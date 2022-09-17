MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 44

Без учета времени, конечно, отчетность о доходах ничтожная.

Вот решил я прикинуть, сколько мне в среднем платят за 1 проход, составил таблицу.


Есть небольшой разброс, в среднем 0,000152 за проход.

А сколько длился этот проход - минуту или пять - как понять?

Для справки, взял свои старые расходы на пользование агентами - цены там ещё старые до поднятия в два раза.


И что меня тут смущает - ну во первых цена за 60 минут (исходя из расчетного времени) отличается в 3 раза - с чего бы это?

Во-вторых цена одного прохода разная, в один и тот же день, вероятно, я запускал одинаковые советники.

Кто недавно проводил оптимизацию в облаке - дайте, пожалуйста свежую статистику - хочу понять, какие сейчас цены реальные. И, укажите, сколько на вашем ПК занимает времени 1 проход, какой PR.

 

Обратил внимание, что происходит снижение PR со временем - это значит, что цена вычислений падает?

Что происходит - пора бы уже дать точную формулу расчета и нормальный отчет.

