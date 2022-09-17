MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 29
В профиле в агентах за 26число есть отображение заработанных/потраченных микродемоцентов
А в расчётах про 26число никто не вспоминает.
Где правду искать?
p.s. 27 ресурсы облака не использовались для тестера. 26 был пробный запуск тестера с использованием удалённых агентов.
Добрый вечер.На VPS агенты облака должны подключаться? Введено все как на домашнем.
Есть пропозиция:
было бы замечательно если бы вы добавили на странице отображения стилистики работы агентов, статус активен агент на данный момент или он в оффлайне. Например, что бы шестеренка которая слева от названия агента как либо меняла цвет.
А то не всегда есть доступ ко всем компам где установлены агенты.
Alexander:
MetaTrader 5 Client Terminal build 519
Внимание! Для агентов тестирования, установленных в виде сервисов (т.е. используемых как удалённые агенты или для подключения к Cloud-серверу), необходимо перезагрузить компьютер, на котором установлены эти агенты. Это необходимо для успешного обновления на новый билд.
Перезапуск сервера к обновлению не привел. В логах лив-апдейта пусто.
Перезарядка не устранила проблему. Затвор исправен.
papaklass:
Разработчики рекомендуют устанавливать колличество агентов равное колличеству ядер.
А тут написано чем больше тем больше заработаешь вот скрин:
Но это не отменяет того, что я говорил. Ставьте больше ядер - будет больше агентов.
У меня сейчас 24 агента стоит а ядер 4 но программа 8 ядер у меня насчитала на процессоре Corei7 2600k и 8 агентов вначале поставила. Кстати процессор загружался только на 25-30% когда я 24 агента поставил
а при 8 агентах вообще загрузки не видел.
Боюсь, что при 24 агентах на 8 ядрах (4 по сути + гипертрейдинг) Вы всю производительность процессора потратите на обеспечение инфраструктуры.
При выставлении излишнего количества агентов происходит сильное падение их индекса производительности PR, что приводит к кратному снижению оплаты.