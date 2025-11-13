Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 4

Спасибо, так получилось. Жаль, что батником нельзя.

 
Наверняка можно. Это же стандартные права директорий.

Поищите спеца по командной строке или сами загуглите, как менять эти атрибуты.

 
Аттрибуты файла и права - из разных областей.

 
Отлично. Сейчас набросаем заявки разработчикам. А то вроде как они тестер собрались улучшать, да вот зашли не с того конца. Мимимишные кнопки это то, что нужно делать в самом конце, а первое что нужно сделать, это что бы тестер работал правильно.
 
кажется решение - ftp клиент, но тут я тоже не знаю возможностей, никогда не использовал

вот нагугленная статья в картинках https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam 


UPD: как вариант, а зачем выключать (перезагружать) компьютер ?  у меня дома ПК по несколько месяцев без перезагрузки, в режиме ожидания спят, удобно, проблем не вызывает

 
К сожалению, когда активно с памятью работаешь, она не освобождается. Приходится иногда перезагружать.

 
тут да...у Виндовс свои представления как пользователь должен работать с памятью )))

ну тогда или сторонний софт, или вообще виртуальную машину установить где настроить автозагрузку RAMDisk, Вы кажется писали, что не всегда удобно автозагрузка RAMDisk .... хотя возможно все это и с помощью создания конфигурации нового пользователя при входе в Виндовс

ЗЫ: сейчас мало стороннего софта ставлю, вообще не в курсе, что сейчас есть

 
Батник выше выложил. Он все делает. При заходе в Терминал отрабатывают Сервисы, которые предупреждают, если что-то не настроено.

