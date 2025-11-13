Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 4
Как запрещаете запись?
Вот так должно сработать.
Спасибо, так получилось. Жаль, что батником нельзя.
Наверняка можно. Это же стандартные права директорий.
Поищите спеца по командной строке или сами загуглите, как менять эти атрибуты.
Аттрибуты файла и права - из разных областей.
кажется решение - ftp клиент, но тут я тоже не знаю возможностей, никогда не использовал
вот нагугленная статья в картинках https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD: как вариант, а зачем выключать (перезагружать) компьютер ? у меня дома ПК по несколько месяцев без перезагрузки, в режиме ожидания спят, удобно, проблем не вызывает
К сожалению, когда активно с памятью работаешь, она не освобождается. Приходится иногда перезагружать.
тут да...у Виндовс свои представления как пользователь должен работать с памятью )))
ну тогда или сторонний софт, или вообще виртуальную машину установить где настроить автозагрузку RAMDisk, Вы кажется писали, что не всегда удобно автозагрузка RAMDisk .... хотя возможно все это и с помощью создания конфигурации нового пользователя при входе в Виндовс
ЗЫ: сейчас мало стороннего софта ставлю, вообще не в курсе, что сейчас есть
Батник выше выложил. Он все делает. При заходе в Терминал отрабатывают Сервисы, которые предупреждают, если что-то не настроено.