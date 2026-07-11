Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цены - здесь. Пробой SL произошел ценой Last, но закрылся по Bid. Сервера в тестере нет, но в реальности он бы не смог закрыться по цене Bid, которая была до пробоя, т.к. после пробоя Bid стал ниже.
Возможно, принудительная задержка в настройках тестера это может лечить - попробуйте
Пробовал, ставил от 10 до 20000 мс - не помогает.
Доброго дня! Помогите найти / скачать / установить, плеер торговли на истории именно для метатрейдера 5. Например: нужно взять валютную пару и прогнать ее на истории за прошедшую неделю или взять день который был месяц назад. Но нужно, чтобы была возможность менять таймфрейм, ставить линии на графике, открывать закрывать сделки разной лотностью
Рекомендация - не засоряйте себе мозги и не теряйте своё время. Учиться ручной торговле на истории есть смысл, когда история имеет тенденцию повторяться, хотя бы в 70% случаев, а реальность такова, что тут постоянно будет разный результат, если не в направлении, то в длительности развития тенденции.
Мозг будет пытаться выдать правильный результат и придумывать всё более сложные правила, которые на истории в полной мере отрабатывать будут пару раз, а за пределами обучения - как и прежде с малым смещением вероятности.
Поэтому это пустая трата времени, проще отдать эту работу алгоритмам машинного обучения, и уж если хочется участвовать в процессе, то визуально наблюдать за результатами и править их - убирая (запрещая к применению) правила, построенные на основе истории.
Рекомендация - не засоряйте себе мозги и не теряйте своё время. Учиться ручной торговле на истории есть смысл, когда история имеет тенденцию повторяться, хотя бы в 70% случаев, а реальность такова, что тут постоянно будет разный результат, если не в направлении, то в длительности развития тенденции.
Мозг будет пытаться выдать правильный результат и придумывать всё более сложные правила, которые на истории в полной мере отрабатывать будут пару раз, а за пределами обучения - как и прежде с малым смещением вероятности.
Поэтому это пустая трата времени, проще отдать эту работу алгоритмам машинного обучения, и уж если хочется участвовать в процессе, то визуально наблюдать за результатами и править их - убирая (запрещая к применению) правила, построенные на основе истории.
Благодраю за ответ, но тем не менее потребность в тестере для мт5 остается. Будьте добры поделитесь, если вам попадались варианты с описанными выше функциями, буду признателен.
Тестер в MT5 есть для тестирование формализованной стратегии - это, думаю, Вам известно.
Для визуального наблюдения этот тестер можно включить в режиме тестирования "визуальный режим с отображением графиков, индикаторов и торговли". Что бы видеть все ТФ на нужных инструментах в коде советника достаточно к ним обратиться, допустим использовать функцию iClose(). Нужные индикаторы, в том числе с авторазметкой можно вызвать уже в тестере старатегии через загрузку шаблона, который необходимо предварительно сохранить с нужными настройками. В этом режиме торговать не выйдет, но технически можно наблюдать, как происходит движение цены и придумывать стратегию.
Если нужно в процессе ещё и торговать, то придётся использовать советник, который будет читать файл с сигналами/приказами о действиях с ордерами/позициями, а в этот файл должен писаться внешней программой (теоретически можно и другой советник использовать, работающий в терминале - не тестере) . Так вот эта внешняя программа должна иметь интерфейс для генерации записи в файл, а для пользователя похожа на торговую панель. Таким образом команда будет отдаваться пользователем, записываться в файл, а советник в тестере стратегий будет его считывать и производить торговлю на истории.
Подобная реализация была у кого-то из форумчан - точно не помню.
Есть возможность взаимодействия с графическими объектами (панелью), которые позволяют делать эту панель прямо на грфике в тестере стратегий. Я с этим не разбирался - детали ищите на форуме.
Такую реализацию можете найти и в маркете, но ссылку я дать не могу - используйте для поиска фразу "торговая панель тестер стратегий".
Если ставить галку "прибыль в пипсах для ускорения расчетов", то невозможно задать свои настройки комиссии в Настройках торговли. Даже если задавать Режим "пунктов", то все равно в сделках - нулевая комиссия.
Символ пользовательский. Билд 5833.
После работы тестера на графике отображаются сделки. При наведении мышью на них всплывает окно вида:
>
>autotrade #22 -> #23, SL, profit -2.08, EURUSD
>1.15817
>
Предложение добавить в это окно строку "comment" из MqlTradeRequest, для идентификации сделки.
В папке C:\Users\NAME\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\DAD3B…0C7A65\Tester\cache
обнаружил файлы за полгода, 173 МБ.
Предлагаю удалять из этой папки файлы месячной давности.