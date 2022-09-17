MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 29

 В профиле в агентах за 26число есть отображение заработанных/потраченных  микродемоцентов

 А в расчётах про 26число никто не вспоминает.

Где правду искать?

p.s. 27 ресурсы облака не использовались для тестера. 26 был пробный запуск тестера с использованием удалённых агентов.

 

Добрый вечер.На VPS агенты облака  должны подключаться? Введено все как на домашнем.

 

 
Добрый день!
Есть пропозиция:
было бы замечательно если бы вы добавили на странице отображения стилистики работы агентов, статус активен агент на данный момент или он в оффлайне. Например, что бы шестеренка которая слева от названия агента как либо меняла цвет.
А то не всегда есть доступ ко всем компам где установлены агенты.
 

Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 519

  • MetaTester: Исправлено зависание агентов тестирования при синхронизации чартов:

Внимание! Для агентов тестирования, установленных в виде сервисов (т.е. используемых как удалённые агенты или для подключения к Cloud-серверу), необходимо перезагрузить компьютер, на котором установлены эти агенты. Это необходимо для успешного обновления на новый билд.

Перезапуск сервера к обновлению не привел. В логах лив-апдейта пусто.
 
Перезарядка не устранила проблему. Затвор исправен.
 
Мопед не мой я просто разместил объяву...
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько поставить агентов в Мета тестере. Процессор- Core i7 2600k -4 ядра, 8 гиг памяти, система Windows7-64. Компьютер используется редко, много времени простаивает, так пусть зарабатывает:)
 

papaklass:

 


Разработчики рекомендуют устанавливать колличество агентов равное колличеству ядер. 

А тут написано чем больше тем больше заработаешь вот скрин:

Файлы:
Screenshot_b19h_22m_45s5.jpg  287 kb
 
papaklass:

Но это не отменяет того, что я говорил. Ставьте больше ядер - будет больше агентов. 

У меня сейчас 24 агента стоит а ядер 4 но программа 8 ядер у меня насчитала на процессоре Corei7 2600k и 8 агентов вначале поставила. Кстати процессор загружался только на 25-30% когда я 24 агента поставил 

а при 8 агентах вообще загрузки не видел. 

 
Crystalxl:

Боюсь, что при 24 агентах на 8 ядрах (4 по сути + гипертрейдинг) Вы всю производительность процессора потратите на обеспечение инфраструктуры.

При выставлении излишнего количества агентов происходит сильное падение их индекса производительности PR, что приводит к кратному снижению оплаты.

