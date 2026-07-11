Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 102
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Поясню 2 первые картинки выше. Цена Last опустилась ниже цены Bid(!), причем на длительное время: ряд тиков цена Last двигалась вниз, а Bid и Ask оставались на месте(!). Цена Last достигла стоп-лосса, и стоп-лосс сработал, но исполнился по цене Bid, которой до стоп-лосса было еще далеко(!). Это нормально?
То что у вас на графике, это вероятнее всего просто не корректная отрисовка линий цены тестером.
У вас есть время закрытия сделки запросите котировки и посмотрите была ли цена Last ниже цены Bid.
Если цена Last < Bid или Last > Ask это скорее всего баг, так как в нормальных условиях такого быть не должно. Хотя технически возможно, на очень малоликвидных инструментах.
Поясню 2 первые картинки выше. Цена Last опустилась ниже цены Bid(!), причем на длительное время: ряд тиков цена Last двигалась вниз, а Bid и Ask оставались на месте(!). Цена Last достигла стоп-лосса, и стоп-лосс сработал, но исполнился по цене Bid, которой до стоп-лосса было еще далеко(!). Это нормально?
Видимо, в этом биржевом режиме Тестера last-цена является ценой акцепта ордера, а исполнения - bid/ask.
Что касается last <> bid/ask, то это вполне рыночная ситуация, т.к. last - цена последней сделки по символу на бирже. А bid/ask - текущие цены на продажу/покупку.
Т.е. last-цена могла сформироваться час назад, а bid/ask - тысячу раз за этот час и улететь далеко от last.
Если цена Last < Bid или Last > Ask это скорее всего баг, так как в нормальных условиях такого быть не должно. Хотя технически возможно, на очень малоликвидных инструментах.
Да, Last была меньше Bid. Не сказал бы, что USDRUBF - малоликвидный инструмент (хотя в 2022 году возможно был)
Видимо, в этом биржевом режиме Тестера last-цена является ценой акцепта ордера, а исполнения - bid/ask
В этом и проблема. SL был на 65.03, а исполнился по 65.12. Правильно ли это? В реальности по Last бы исполнилось скорее всего. Как задать тестовый режим, приближенный к реальности, учитывая, что на настройку тестируемого символа "Построение графиков - по цене Bid" тестер не реагирует?
Да, Last была меньше Bid. Не сказал бы, что USDRUBF - малоликвидный инструмент (хотя в 2022 году возможно был)
В этом и проблема. SL был на 65.03, а исполнился по 65.12. Правильно ли это?
Неправильно.
В реальности по Last бы исполнилось скорее всего.
По Last не исполняется. Last - это следствие исполнения, а не причина.
Как задать тестовый режим, приближенный к реальности, учитывая, что на настройку тестируемого символа "Построение графиков - по цене Bid" тестер не реагирует?
Кастомный символ или мат. режим.
А у вас странные какие то тики, я их природу понять не могу.
Тики с сервера Финам
Last - это следствие исполнения, а не причина.
Именно. А в моем случае - причина срабатывания стоп-лосса почему-то. Кроме того, если Last туда уже спустилась, то Bid выше больше нет.
Тики с сервера Финам
Именно. А в моем случае - причина срабатывания стоп-лосса почему-то. Кроме того, если Last туда уже спустилась, то Bid выше больше нет.
А так - да были нюансы с тестером на биржевых инструментах - и очень давно - я о них писал - правда подзабыл уже :)
посмотрите историю тиков этого инструмента
История тиков - выше на скриншоте
Проверьте мной описанную логику - произошёл пробой, он закрылся лимитками, сервер это осознал и понял, что сработал SL - сделали закрытие по текущей цене.
Но нет цен в этом сообщении или я чёт не вижу.
Проверьте мной описанную логику - произошёл пробой, он закрылся лимитками, сервер это осознал и понял, что сработал SL - сделали закрытие по текущей цене.