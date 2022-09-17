MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 32
что-то около полусуток и отняло 6-8 кредитов. Один проход на чемпионатовском железе занимает 7-8 минут.
7-8 минут от начала 2012 года? Почему так долго? Оптимизация в режиме Все тики?
это 12 пар с начала 2012 года на чемпионатовском железе (из отчётов автотестера) в режиме "Все тики". На моём железе один проход занимает около 4,5 мин.
А вот гораздо более простой гридер в режиме все ТИКИ теститься с двумя-тремя инструментами дольше чемповского советника с 12-ю парами. Причины мне не совсем понятны, но видимо выставленный отложенный ордер занимает больше ресурсов тестера, нежели "виртуальное выставление" ордера (выставление, если цена подошла близко или по рынку), т. е., нежели проверки условий в коде.
соответственно, тормоза при выключении компа (до трёх минут). Укурился искать проблему.
Переустановка агентов не помогает. Win 7 x64.
Вторая служба МетаТестер (из двух) категорически не хочет отключаться вручную, выдаёт
Приложите заархивированные в zip лог файлы из /tester/имя агента/logs за последний день, пожалуйста. В логах нет персонально значимой информации.
Будем разбираться.
Логи двух соответственно агентов.
Может, есть связь, не знаю - подбирал оперативку, по итогу планки поменял, подружить старые с новыми не получилось. По времени (около 1,5 недель) вроде совпадает, как начал подбирать оперативку и начались тормоза.
Агентов переустанавливал уже на новой памяти, безрезультатно.
Совет юзерам. Есть такая прога - Reg Organizer.
Идём в Специальные настройки системы - Вручную менять различные тонкие настройки - Взаимодействие с системой - Отображать более подробные сведения о выполняемых операционной системой действиях при завершении работы - Вкл.
Визуальное тестирование mt4 VS mt5 -
Возможность использовать шаблон с индикаторами включив сэмпловый советник при визуальном тестировании .. -
мт4 - да.
мт5 - нет.
Почему ?