Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 102

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Ivan Titov #:
Поясню 2 первые картинки выше. Цена Last опустилась ниже цены Bid(!), причем на длительное время: ряд тиков цена Last двигалась вниз, а Bid и Ask оставались на месте(!). Цена Last достигла стоп-лосса, и стоп-лосс сработал, но исполнился по цене Bid, которой до стоп-лосса было еще далеко(!). Это нормально?

То что у вас на графике, это вероятнее всего просто не корректная отрисовка линий цены тестером.

У вас есть время закрытия сделки запросите котировки и посмотрите была ли цена Last ниже цены Bid.

Если цена Last < Bid или Last > Ask это скорее всего баг, так как в нормальных условиях такого быть не должно. Хотя технически возможно, на очень малоликвидных инструментах.

 
Ivan Titov #:
Поясню 2 первые картинки выше. Цена Last опустилась ниже цены Bid(!), причем на длительное время: ряд тиков цена Last двигалась вниз, а Bid и Ask оставались на месте(!). Цена Last достигла стоп-лосса, и стоп-лосс сработал, но исполнился по цене Bid, которой до стоп-лосса было еще далеко(!). Это нормально?

Видимо, в этом биржевом режиме Тестера last-цена является ценой акцепта ордера, а исполнения - bid/ask.

Что касается last <> bid/ask, то это вполне рыночная ситуация, т.к. last - цена последней сделки по символу на бирже. А bid/ask - текущие цены на продажу/покупку.

Т.е. last-цена могла сформироваться час назад, а bid/ask - тысячу раз за этот час и улететь далеко от last.

 
Aleksandr Slavskii #:
Если цена Last < Bid или Last > Ask это скорее всего баг, так как в нормальных условиях такого быть не должно. Хотя технически возможно, на очень малоликвидных инструментах.

Да, Last была меньше Bid. Не сказал бы, что USDRUBF - малоликвидный инструмент (хотя в 2022 году возможно был)


fxsaber #:
Видимо, в этом биржевом режиме Тестера last-цена является ценой акцепта ордера, а исполнения - bid/ask

В этом и проблема. SL был на 65.03, а исполнился по 65.12. Правильно ли это? В реальности по Last бы исполнилось скорее всего. Как задать тестовый режим, приближенный к реальности, учитывая, что на настройку тестируемого символа "Построение графиков - по цене Bid" тестер не реагирует?

 
Ivan Titov #:

Да, Last была меньше Bid. Не сказал бы, что USDRUBF - малоликвидный инструмент (хотя в 2022 году возможно был)

Ну нет, я имел ввиду более малоликвидные у которых одна сделка в пол часа к примеру. А у вас странные какие то тики, я их природу понять не могу.
 
Ivan Titov #:

В этом и проблема. SL был на 65.03, а исполнился по 65.12. Правильно ли это?

Неправильно.

В реальности по Last бы исполнилось скорее всего.

По Last не исполняется. Last - это следствие исполнения, а не причина.

Как задать тестовый режим, приближенный к реальности, учитывая, что на настройку тестируемого символа "Построение графиков - по цене Bid" тестер не реагирует?

Кастомный символ или мат. режим.

 
Aleksandr Slavskii #:
А у вас странные какие то тики, я их природу понять не могу.

Тики с сервера Финам

fxsaber #:
Last - это следствие исполнения, а не причина.

Именно. А в моем случае - причина срабатывания стоп-лосса почему-то. Кроме того, если Last туда уже спустилась, то Bid выше больше нет.

 
Ivan Titov #:

Тики с сервера Финам

Именно. А в моем случае - причина срабатывания стоп-лосса почему-то. Кроме того, если Last туда уже спустилась, то Bid выше больше нет.

На самом деле там может быть пробой ценой значения триггера для стоп-лосс и заполнение его новыми ордерами (заявками) за один тик, посмотрите историю тиков этого инструмента.
А так - да были нюансы с тестером на биржевых инструментах - и очень давно - я о них писал - правда подзабыл уже :)
 
Aleksey Vyazmikin #:
посмотрите историю тиков этого инструмента
История тиков - выше на скриншоте
 
Ivan Titov #:
История тиков - выше на скриншоте
Но нет цен в этом сообщении или я чёт не вижу.
Проверьте мной описанную логику - произошёл пробой, он закрылся лимитками, сервер это осознал и понял, что сработал SL - сделали закрытие по текущей цене.
Проблемы с агентами и тестером требуют проверки и исправления.
Проблемы с агентами и тестером требуют проверки и исправления.
  • 2025.05.25
  • www.mql5.com
Пользователь описывает проблемы с агентами и тестером, включая ошибки в работе, потребление электроэнергии, возможные незаконные использования вычислительной мощности и проблемы с синхронизацией данных. Также упоминается глюк тестера, связанный с неверными ценами на кастомных символах и ошибки в сравнении данных.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Но нет цен в этом сообщении или я чёт не вижу.
Проверьте мной описанную логику - произошёл пробой, он закрылся лимитками, сервер это осознал и понял, что сработал SL - сделали закрытие по текущей цене.
Цены - здесь. Пробой SL произошел ценой Last, но закрылся по Bid. Сервера в тестере нет, но в реальности он бы не смог закрыться по цене Bid, которая была до пробоя, т.к. после пробоя Bid стал ниже.
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