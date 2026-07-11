Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 104

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Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:

После нажатия OK и повторного открытия:


Билд 5968

 
Ivan Titov # :

Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:

После нажатия OK и повторного открытия:


Билд 5968

Что должно произойти, если вы установите все доллары USD для символа, не содержащего доллары USD ?
 
Ivan Titov #:

Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:

После нажатия OK и повторного открытия:


Билд 5968

А можете сказать что такое базовая валюта инструмента?
 
Alain Verleyen #:
Что должно произойти, если вы установите все доллары USD для символа, не содержащего доллары USD ?

Как минимум - изменения должны сохраниться. Как максимум - при тестировании не должны дергаться никакие другие валютные пары из истории.

Alexey Viktorov #:
А можете сказать что такое базовая валюта инструмента?
 
Ivan Titov #:

Как минимум - изменения должны сохраниться. Как максимум - при тестировании не должны дергаться никакие другие валютные пары из истории.

Методом научного тыка установлено, что сеттеры не работают для базовой валюты и валюты прибыли, если способ расчёта маржи-форекс. В этом случае они берутся из названия инструмента. 

Поменяйте способ расчёта маржи например на акции и тогда сможете сохранить изменения базовой валюты и валюты прибыли.

 
Ivan Titov #:

Как минимум - изменения должны сохраниться. Как максимум - при тестировании не должны дергаться никакие другие валютные пары из истории.

Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?

 
Alexey Viktorov #:

Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?

Вы понимаете, что разницу между финансовым инструментом и его обозначением?
 
Aleksandr Slavskii #:
сеттеры не работают для базовой валюты и валюты прибыли, если способ расчёта маржи-форекс

Спасибо за секретный танец с бубном! Сохранить получилось. Теперь такая проблема. Создаю 2 пользовательских символа с именами USDUSD_ и EURUSD_ и одинаковыми настройками. Загружаю в них одинаковую историю тиков. В первом случае одиночный тест проходит без ошибок, во втором - пишет в логе:

2026.07.04 17:43:52.825 Core 01 EURUSD_ : 2025.11.24 23:59 - real ticks absent for 45 minutes out of 1421 total minute bars within a day

2026.07.04 17:43:52.825 Core 01 EURUSD_ : 2021.01.01 00:00 - 2026.07.01 00:00  real ticks absent for 45 minutes of 2043057 total minute bars, every tick generation used

Билд 5973.

 
Alexey Viktorov #:

Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?

Встречный вопрос: как гарантированно пресечь запрос истории других валютных пар в процессе тестирования советника на пользовательском символе в режиме "прибыль в пипсах.." и с нулевыми спредами и комиссией?
 
Alexey Viktorov #:

Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?

Вообще о Форекс столько дезинформации, что обученные LLM глючат, выплёвывая часто сомнительные утверждения: "Большинство торговых операций на Форексе рассчитыватются и фиксируют прибыль/убыток именно в базовой валюте пары", ну или терминал у нас не так делает, как на Форексе...
По поводу вопроса можно EUR выразить в USD - именно так и делает терминал для расчёта маржи.
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