Interesting:
Лучше не стоит, хотя если ставите несколько делайте не больше двух.

Хм не понятненько, у меня агенты с небольшим PR(с деленных ядер) - шкалят по количесту выполненных задач 

 

CPUОписаниеIPPRЗадачиДоходСозданАктивность
Intel Celeron 2.40GHz, 447MB

3032502011.07.192011.08.27
Intel Atom D510 @ 1.66GHz, 2031MB

414702011.08.262011.08.27
Intel Atom D510 @ 1.66GHz, 2031MB

4112702011.08.262011.08.27
Intel Atom D510 @ 1.66GHz, 2031MB 

87902011.08.262011.08.27
 
IvanIvanov:
Логика понятна, главное понимание, общий алгоритм хотелось бы именно таким, - купил - тестируешь в облако режиме - деньги кончились - на своих мощностях заканчивай, но чтоб без обломов на конце теста...... 

Еще у терминала есть автоматический кеш результатов, позволяющий остановить тестирование в любом месте, а потом при повторном запуске (если не изменились условия, периоды и настройки) - продолжить вычисления с последнего места.

Обратите внимание на строчки в конце вычислений в логах "из файлового кеша использовано XXXX результатов".

Попробуйте сами проверить.

 
IvanIvanov:

СМСки платные будут?

Системные SMS сообщения всегда бесплатные:

  • подтверждения этапов в работах
  • коды подтверждения для финансовых операций
  • уведомления о балансах
IvanIvanov:

Суть в том что при хорошей нагрузке будут задействованы все агенты, коих будет больше ядер. Это приведет к тому что проц будет постоянно работать на 100% от загрузки (теоретически, при постоянном подключении -  24 часа в сутки * 7 дней в неделю).
 
IvanIvanov:

Хм не понятненько, у меня агенты с небольшим PR(с деленных ядер) - шкалят по количесту выполненных задач 

Это все в пределах погрешности + кто-то из агентов получил в расчеты очень медленного эксперта, который тратил больше времени, что привело к исполнению меньшего количества проходов за то же время.

На более длинных промежутках и массой разнообразных заданий статистика выравнивается - вот кусок из моей таблицы агентов:


Мля у меня парни слюнями исходятся глядя на вашу операционку... :-)

Это сервер? 

Renat:

Еще у терминала есть автоматический кеш результатов, позволяющий остановить тестирование в любом месте, а потом при повторном запуске (если не изменились условия, периоды и настройки) - продолжить вычисления с последнего места.

Обратите внимание на строчки в конце вычислений в логах "из файлового кеша использовано XXXX результатов".

Попробуйте сами проверить.

Это нужно прописать в условиях предоставления! Из того что вы написали в первом предложении Я понял 80%

По личному опыту, Не проще перенаправить на завершение на собственных ресурсах? Это простимулирует иметь на балансе запас. 

 
IvanIvanov:

Мля у меня парни слюнями исходятся глядя на вашу операционку... :-)

Это сервер? 

По сути серверный конфиг, но это один из моих личных рабочих компов. 24 ядра, 24 гб памяти + куча всего.
 
IvanIvanov:

По личному опыту, проще перенаправить на завершение на собственных ресурсах, это простимулирует иметь на балансе запас. 

Все давно и изначально работает автоматически в режиме горячего ввода/вывода агентов в строй в любое время (хоть в середине тестирования).

Попробуйте запустить тест с клаудом, с потом отключите клауд галочкой - увидите что тесты продолжатся на локальных агентах. Если отключится клауд от отсутствия денег, то расчеты продолжатся на доступных агентах (локальных или удаленных).

Renat:
По сути серверный конфиг, но это один из моих личных рабочих компов. 24 ядра, 24 гб памяти + куча всего.

:-) Показал ваш ответ своей - спросил когда у меня такой будет, ... улыбнулась..... работает она у меня в магазине с компами....

Эти 24 в одном корпусе или нет? 

