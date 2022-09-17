MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 40

Нашел, спасибо!

Да, в логе сплошные ошибки:

NS      2       07:58:28.933    VR-Smart-Grid-RU        2021.01.01 00:00:00   DLL loading is not allowed
 
Да, в логе сплошные ошибки:

И что с этим делать дальше? В конфиге загрузка DLL разрешена. На компьютере они есть. Как-то можно принудительно DLL прописать, чтобы у тестера не было варианта отвертеться и сделать вид, что он не знает, где их искать?
 
И что с этим делать дальше? В конфиге загрузка DLL разрешена. На компьютере они есть. Как-то можно принудительно DLL прописать, чтобы у тестера не было варианта отвертеться и сделать вид, что он не знает, где их искать?

DLL запрещены. На данный момент никто в здравом уме не пустит DLL в сеть.

 
DLL запрещены. На данный момент никто в здравом уме не пустит DLL в сеть

И что делать тогда для подключения агентов с удаленных машин?

 
И что делать тогда для подключения агентов с удаленных машин?

Забыть про DLL.

 

Чтобы разрешить агентам в локальной сети использовать DLL, надо модифицировать через реестр пути запуска сервисов с ключом /dll

При этом в клаудных задачах они все равно будут запрщены. Разрешено только для задач в локальной сети.

Возможно, добавим штатную галочку разрешения длл для локальных задач в интерфейс тестерного агента.
 
Чтобы разрешить агентам в локальной сети использовать DLL, надо модифицировать через реестр пути запуска сервисов с ключом /dll

При этом в клаудных задачах они все равно будут запрщены. Разрешено только для задач в локальной сети.

Возможно, добавим штатную галочку разрешения длл для локальных задач в интерфейс тестерного агента.

Ренат, добрый день.

А можете чуть подробнее рассказать про модификацию реестра? Понятно, что галочка когда-нибудь, возможно, появится, но считать надо сейчас.

Буду Вам очень признателен.

В реестре по сервису вот что есть

реестр

Но среди параметров, которые можно посмотреть у метатестера нет ключа/dll

параметры

 
Любопытный момент. Если запускать сервис не на IP 0.0.0.0, а на 127.0.0.1 или внешнем IP типа 192.168.0.10, то c внешним IP все так же не работает, а на localhost - головная машина не может установить связь с удаленным агентом. Идет бесконечный connecting to IP:3000
 
Любопытный момент. Если запускать сервис не на IP 0.0.0.0, а на 127.0.0.1 или внешнем IP типа 192.168.0.10, то c внешним IP все так же не работает, а на localhost - головная машина не может установить связь с удаленным агентом. Идет бесконечный connecting to IP:3000

Ставьте на 0.0.0.0 - так правильно

 
Ренат, добрый день.

А можете чуть подробнее рассказать про модификацию реестра? Понятно, что галочка когда-нибудь, возможно, появится, но считать надо сейчас.

Буду Вам очень признателен.

В реестре по сервису вот что есть

Но среди параметров, которые можно посмотреть у метатестера нет ключа/dll


В ImagePath после /run добавьте /dll и рестартаните сервис.

Учтите, что длл файл надо вручную подложить на каждый компьютер.

