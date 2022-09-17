MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 22
Лучше не стоит, хотя если ставите несколько делайте не больше двух.
Хм не понятненько, у меня агенты с небольшим PR(с деленных ядер) - шкалят по количесту выполненных задач
Логика понятна, главное понимание, общий алгоритм хотелось бы именно таким, - купил - тестируешь в облако режиме - деньги кончились - на своих мощностях заканчивай, но чтоб без обломов на конце теста......
Еще у терминала есть автоматический кеш результатов, позволяющий остановить тестирование в любом месте, а потом при повторном запуске (если не изменились условия, периоды и настройки) - продолжить вычисления с последнего места.
Обратите внимание на строчки в конце вычислений в логах "из файлового кеша использовано XXXX результатов".
Попробуйте сами проверить.
СМСки платные будут?
Системные SMS сообщения всегда бесплатные:
Это все в пределах погрешности + кто-то из агентов получил в расчеты очень медленного эксперта, который тратил больше времени, что привело к исполнению меньшего количества проходов за то же время.
На более длинных промежутках и массой разнообразных заданий статистика выравнивается - вот кусок из моей таблицы агентов:
Мля у меня парни слюнями исходятся глядя на вашу операционку... :-)
Это сервер?
Это нужно прописать в условиях предоставления! Из того что вы написали в первом предложении Я понял 80%
По личному опыту, Не проще перенаправить на завершение на собственных ресурсах? Это простимулирует иметь на балансе запас.
По личному опыту, проще перенаправить на завершение на собственных ресурсах, это простимулирует иметь на балансе запас.
Все давно и изначально работает автоматически в режиме горячего ввода/вывода агентов в строй в любое время (хоть в середине тестирования).
Попробуйте запустить тест с клаудом, с потом отключите клауд галочкой - увидите что тесты продолжатся на локальных агентах. Если отключится клауд от отсутствия денег, то расчеты продолжатся на доступных агентах (локальных или удаленных).
По сути серверный конфиг, но это один из моих личных рабочих компов. 24 ядра, 24 гб памяти + куча всего.
:-) Показал ваш ответ своей - спросил когда у меня такой будет, ... улыбнулась..... работает она у меня в магазине с компами....
Эти 24 в одном корпусе или нет?