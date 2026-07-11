Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 104
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Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:
После нажатия OK и повторного открытия:
Билд 5968
Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:
После нажатия OK и повторного открытия:
Билд 5968
Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:
После нажатия OK и повторного открытия:
Билд 5968
Что должно произойти, если вы установите все доллары USD для символа, не содержащего доллары USD ?
Как минимум - изменения должны сохраниться. Как максимум - при тестировании не должны дергаться никакие другие валютные пары из истории.
А можете сказать что такое базовая валюта инструмента?
Как минимум - изменения должны сохраниться. Как максимум - при тестировании не должны дергаться никакие другие валютные пары из истории.
Методом научного тыка установлено, что сеттеры не работают для базовой валюты и валюты прибыли, если способ расчёта маржи-форекс. В этом случае они берутся из названия инструмента.
Поменяйте способ расчёта маржи например на акции и тогда сможете сохранить изменения базовой валюты и валюты прибыли.
Как минимум - изменения должны сохраниться. Как максимум - при тестировании не должны дергаться никакие другие валютные пары из истории.
Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?
Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?
сеттеры не работают для базовой валюты и валюты прибыли, если способ расчёта маржи-форекс
Спасибо за секретный танец с бубном! Сохранить получилось. Теперь такая проблема. Создаю 2 пользовательских символа с именами USDUSD_ и EURUSD_ и одинаковыми настройками. Загружаю в них одинаковую историю тиков. В первом случае одиночный тест проходит без ошибок, во втором - пишет в логе:
2026.07.04 17:43:52.825 Core 01 EURUSD_ : 2025.11.24 23:59 - real ticks absent for 45 minutes out of 1421 total minute bars within a day
2026.07.04 17:43:52.825 Core 01 EURUSD_ : 2021.01.01 00:00 - 2026.07.01 00:00 real ticks absent for 45 minutes of 2043057 total minute bars, every tick generation used
Билд 5973.
Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?
Объясните пожалуйста как в паре EURCAD базовой валютой может быть USD?
По поводу вопроса можно EUR выразить в USD - именно так и делает терминал для расчёта маржи.