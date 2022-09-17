MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 32

notused:

что-то около полусуток и отняло 6-8 кредитов. Один проход на чемпионатовском железе занимает 7-8 минут.

...

7-8 минут от начала 2012 года? Почему так долго? Оптимизация в режиме Все тики?
 
tol64:
7-8 минут от начала 2012 года? Почему так долго? Оптимизация в режиме Все тики?

это 12 пар с начала 2012 года на чемпионатовском железе (из отчётов автотестера) в режиме "Все тики". На моём железе один проход занимает около 4,5 мин.

А вот гораздо более простой гридер в режиме все ТИКИ теститься с двумя-тремя инструментами дольше чемповского советника с 12-ю парами. Причины мне не совсем понятны, но видимо выставленный отложенный ордер занимает больше ресурсов тестера, нежели "виртуальное выставление" ордера (выставление, если цена подошла близко или по рынку), т. е., нежели проверки условий в коде.

notused:

это 12 пар с начала 2012 года на чемпионатовском железе (из отчётов автотестера) в режиме "Все тики". На моём железе один проход занимает около 4,5 мин.

А вот гораздо более простой гридер в режиме все ТИКИ теститься с двумя-тремя инструментами дольше чемповского советника с 12-ю парами. Причины мне не совсем понятны, но видимо выставленный отложенный ордер занимает больше ресурсов тестера, нежели "виртуальное выставление" ордера (выставление, если цена подошла близко или по рынку), т. е., нежели проверки условий в коде.

Ясно. Спасибо. Я пока остановился на реализации безордерной схемы и с событием новый бар, так как тоже заметно медленнее с ордерами получается. То есть, чтобы хотя бы можно было проводить оптимизацию на минутках и измерять расстояния между точками входов на уровне минуток. Но всё же с ордерами было бы точнее в режиме Все тики, но для меня очень долго. Хотя дальше видно будет. ))
 
Вторая служба МетаТестер (из двух) категорически не хочет отключаться вручную, выдаёт
соответственно, тормоза при выключении компа (до трёх минут). Укурился искать проблему.
Переустановка агентов не помогает. Win 7 x64.
 
Silent:
Вторая служба МетаТестер (из двух) категорически не хочет отключаться вручную, выдаёт
соответственно, тормоза при выключении компа (до трёх минут). Укурился искать проблему.
Переустановка агентов не помогает. Win 7 x64.

Приложите заархивированные в zip лог файлы из /tester/имя агента/logs за последний день, пожалуйста. В логах нет персонально значимой информации.

Будем разбираться.

 
У меня на win8 долго останавливаются службы, особенно вторая. Проще грохнуть её из диспетчера задач.
 

Логи двух соответственно агентов.

Может, есть связь, не знаю - подбирал оперативку, по итогу планки поменял, подружить старые с новыми не получилось. По времени (около 1,5 недель) вроде совпадает, как начал подбирать оперативку и начались тормоза.

Агентов переустанавливал уже на новой памяти, безрезультатно.

Совет юзерам. Есть такая прога - Reg Organizer.

Идём в Специальные настройки системы - Вручную менять различные тонкие настройки - Взаимодействие с системой - Отображать более подробные сведения о выполняемых операционной системой действиях при завершении работы - Вкл.

 
Silent:

Совет юзерам. Есть такая прога - Reg Organizer.

Идём в Специальные настройки системы - Вручную менять различные тонкие настройки - Взаимодействие с системой - Отображать более подробные сведения о выполняемых операционной системой действиях при завершении работы - Вкл.

Пользуюсь, очень удобная штука. Спасибо, поглядю.
[Удален]  

Визуальное тестирование mt4 VS mt5 -


Возможность использовать шаблон с индикаторами включив сэмпловый советник при визуальном тестировании .. -


мт4 - да.

мт5 - нет.


Почему ?

