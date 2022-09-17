MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашел, спасибо!
Да, в логе сплошные ошибки:
Да, в логе сплошные ошибки:
И что с этим делать дальше? В конфиге загрузка DLL разрешена. На компьютере они есть. Как-то можно принудительно DLL прописать, чтобы у тестера не было варианта отвертеться и сделать вид, что он не знает, где их искать?
DLL запрещены. На данный момент никто в здравом уме не пустит DLL в сеть.
DLL запрещены. На данный момент никто в здравом уме не пустит DLL в сеть
И что делать тогда для подключения агентов с удаленных машин?
И что делать тогда для подключения агентов с удаленных машин?
Забыть про DLL.
Чтобы разрешить агентам в локальной сети использовать DLL, надо модифицировать через реестр пути запуска сервисов с ключом /dll
При этом в клаудных задачах они все равно будут запрщены. Разрешено только для задач в локальной сети.Возможно, добавим штатную галочку разрешения длл для локальных задач в интерфейс тестерного агента.
Чтобы разрешить агентам в локальной сети использовать DLL, надо модифицировать через реестр пути запуска сервисов с ключом /dll
При этом в клаудных задачах они все равно будут запрщены. Разрешено только для задач в локальной сети.Возможно, добавим штатную галочку разрешения длл для локальных задач в интерфейс тестерного агента.
Ренат, добрый день.
А можете чуть подробнее рассказать про модификацию реестра? Понятно, что галочка когда-нибудь, возможно, появится, но считать надо сейчас.
Буду Вам очень признателен.
В реестре по сервису вот что есть
Но среди параметров, которые можно посмотреть у метатестера нет ключа/dll
Любопытный момент. Если запускать сервис не на IP 0.0.0.0, а на 127.0.0.1 или внешнем IP типа 192.168.0.10, то c внешним IP все так же не работает, а на localhost - головная машина не может установить связь с удаленным агентом. Идет бесконечный connecting to IP:3000
Ставьте на 0.0.0.0 - так правильно
Ренат, добрый день.
А можете чуть подробнее рассказать про модификацию реестра? Понятно, что галочка когда-нибудь, возможно, появится, но считать надо сейчас.
Буду Вам очень признателен.
В реестре по сервису вот что есть
Но среди параметров, которые можно посмотреть у метатестера нет ключа/dll
В ImagePath после /run добавьте /dll и рестартаните сервис.
Учтите, что длл файл надо вручную подложить на каждый компьютер.