиб парни... насчёт задержки в курсе (у меня под лям пункт о предоставлении агентов в профиле=)) не первый месяц пользуюсь просто меня волнует тот факт что они в агентах не появились... а то что начисление раз в сутки могли бы не говорить...
 
MetaDriver:

Какой процессор?   OS ?

Количество выставленных агентов соответствует количеству физических ядер?

Проц 3ггц. Хр. Да, агенты соответствуют количеству ядер.
 
Почему не ставится галочка "Продавать мощности своих агентов..."?
 
AlexandrVT:
Почему не ставится галочка "Продавать мощности своих агентов..."?
Сколько у Вас обьем оперативной памяти? Больше 1 Гб?
 
barabashkakvn:
Сколько у Вас обьем оперативной памяти? Больше 1 Гб?
Меньше - 512Мб. Я что-то про ограничения на память ни где не увидел.
 
AlexandrVT:
Меньше - 512Мб. Я что-то про ограничения на память ни где не увидел.

Тем не менее они есть:

https://www.mql5.com/ru/forum/4927/page166#comment_401658

 
Хотел уточнить, что означает время указанное в Metatester Agent Manager в правом нижнем углу (Time taken) и как оно связано с зачисленными средствами?
